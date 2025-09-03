Lacoste Logosunu Değiştirdi: Timsah Gitti Keçi Geldi!

Paris doğumlu dünyanın en ünlü tenisçilerinden biri olan Rene Lacoste, 10 şampiyonluk kazanarak tarihe geçmiş bir isim. Tenisi bıraktıktan sonra gömleklerine timsah işleyerek soyadına taşıyan markayı kurdu. Dünyanın en ünlü ve önemli markası haline gelen Lacoste, her geçen yıl satışlarını artırıyor.

Lacoste Timsah Logosunun Anlamı Ne?

Rene Lacoste, kurduğu markaya logo olarak neden timsah seçtiği markayı sevenlerin merak ettiği konulardan biri. Rene Lacoste’un kortlardaki lakabı ‘timsah’tı. Şampiyonalar tenisçi bu lakabı onurlandırmak için ürettiği markayı timsah logosuyla satmaya başladı.