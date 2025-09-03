Hande Erçel ve Oğlu Hakan Sabancı'nın Ayrılığında Payı Olduğu İdda Edilen Arzu Sabancı'dan Olay Yorum!
Magazin gündemini sallayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığı, Arzu Sabancı’nın paylaşımları ve “cehalet” temalı gönderisiyle daha da tartışmalı hale gelmişti. Sosyal medyada dikkat çeken bu sözler, 'ayrılıkta kaynana etkisi' iddialarını gündeme getirmişti. Ancak ayrılıkla ilgili Gel Konuşalım programında ortaya atılan yeni iddialar Arzu Sabancı’nın Hande Erçel hakkında düşündüklerinin çok farklı olduğunu ortaya koydu. Gelin Arzu Sabancı'nın ayrılığa tepkisini ve iddialara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıl süren aşklarını sonlandırdıktan sonra ayrılık nedeni büyük merak konusu olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılık nedeni ile ilgili ihanet iddiaları Hakan Sabancı tarafından reddedilirken, Arzu Sabancı'nın paylaşımları kafa karıştırmaya devam ediyor.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel ayrılığında payı olduğu iddia edilen hatta evliliğe karşı olduğu için bu ikilinin ilişkisinin bittiği söylenen Arzu Sabancı'nın Erçel hakkındaki düşüncelerini Gel Konuşalım programında Ece Erken anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın