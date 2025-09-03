Kerem Aktürkoğlu'nun Olduğu İddia Edilen Lüks Villanın Gündem Olmasının Ardından Icardi Evini Paylaştı!

Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geldiği ilk anda yaptığı “Türkiye’nin en büyük ve şerefli takımına geldim” açıklaması, hem sosyal medyada hem de spor yorumcuları arasında büyük tartışma yaratmıştı. Eski takımı Galatasaray cephesinden ilk tepki, Mauro Icardi’den gelmiş, Icardi sosyal medya hesabından Metin Oktay’ın “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaşmıştı.

Tartışmaların devam ettiği bu ortamda, Kerem’in olduğu iddia edilen İstanbul’daki lüks villa paylaşımı sonrası Icardi’den gelen ev göndermesi, gerilimi sosyal medyaya taşıdı.