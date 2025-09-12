Türkiye-Yunanistan Maçında Alperen Şengün'ün 12 Dev Adam Tezahüratına Eşlik Ettiği Anlar
12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te tarih yazmaya devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Yunanistan ile karşı karşıya gelen A Milli Erkek Basketbol Takımı, nefes kesti. Gecenin yıldızı Alperen Şengün'ün 12 Dev Adam tezahüratına eşlik ettiği anlar gündem oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
12 Dev Adam tarih yazıyor.
