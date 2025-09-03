7 Eylül’e Dikkat: Gökyüzü Kızıla Boyanacak!

'Kanlı ay' tutulması, bir tam ay tutulması sırasında Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşuyor. Ay tamamen kararmak yerine, kırmızı veya turuncumsu bir renge bürünüyor.

Bu renk değişimi, 'Rayleigh saçılması' adı verilen bir fizik kuralından kaynaklanıyor. Güneş ışınları Dünya atmosferine girdiğinde, mavi tonlar gibi kısa dalga boylu ışıklar dağılırken, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklar atmosfere nüfuz ederek Ay'ın yüzeyine ulaşıyor. Bu ışınlar, Ay'a çarparak geri yansıdığında onu kırmızı renkte görmemize neden oluyor. Bu nadir olay 'kanlı ay' olarak adlandırılıyor.

Bir sonraki Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Bir sonraki Kanlı Ay Tutulması 2026 Mart ayında gerçekleşecek.