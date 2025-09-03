onedio
7 Eylül’e Dikkat: Gökyüzü Kızıla Boyanacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.09.2025 - 12:14

7 Eylül akşamı gözünüz gökyüzünde olsun. Yılın ikinci ve son tam ay tutulması adeta görsel bir şölen sunacak. Halk arasında 'Kanlı Ay Tutulması' olarak bilinen bu gökyüzü olayı tam 82 dakika sürecek. Yılın en uzun ve en etkileyici gökyüzü olayı için geri sayım başladı. Peki, kanlı ay tutulması saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? İşte yanıtı.

7 Eylül'e dikkat: Gökyüzü kızıla boyanacak!

Yılın en uzun ve en etkileyici gökyüzü olayı Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Kanlı Ay Tutulması 7 Eylül'de gerçekleşecek. 

Kanlı Ay Tutulması Nerede Görülecek?

2025’in ilk Kanlı Ay Tutulması Mart ayında gerçekleşmişti. İkinci ve yılın son Kanlı Ay Tutulması eylül ayında oluşacak. Mart ayında gerçekleşen ilk tutulma ABD’den net olarak izlenmişti. Eylül ayındaki tutulma ise Asya, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya’dan net şekilde görülecek. 

Kanlı Ay Tutulmasının Gerçekleşeceği Saatler

  • Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

  • Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

  • Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

  • Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den İzlenecek mi?

Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den de izlenebilir. Tutulma saat 18:30-19:30 aralığında görülebilecek.

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Kanlı Ay Tutulması 7 Eylül'de gerçekleşecek.

Kanlı Ay Tutulması Nedir?

'Kanlı ay' tutulması, bir tam ay tutulması sırasında Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşuyor. Ay tamamen kararmak yerine, kırmızı veya turuncumsu bir renge bürünüyor.

Bu renk değişimi, 'Rayleigh saçılması' adı verilen bir fizik kuralından kaynaklanıyor. Güneş ışınları Dünya atmosferine girdiğinde, mavi tonlar gibi kısa dalga boylu ışıklar dağılırken, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklar atmosfere nüfuz ederek Ay'ın yüzeyine ulaşıyor. Bu ışınlar, Ay'a çarparak geri yansıdığında onu kırmızı renkte görmemize neden oluyor. Bu nadir olay 'kanlı ay' olarak adlandırılıyor.

Bir sonraki Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Bir sonraki Kanlı Ay Tutulması 2026 Mart ayında gerçekleşecek.

