Çenesi Göze Battı: Yaptırdığı Estetik İşlemlerle Gündem Olan Yılmaz Morgül'ün Yüzünün Son Hali Dile Düştü
Magazin dünyasının renkli isimlerinden Yılmaz Morgül, son dönemde yüzündeki değişikliklerle tekrar gündeme geldi. Yaptırdığı estetik işlemlerle adından söz ettiren sanatçının özellikle çenesindeki değişim, sosyal medya kullanıcılarından yorum yağmuruna tutuldu. Morgül’ün estetik sonrası son haline kullanıcıların yorumları gecikmedi.
İşte o anlar:
Magazin dünyasının renkli ve bir o kadar da ses getiren isimlerinden Yılmaz Morgül, yıllardır müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Çenesine bakmaktan karşısinda konuşamaz kimse, insanlarin yaş almaktan korkusu estetigin dozunuda kaçırıyorlar