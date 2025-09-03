Galatasaray'ın Yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Nagelsmann'a Yanıt Verdi
Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna yaklaşırken hangi kulübe gideceği merak konusu olan Leroy Sane, tercihini Galatasaray’dan yana yapmıştı. Sarı kırmızılı formayı giymeye başlayan yıldız oyuncu, transferin ardından Almanya Milli Takımı’na çağrılmadı. Teknik direktör Julian Nagelsmann’ın kadroda ona yer vermemesi dikkat çekti. Bu karar sonrası Sane, sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. Yıldız futbolcu, hem yeni takımı hem de milli takım süreci hakkında önemli mesajlar verdi.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane hakkında konuşmuştu.
Leroy Sane de Nagelsmann'ın yorumlarına yanıt verdi.
