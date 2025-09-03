EuroBasket'teki Rakibimiz Sırbistan'ın Koçu Pesic ve Eski Milli Takım Koçu Tanjevic'ten Takımımıza Büyük Övgü
EuroBasker 2025'te grupta 5'te 5 yapan iki takım Türkiye ve Sırbistan, liderlik için karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde rakip takımın baş antrenörü Pesic, milli takımımızı 'Tarihin en iyi Türkiye'si' olarak nitelerken ona destek Yugoslav ekolünün önemli baş antrenörlerinden eski milli takım koçumuz Tanjevic'ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Dev Adam bu akşam grup liderliği için Sırbistan'la karşılaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pesic, milli takımımızı "Tarihin en iyi Türkiye'si" olarak tanımladı.
Bir dönem Fenerbahçe ve milli takımda görev yapan Bogdan Tanjevic ise bu görüşe güçlü bir destek verdi.
Bogdan Tanjevic, Kenan Sipahi hakkında da yorum yaptı.
"Ataman büyük bir otoriteye sahip"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın