Kerem Aktürkoğlu'nun Olduğu İddia Edilen Lüks Villanın Gündem Olmasının Ardından Icardi Evini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
03.09.2025 - 16:06

Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geldiği ilk anda yaptığı “Türkiye’nin en büyük ve şerefli takımına geldim” açıklaması, hem sosyal medyada hem de spor yorumcuları arasında büyük tartışma yaratmıştı. Eski takımı Galatasaray cephesinden ilk tepki, Mauro Icardi’den gelmiş, Icardi sosyal medya hesabından Metin Oktay’ın “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaşmıştı. 

Tartışmaların devam ettiği bu ortamda, Kerem’in olduğu iddia edilen İstanbul’daki lüks villa paylaşımı sonrası Icardi’den gelen ev göndermesi, gerilimi sosyal medyaya taşıdı.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan lüks bir villanın Kerem Aktürkoğlu'na ait olduğu iddia edilmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki yeni lüks villasını sosyal medyada paylaşmasının ardından, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem'e göndermede bulunarak kendi lüks villasıyla göndermede bulundu.

Icardi, Göktürk'teki yeni villasının fotoğraflarını aynı akşam sosyal medyada paylaştı. Icardi'nin villası geniş bahçesi ve havuzuyla dikkat çekerken ikilinin evleri karşılaştırıldı.

