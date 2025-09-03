onedio
Lacoste Logosunu Değiştirdi: Timsah Gitti Keçi Geldi!

Dilara Şimşek
03.09.2025 - 14:04

Fransız giyim markası Lacoste 92 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Dünyanın en popüler giyim markası Lacoste, tenisçi Novak Djokovic’i onurlandırmak adına yeni koleksiyonunda radikal bir değişikliğe gitti. Ünlü marka, ‘timsah’ logosunu kaldırdı, yerine ‘keçi’ ekledi.

Kaynak

Lacoste neden timsah logosuna sahip?

Paris doğumlu dünyanın en ünlü tenisçilerinden biri olan Rene Lacoste, 10 şampiyonluk kazanarak tarihe geçmiş bir isim. Tenisi bıraktıktan sonra gömleklerine timsah işleyerek soyadına taşıyan markayı kurdu. Dünyanın en ünlü ve önemli markası haline gelen Lacoste, her geçen yıl satışlarını artırıyor. 

Lacoste Timsah Logosunun Anlamı Ne?

Rene Lacoste, kurduğu markaya logo olarak neden timsah seçtiği markayı sevenlerin merak ettiği konulardan biri. Rene Lacoste’un kortlardaki lakabı ‘timsah’tı. Şampiyonalar tenisçi bu lakabı onurlandırmak için ürettiği markayı timsah logosuyla satmaya başladı.

Lacoste, 92 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Timsah logosu gitti, geçici süreliğine ‘keçi’ logosu geldi.

Lacoste, 92 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Timsah logosu gitti, geçici süreliğine ‘keçi’ logosu geldi.

Lacoste, marka elçisi olan tenisçi Novak Djokovic için radikal bir değişiklik yaptı. Djokovic için hazırlanan 5 parçalık kapsül koleksiyon için ünlü ‘timsah’ logosu değişti. Timsah yerine ise Djokovic’in  'G.O.A.T. (Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi)’ lakabına ithafen ‘keçi’ logosu kullanıldı.

Marka, Djokovic’e saygı ve onu onurlandırmak için bu kararı aldığını belirtti.

"Sıra dışı bir oyuncu..."

Lacoste CEO'su Thierry Guibert yaptığı açıklamada şunları dedi:

'Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Birlikte, kariyerinin yarısı olan 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandığı olağanüstü bir dönemi paylaştık. Sıra dışı bir oyuncu olmasının yanı sıra, azmi, zihniyeti ve değerleri ile markanın yükselmesine ve güçlenmesine katkıda bulundu.'

Dilara Şimşek
