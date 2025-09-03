Güney Kore’nin İlginç Sporu: 90 Dakika Boyunca Hiçbir Şey Yapmamak!

Telefon kullanmak, konuşmak ya da uyumak yasak. Katılımcıların kalp atışları takip ediliyor ve en dengeli kalp ritmine sahip olan kişi kazanan ilan ediliyor. İzleyiciler de favorilerini seçerek oylamaya katkıda bulunuyor.

Yarışmaya her yıl binlerce kişi başvuruyor. Bu yıl 4 binden fazla başvuru arasından seçilen 117 kişi katıldı. İlkokul çağındaki bir çocuktan 60’lı yaşlarına kadar geniş bir yelpazede katılımcı vardı. Hatta bu yıl, iki kez olimpiyat madalyası kazanan sürat patencisi Kwak Yoon-gy de yarışmaya katıldı ve üçüncü oldu.