Ananas Neden Bir Zamanlar Statü ve Lüksün Simgesiydi?
Bugün market raflarında kolayca bulunan ananas, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da bir lüks göstergesiydi. O yıllarda tek bir ananas, binlerce pound değerindeydi. Hatta çoğu zaman yenmek yerine misafirlerin gözü önünde sergilenir, bozulana kadar elden ele dolaşırdı. İngiltere’de aristokratlar için ananas sahibi olmak, zenginliğin ve saygınlığın en net işaretlerinden biriydi.
İşte ananasın sıradan bir meyveden statü sembolüne uzanan hikayesi.
Ananas, Yeni Dünya’dan Avrupa’ya getirildiğinde daha önce kimsenin görmediği egzotik görüntüsüyle dikkat çekti.
Ananasın değeri o kadar yüksekti ki, çoğu zaman sofralarda süs olarak sergilenir, asla yenmezdi.
Ananas yetiştirmek, zenginliğin en net göstergesiydi.
Sanayi devrimiyle birlikte bu tropikal meyve kolonilerden gemilerle düzenli şekilde ithal edilmeye başlandı.
türkiyedede eskiden muzun statü simgesi olduğunu söylüyorlar
bizdeki durum: "pazarda ananas aldırdım"
Ne alaka olduğunu bilmiyorum ama bende "ters ananas"la ilgili uygunsuz şeyler duymuştum ama buraya tabiki yazmıcam.