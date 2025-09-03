EuroBasket'teki Rakibimiz Sırbistan'ın Koçu Pesic ve Eski Milli Takım Koçu Tanjevic'ten Takımımıza Büyük Övgü

Pesic, “Türkiye uzun süredir istikrarlı bir şekilde oynuyor. Bizim gibi onları uzun süredir takip edenler için bu bir sürpriz değil. Belki Hidayet Türkoğlu ve o dönemki birkaç NBA oyuncusu dışında, bu Türkiye tarihinin en iyi takımı. Şu anda herkes sağlıklı, tam kadro durumdalar ve üç uzun pivotları var. Oyun kurucuları, uzunları, şutörleri… Onlar madalya için en ciddi adaylardan biri. Tam bir takım, hücumda ve savunmada mükemmel bir dengeye sahipler. Çok iyi organize olmuş durumdalar ve çözümleri hazır. Bu yüzden de kendilerine büyük saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.