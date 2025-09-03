onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel ve Oğlu Hakan Sabancı'nın Ayrılığında Payı Olduğu İdda Edilen Arzu Sabancı'dan Olay Yorum!

Hande Erçel ve Oğlu Hakan Sabancı'nın Ayrılığında Payı Olduğu İdda Edilen Arzu Sabancı'dan Olay Yorum!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.09.2025 - 15:07

Magazin gündemini sallayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığı, Arzu Sabancı’nın paylaşımları ve “cehalet” temalı gönderisiyle daha da tartışmalı hale gelmişti. Sosyal medyada dikkat çeken bu sözler, 'ayrılıkta kaynana etkisi' iddialarını gündeme getirmişti. Ancak ayrılıkla ilgili Gel Konuşalım programında ortaya atılan yeni iddialar Arzu Sabancı’nın Hande Erçel hakkında düşündüklerinin çok farklı olduğunu ortaya koydu. Gelin Arzu Sabancı'nın ayrılığa tepkisini ve iddialara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıl süren aşklarını sonlandırdıktan sonra ayrılık nedeni büyük merak konusu olmuştu.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıl süren aşklarını sonlandırdıktan sonra ayrılık nedeni büyük merak konusu olmuştu.

Sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırmaları, ayrılığın sinyallerini verirken, hayranlarını büyük bir şokun içine soktu.

İddialara göre, Hande Erçel’in evlilik beklentisi ile Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın ilişkiye onay vermemesi, çift arasında ciddi bir gerilim yarattı. Özellikle çiftin İtalya tatilinin ardından ayrılık kararı alması ve Arzu Sabancı'dan gelen paylaşımlar bu teorileri güçlendirdi.

Bazı magazin kaynakları, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Çinli model Jocelyn Chew ile ilişkisinin, Hande Erçel’in güvenini sarstığını öne sürdü. Ancak Jocelyn Chew iddiaları yalanlayarak, “Benim bir alakam yok” açıklamasında bulunmuştu.

Ayrılık nedeni ile ilgili ihanet iddiaları Hakan Sabancı tarafından reddedilirken, Arzu Sabancı'nın paylaşımları kafa karıştırmaya devam ediyor.

Ayrılık nedeni ile ilgili ihanet iddiaları Hakan Sabancı tarafından reddedilirken, Arzu Sabancı'nın paylaşımları kafa karıştırmaya devam ediyor.

Ayrılığın ardından Hakan Sabancı, “Aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” diyerek ihanet iddialarını net bir şekilde reddederken gözler Arzu Sabancı'ya ve paylaşımlarına döndü.

Arzu Sabancı, ayrılığın hemen ardından sosyal medya hesabında 'Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu sözler, takipçileri tarafından Hande Erçel'e yönelik bir göndermeyle ilişkilendirildi.

Eski aşıkların tatil mekanlarından birine giden Arzu Sabancı son paylaşımıyla adından bahsettirmişti:

Hakan Sabancı ve Hande Erçel ayrılığında payı olduğu iddia edilen hatta evliliğe karşı olduğu için bu ikilinin ilişkisinin bittiği söylenen Arzu Sabancı'nın Erçel hakkındaki düşüncelerini Gel Konuşalım programında Ece Erken anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın