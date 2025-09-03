Güney Kore’nin İlginç Sporu: 90 Dakika Boyunca Hiçbir Şey Yapmamak!
Seul’de her yıl onlarca kişi yoga matlarının üzerine oturup 90 dakika boyunca tek bir şey yapmadan bekliyor. Ne telefona bakmak, ne sohbet etmek, ne de uyumak serbest. “Space-Out” adı verilen yarışma, Güney Kore’nin yoğun ve rekabetçi hayat temposuna karşı adeta mola alanı sunuyor. Bir yandan performans sanatı, bir yandan da zihinsel deney olarak tanımlanan yarışma, ülkenin en sıra dışı etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Space-Out yarışması 90 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan oturmayı şart koşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Space-Out yarışması aslında kişisel bir hikayeden doğdu.
İlk kez 2014’te Seul’de başlayan Space-Out yarışması, yıllar içinde farklı şehirlere yayıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın