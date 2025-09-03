Türkiye, Sırbistan'ı Yenerken Sosyal Medya Alperen Şengün Performansıyla Yıkıldı

EuroBasket 2025'te tüm gözler Alperen Şengün'ün üzerinde... Dört maçta taşıdığı milli takımı beşinci maçta da omuzlarından indirmedi ve Sırbistan'a karşı zafere taşıdı.

Sayı, ribaund, asist... Beş maçta da tripple double'ın eşiğinden dönen Alperen, bu maçta Nikola Jokic karşısında da şov yaptı adeta.

Maç sonunda zaferin mimarlarından Alperen'e sosyal medyada da sevgi seli vardı.