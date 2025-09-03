Fikret Orman'la Öpüşürken Yakalanınca Nafaka İhtimalini Gözden Çıkaran Güzide Duran'dan Tepkilere Yanıt!

İlk başta kulaktan kulağa yayılan bu dedikodular kısa sürede kanıtlandı. Çift, el ele görüntülenmesinin ardından magazin basını bu kareleri “yasak aşk” olarak manşetlere taşıdı. Ama Güzide Duran aşkını haykırmaktan geri durmadı “Fikret Orman ile çok mutluyum, bana huzur veriyor.” şeklinde konuşan isme Adnan Aksoy'dan yanıt gecikmemişti.

Tabii ki bu aşk, boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy’un tepkisiz kalacağı bir gelişme değildi. Sosyal medyadan zehir zemberek paylaşımlar yapan Aksoy, “Bu tablo hiçbir ahlak ve vicdan sahibi tarafından kabul edilemez, çocuklarına bile ihanettir” diyerek sitem etmişti.