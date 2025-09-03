onedio
Galatasaray'ın Yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Nagelsmann'a Yanıt Verdi

Galatasaray'ın Yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Nagelsmann'a Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 19:50

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna yaklaşırken hangi kulübe gideceği merak konusu olan Leroy Sane, tercihini Galatasaray’dan yana yapmıştı. Sarı kırmızılı formayı giymeye başlayan yıldız oyuncu, transferin ardından Almanya Milli Takımı’na çağrılmadı. Teknik direktör Julian Nagelsmann’ın kadroda ona yer vermemesi dikkat çekti. Bu karar sonrası Sane, sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. Yıldız futbolcu, hem yeni takımı hem de milli takım süreci hakkında önemli mesajlar verdi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane hakkında konuşmuştu.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane hakkında konuşmuştu.

Sane'yi açıkladığı milli takım kadrosuna almayan Julian Nagelsmann, kadroda Galatasaraylı yıldızı neden tercih etmediğini de açıklamıştı. 

Julian Nagelsmann, “Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur.” demişti.

Leroy Sane de Nagelsmann'ın yorumlarına yanıt verdi.

Leroy Sane de Nagelsmann'ın yorumlarına yanıt verdi.

Leroy Sane, teknik direktörü Julian Nagelsmann ile olan ilişkisini değerlendirerek, iletişimlerinin her zaman sağlıklı olduğunu vurguladı. Alman yıldız, “Julian Nagelsmann ile iletişimimiz her zaman iyi, ama en önemlisi bana karşı her zaman çok açık ve dürüst olmuştur. Onda en çok değer verdiğim şey budur. Benden ne beklediğini tam olarak biliyorum, tabii ki şimdi her şey bana bağlı.” ifadeleriyle hocasına duyduğu güveni dile getirdi.

