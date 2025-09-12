onedio
Türkiye-Yunanistan Maçında Alperen Şengün'ün 12 Dev Adam Tezahüratına Eşlik Ettiği Anlar

Türkiye-Yunanistan Maçında Alperen Şengün'ün 12 Dev Adam Tezahüratına Eşlik Ettiği Anlar

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 22:37

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te tarih yazmaya devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Yunanistan ile karşı karşıya gelen A Milli Erkek Basketbol Takımı, nefes kesti. Gecenin yıldızı Alperen Şengün'ün 12 Dev Adam tezahüratına eşlik ettiği anlar gündem oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

12 Dev Adam tarih yazıyor.

12 Dev Adam tarih yazıyor.

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye, Riga Arena'da karşılaştı. Tarih yazmaya devam eden 12 Dev Adam oynadığı maçla adeta nefes kesti. 23 numaralı Alperen Şengün, 12 Dev Adam tezahüratına eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı.

