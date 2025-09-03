onedio
Ali Naci Küçük, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a Karşı Tutarsız Rakamlar Söylediğini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 21:52

İlkay Gündoğan, Galatasaray'a attığı imza ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Onun gibi Almanya'da yetişen ve Galatasaray taraftarı olan Hakan Çalhanoğlu da Galatasaaray'a gelmek için çok çabaladı. 

Ancak bu transfer süreci şimdilik olumsuz sonuçlandı. SkySpor ekranlarında Ali Naci Küçük sürecin sorumlusu olarak Hakan Çalhanoğlu'nu gösterdi. 

"Ha geldi, ha geliyor" derken Hakan Çalhanoğlu transferi olumsuz sonuçlandı ama "şimdilik" notu düşmek gerekebilir.

Galatasaray'a gelmek için babasının Instagram storysi ile başlayan süreç, ufak temaslarla sürdü ancak olumsuz sonuçlandı. 

Galatasaray'a yakın gazetecilerden Ali Naci Küçük ise bu sürecin Hakan Çalhanoğlu'ndan kaynaklandığını açıkladı.

"İlkay dik durdu, Hakan bunu yapamadı"

Ali Naci Küçük, SkySpor yayınında yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nun isteklerinin sürekli değiştiğini söyledi. 

Küçük, 'Önce 10 milyon Euro istedi, sonra ‘Başkan ararsa 5 milyon Euro'ya gelirim’ dedi. Ardından ‘Inter’den 6,5 milyon Euro alıyorum, onu verirseniz gelirim’ çıkışını yaptı.

Bonservis için 15 milyon Euro garantisi verdi, bu paraya çıkabilirim dedi ama sorumluluk almadı. Inter ise uçuk bir rakam verirseniz, 25-30 milyon Euro civarında bırakabiliriz dedi.

Hakan daha sonra Galatasaray'a ‘Herkese veriyorsunuz bu paraları’ diyor. Galatasaray, bu tutarsız talepler ve yüksek bonservis nedeniyle sinirlenip transferden vazgeçti.' dedi.

