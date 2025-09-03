Ali Naci Küçük, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a Karşı Tutarsız Rakamlar Söylediğini İddia Etti

İlkay Gündoğan, Galatasaray'a attığı imza ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Onun gibi Almanya'da yetişen ve Galatasaray taraftarı olan Hakan Çalhanoğlu da Galatasaaray'a gelmek için çok çabaladı.

Ancak bu transfer süreci şimdilik olumsuz sonuçlandı. SkySpor ekranlarında Ali Naci Küçük sürecin sorumlusu olarak Hakan Çalhanoğlu'nu gösterdi.

