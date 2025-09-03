Fikret Orman'la Öpüşürken Yakalanınca Nafaka İhtimalini Gözden Çıkaran Güzide Duran'dan Tepkilere Yanıt!
Bir dönemin en gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, uzun süredir devam eden evlilik krizini artık gizleyemez hale geldi. İş insanı Adnan Aksoy’la olan 16 yıllık birlikteliği bitme noktasına gelirken, ünlü isim Fikret Orman'la yaşadığı aşkla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz gece Fikret Orman'la öpüşürken yakalanan Güzide Duran aldığı tepkiler sonrası açıklamada bulundu.
Bir dönemin podyumlarının en parlayan isimlerinden Güzide Duran, bu kez ekranlara güzelliğiyle değil, özel hayatındaki çalkantılarla damga vuruyor.
Henüz boşanma defteri kapanmadan, Güzide Duran’ın adı eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yan yana anılmaya başladı.
Marmaris’te bir gece kulübünde Fikret Orman'la öpüşürken görüntülenen ve kısa sürede tepki çeken Duran'dan açıklama geldi.
