Ananas Neden Bir Zamanlar Statü ve Lüksün Simgesiydi?

18. yüzyıla gelindiğinde İngiltere’de ananas yetiştirme girişimleri başladı. Ancak tropik koşullar isteyen bu bitkiyi yetiştirmek için “pinery” adı verilen özel seralar inşa edildi. Kömürle ısıtılan fırınlar sayesinde sıcaklık sağlanıyor ama bu yöntem hem pahalı hem de riskliydi. Bir pinery kurmanın maliyeti günümüz hesabıyla on binlerce poundu buluyordu.

Bu nedenle ananas yetiştirmek sadece aristokratların uğraşı olabiliyordu. Başarıyla yetiştirilen bir ananas ise yaklaşık 11 bin sterlin değerindeydi. Hatta hırsızlık vakaları bile görülüyor, mahkemelerde ananas çalma davaları açılıyordu.