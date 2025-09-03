onedio
Türkiye, Sırbistan'ı Yenerken Sosyal Medya Alperen Şengün Performansıyla Yıkıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 23:46

EuroBasket 2025'te tüm gözler Alperen Şengün'ün üzerinde... Dört maçta taşıdığı milli takımı beşinci maçta da omuzlarından indirmedi ve Sırbistan'a karşı zafere taşıdı. 

Sayı, ribaund, asist... Beş maçta da tripple double'ın eşiğinden dönen Alperen, bu maçta Nikola Jokic karşısında da şov yaptı adeta. 

Maç sonunda zaferin mimarlarından Alperen'e sosyal medyada da sevgi seli vardı.

Sırbistan'ı 95-90 yenerek grubu namağlup lider tamamladık ve büyük bir gövde gösterisi yaptık.

Maça tüm oyuncularımız performansları ve özverileriyle büyük katkı verse de Alperen Şengün 'MVP' sloganlarıyla ayrı bir parantezi hak etti. 28 sayı 13 ribaund ve 8 asist yapan Alperen Şengün, performansıyla hepimizi bir kez daha kendine hayran bıraktı. 

Avrupa basketbol hesaplarının geniş yer verdiği Alperen'e X'te de sevgi seli vardı.

"Final maçı gibi. Turnuva bu maçtan sonra sona erebilir 😅"

"“Baba Şengün” sahada varlığını hissettirdi ve oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı."

“Jokic de kim? Bizim bildiğimiz tek bir isim var, o da Mr. ŞENGÜN⭐”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
michael.elende

Adam all star olmuş, koçu seneye takımı onun üzerine kuracak, bütün bunlar sa NBA de oluyor. Yok idmanım var yok çok yorgunum yok seneye hazırlanıyorum diye ... Devamını Gör

abaris

Not baby jokic dady şengün ☺️