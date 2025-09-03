Lacoste Logosunu Değiştirdi: Timsah Gitti Keçi Geldi!
Fransız giyim markası Lacoste 92 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Dünyanın en popüler giyim markası Lacoste, tenisçi Novak Djokovic’i onurlandırmak adına yeni koleksiyonunda radikal bir değişikliğe gitti. Ünlü marka, ‘timsah’ logosunu kaldırdı, yerine ‘keçi’ ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lacoste neden timsah logosuna sahip?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lacoste, 92 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Timsah logosu gitti, geçici süreliğine ‘keçi’ logosu geldi.
"Sıra dışı bir oyuncu..."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın