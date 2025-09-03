onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
EuroBasket'teki Rakibimiz Sırbistan'ın Koçu Pesic ve Eski Milli Takım Koçu Tanjevic'ten Takımımıza Büyük Övgü

EuroBasket'teki Rakibimiz Sırbistan'ın Koçu Pesic ve Eski Milli Takım Koçu Tanjevic'ten Takımımıza Büyük Övgü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 17:33

EuroBasker 2025'te grupta 5'te 5 yapan iki takım Türkiye ve Sırbistan, liderlik için karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde rakip takımın baş antrenörü Pesic, milli takımımızı 'Tarihin en iyi Türkiye'si' olarak nitelerken ona destek Yugoslav ekolünün önemli baş antrenörlerinden eski milli takım koçumuz Tanjevic'ten geldi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 Dev Adam bu akşam grup liderliği için Sırbistan'la karşılaşıyor.

12 Dev Adam bu akşam grup liderliği için Sırbistan'la karşılaşıyor.

İki takım da bu maça kadar beşte beş yaparak önemli bir aşama kat etti. Nikola Jokic önderliğindeki Sırbistan bizim gibi turnuvanın iddialı takımlarından biri. Bu maç öncesi karşılıklı açıklamalar olurken, Sırbistan Baş Antrenörü Svestislav Pesic'ten övgü dolu bir açıklama geldi.

Pesic, milli takımımızı "Tarihin en iyi Türkiye'si" olarak tanımladı.

Pesic, milli takımımızı "Tarihin en iyi Türkiye'si" olarak tanımladı.

Pesic, “Türkiye uzun süredir istikrarlı bir şekilde oynuyor. Bizim gibi onları uzun süredir takip edenler için bu bir sürpriz değil. Belki Hidayet Türkoğlu ve o dönemki birkaç NBA oyuncusu dışında, bu Türkiye tarihinin en iyi takımı. Şu anda herkes sağlıklı, tam kadro durumdalar ve üç uzun pivotları var. Oyun kurucuları, uzunları, şutörleri… Onlar madalya için en ciddi adaylardan biri. Tam bir takım, hücumda ve savunmada mükemmel bir dengeye sahipler. Çok iyi organize olmuş durumdalar ve çözümleri hazır. Bu yüzden de kendilerine büyük saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe ve milli takımda görev yapan Bogdan Tanjevic ise bu görüşe güçlü bir destek verdi.

Bir dönem Fenerbahçe ve milli takımda görev yapan Bogdan Tanjevic ise bu görüşe güçlü bir destek verdi.

Bogdan Tanjevic, Sırbistan'da Meridian Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Hiçbir zaman Alperen Şengün gibi bir pivotumuz olmadı. Altın gibi oyuncu. Cedi Osman’la beraber müthişler. Sertaç Şanlı ve Ömer Faruk Yurtseven gibi tecrübeli oyuncular var; Ömer'in 213 cm’ye ulaşacağını hiç beklemezdim. Türk oyuncular öyle ki, her birini evine götürüp ailene tanıtabilirsin, karakterli ve düzgün çocuklar; hatta belki tek eksikleri biraz ‘arsızlık’. İşte o cüreti bizim topraklarımızdan çıkan Cedi Osman veriyor. Eğer Furkan Korkmaz da potansiyelini gösterirse, onlar üst sıralara aday.”

Bogdan Tanjevic, Kenan Sipahi hakkında da yorum yaptı.

Bogdan Tanjevic, Kenan Sipahi hakkında da yorum yaptı.

Tanjevic, uzun yıllar alt yaş milli takımlarımızda görev yapan Nihat Izic'e ayrı bir parantez açarak 'Kenan onun projesi' dedi. Tanjevic, “O, A’dan Z’ye İziç’in projesidir. O iki gençler turnuvasında en iyi oyuncuydu; birinde Türkler şampiyon olmuştu. İziç, oyuncuların yetişmesinde çok şey verdi, sadece teknik-taktik olarak değil, insan olarak da. Onlara sorumluluk almayı öğretti.” dedi.

"Ataman büyük bir otoriteye sahip"

"Ataman büyük bir otoriteye sahip"

Tanjevic, Ergin Ataman'la ilgili de konuşltu. Tanjevic, “Ergin Ataman takıma fazladan bir cüret veriyor. Turnuva öncesinde ‘şampiyon olacağız’ diyor ve sadece demekle kalmıyor, Avrupa’nın en pahalı oyuncularından kurulu üç takımla da Avrupa şampiyonu oldu. O, milli takımda otoriteye sahip, tıpkı Pešić’in Sırbistan’da olduğu gibi.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın