Türkiye, Sırbistan'ı Yenerken Sosyal Medya Alperen Şengün Performansıyla Yıkıldı
EuroBasket 2025'te tüm gözler Alperen Şengün'ün üzerinde... Dört maçta taşıdığı milli takımı beşinci maçta da omuzlarından indirmedi ve Sırbistan'a karşı zafere taşıdı.
Sayı, ribaund, asist... Beş maçta da tripple double'ın eşiğinden dönen Alperen, bu maçta Nikola Jokic karşısında da şov yaptı adeta.
Maç sonunda zaferin mimarlarından Alperen'e sosyal medyada da sevgi seli vardı.
Sırbistan'ı 95-90 yenerek grubu namağlup lider tamamladık ve büyük bir gövde gösterisi yaptık.
"Final maçı gibi. Turnuva bu maçtan sonra sona erebilir 😅"
"“Baba Şengün” sahada varlığını hissettirdi ve oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı."
“Jokic de kim? Bizim bildiğimiz tek bir isim var, o da Mr. ŞENGÜN⭐”
Adam all star olmuş, koçu seneye takımı onun üzerine kuracak, bütün bunlar sa NBA de oluyor. Yok idmanım var yok çok yorgunum yok seneye hazırlanıyorum diye ... Devamını Gör
Not baby jokic dady şengün ☺️