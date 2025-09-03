onedio
Fikret Orman'la Öpüşürken Yakalanınca Nafaka İhtimalini Gözden Çıkaran Güzide Duran'dan Tepkilere Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.09.2025 - 14:12

Bir dönemin en gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, uzun süredir devam eden evlilik krizini artık gizleyemez hale geldi. İş insanı Adnan Aksoy’la olan 16 yıllık birlikteliği bitme noktasına gelirken, ünlü isim Fikret Orman'la yaşadığı aşkla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gece Fikret Orman'la öpüşürken yakalanan Güzide Duran aldığı tepkiler sonrası açıklamada bulundu.

Bir dönemin podyumlarının en parlayan isimlerinden Güzide Duran, bu kez ekranlara güzelliğiyle değil, özel hayatındaki çalkantılarla damga vuruyor.

Yıllar önce iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturan ve uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren güzel manken, şimdilerde boşanma davasıyla gündeme oturuyor.

Üstelik iddialar oldukça ağır… Evlilik boyunca psikolojik şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve artık bu evliliği taşıyamaz hale geldiği konuşulurken, dava dosyasında milyonluk tazminat ve nafaka talepleri de var...

Henüz boşanma defteri kapanmadan, Güzide Duran’ın adı eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yan yana anılmaya başladı.

İlk başta kulaktan kulağa yayılan bu dedikodular kısa sürede kanıtlandı. Çift, el ele görüntülenmesinin ardından magazin basını bu kareleri “yasak aşk” olarak manşetlere taşıdı. Ama Güzide Duran aşkını haykırmaktan geri durmadı “Fikret Orman ile çok mutluyum, bana huzur veriyor.” şeklinde konuşan isme Adnan Aksoy'dan yanıt gecikmemişti.

Tabii ki bu aşk, boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy’un tepkisiz kalacağı bir gelişme değildi. Sosyal medyadan zehir zemberek paylaşımlar yapan Aksoy, “Bu tablo hiçbir ahlak ve vicdan sahibi tarafından kabul edilemez, çocuklarına bile ihanettir” diyerek sitem etmişti.

Marmaris’te bir gece kulübünde Fikret Orman'la öpüşürken görüntülenen ve kısa sürede tepki çeken Duran'dan açıklama geldi.

'Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım, ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum.

Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum.'

