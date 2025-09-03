onedio
Güney Kore’nin İlginç Sporu: 90 Dakika Boyunca Hiçbir Şey Yapmamak!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 11:11

Seul’de her yıl onlarca kişi yoga matlarının üzerine oturup 90 dakika boyunca tek bir şey yapmadan bekliyor. Ne telefona bakmak, ne sohbet etmek, ne de uyumak serbest. “Space-Out” adı verilen yarışma, Güney Kore’nin yoğun ve rekabetçi hayat temposuna karşı adeta mola alanı sunuyor. Bir yandan performans sanatı, bir yandan da zihinsel deney olarak tanımlanan yarışma, ülkenin en sıra dışı etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Space-Out yarışması 90 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan oturmayı şart koşuyor.

Telefon kullanmak, konuşmak ya da uyumak yasak. Katılımcıların kalp atışları takip ediliyor ve en dengeli kalp ritmine sahip olan kişi kazanan ilan ediliyor. İzleyiciler de favorilerini seçerek oylamaya katkıda bulunuyor. 

Yarışmaya her yıl binlerce kişi başvuruyor. Bu yıl 4 binden fazla başvuru arasından seçilen 117 kişi katıldı. İlkokul çağındaki bir çocuktan 60’lı yaşlarına kadar geniş bir yelpazede katılımcı vardı. Hatta bu yıl, iki kez olimpiyat madalyası kazanan sürat patencisi Kwak Yoon-gy de yarışmaya katıldı ve üçüncü oldu.

Space-Out yarışması aslında kişisel bir hikayeden doğdu.

Etkinliğin kurucusu, “Woopsyang” takma adını kullanan bir görsel sanatçı. Kendisi ağır bir tükenmişlik yaşadıktan sonra, “Neden hiçbir şey yapmamaktan bu kadar kaygılanıyorum?” diye düşünmüş. Çevresindekilerin de sürekli çalışırken aslında dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu fark edince, topluca hiçbir şey yapmama fikri doğmuş. 

Yarışma bu şekilde, hem zihinsel dinlenmeyi hem de toplumsal bir performans sanatını bir araya getiren bir etkinliğe dönüşmüş. Kurucuya göre amaç, “boş boş oturmanın aslında zaman kaybı değil, ihtiyaç duyulan bir mola olduğunu göstermek.”

İlk kez 2014’te Seul’de başlayan Space-Out yarışması, yıllar içinde farklı şehirlere yayıldı.

Pekin, Rotterdam, Taipei, Hong Kong ve Tokyo gibi şehirlerde de benzer etkinlikler düzenlendi. 10. yılında ise Seul’deki yarışmayı serbest çalışan bir sunucu olan Kwon So-a kazandı. Kendi ifadesine göre “Güney Kore gibi sürekli rekabetin hakim olduğu bir yerde, hiçbir şey yapmadan oturmak bile özgürleştirici.” 

Yarışmanın ödülü de oldukça sembolik: Auguste Rodin’in ünlü “Düşünen Adam” heykelinden esinlenerek yapılmış bir kupa. Katılımcılara göre ise asıl ödül, gerçekten ilk defa zihni boşaltabilmek ve 90 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan dinlenebilmek.

