Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Mücadele Edecek Kadrosu Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 19:59

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın transferiyle Şampiyonlar Ligi kadrosuna son ekleme de yapılmış oldu. Sarı Kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz sorunu devam ederken, kadroya dahil edilip edilmeyeceği merak konusuydu.

Okan Buruk, bugün verilen listede kadronun son halini belirledi ve zorlu maçlar öncesinde UEFA'ya verilen kadro duyuruldu.

Kadro açıklandı ve detaylar belli oldu.

Galatasaray’ın UEFA’ya bildireceği kadroda Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Singo, Gabriel Sara, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı gibi önemli isimlerin yer aldı. Özellikle yeni transferler Leroy Sane, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır’ın yanı sıra son takviye İlkay Gündoğan da listeye dahil edildi.

Hücumda Osimhen ve Icardi gibi Avrupa’nın önde gelen golcülerine güvenen sarı kırmızılı ekip, orta sahada Torreira-Lemina ikilisiyle denge kurmayı planlıyor. Savunmada ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın yanında yeni transfer Singo’nun görev alacağı öngörülüyor. Kalede bir numaralı tercih ise Uğurcan Çakır olacak.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:

