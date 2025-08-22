onedio
Tekrar Uyanma Umuduyla 1967’de Dondurulan İlk İnsan: James Bedford

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 14:13

12 Ocak 1967’de terminal kanser nedeniyle yaşamını yitiren James Bedford, tarihe geçti. Çünkü ölümünden dakikalar sonra kriyojenik yöntemle dondurularak gelecekte yeniden hayata döndürülmeyi uman ilk insan oldu. O günden bugüne, yani 55 yılı aşkın bir süredir Bedford’un bedeni sıvı nitrojenle dolu metal bir kapsülün içinde korunuyor. Peki bu sıra dışı hikaye nasıl başladı ve yıllar içinde neler yaşandı?

1893’te Massachusetts’te doğan James Hiram Bedford, eğitim alanında çalışmalar yapmış bir profesördü.

Hayatını gençlerin mesleki yönelimlerini geliştirmeye adamış, bu konuda kitaplar yayınlamıştı. Aynı zamanda maceraperest bir ruha sahipti; Afrika’da safariye çıkmış, Güney Amerika yağmur ormanlarını ve Avrupa’yı gezmişti. Ancak 70’li yaşlarında kansere yakalandığında, ölümün son durak olmasını istemedi. 

Bu sırada yeni yeni gündeme gelen insan kriyojeniğiyle ilgilenmeye başladı ve Cryonics Society of California ile temas kurdu. Toplumun başkanı Robert Nelson’la defalarca görüşerek bedenini ölümünden sonra dondurma kararı aldı.

Bedford 12 Ocak 1967’de, Kaliforniya’da komşularının evinde son nefesini verdi.

Ölümünden hemen sonra doktorlar devreye girdi. İlk aşamada yapay solunumla beynine oksijen gönderildi, ardından damarlarına dimetil sülfoksit (DMSO) enjekte edilerek kanı koruyucu bir sıvıyla değiştirildi. 

Beden, bir peruk yapımcısının hazırladığı tüp şeklindeki kapsüle konuldu. Los Angeles’tan Arizona’daki tesise nakledilen Bedford, böylece kriyojenik yöntemle dondurulan ilk insan oldu. O dönemde gazeteler bu olayı “İnsan 20 bin yıl bekleyebilir” başlıklarıyla duyurdu.

Bedford’un dondurulması kamuoyunda büyük yankı uyandırsa da bilim insanları şüpheyle yaklaştı.

UCLA Biyoteknoloji Laboratuvarı Başkanı Dr. John Lyman bu girişimi aşırı safça diye nitelendirdi. Hücrelerin donarken parçalanacağını ve geri dönüşün imkansız olduğunu savundu. Oregon Üniversitesi’nden Dr. Stanley Jacob da “Bugünkü yöntemlerle bu mümkün değil” diyerek eleştirilerini dile getirdi. Bedford’un bakım süreci de sorunsuz değildi. 

1970’lerde kapsüllerinin bakımı yetersizdi; 1976’da oğlu Norman, babasının bedenini bir U-Haul kamyonuna yükleyip başka bir merkeze taşımak zorunda kaldı. Aile bireyleri, bu sıra dışı hikayeye zaman zaman ilginç biçimde dahil oldu; örneğin gelini Cecilia, kapsülle poz verirken görüntülendi.

Bedford’un bedeni 1991’den bu yana Arizona’daki Alcor Life Extension Foundation tesisinde muhafaza ediliyor.

1991’de yapılan incelemede, Bedford’un bedeninin büyük ölçüde bozulmadan kaldığı görüldü. Deri yüzeyinde çatlaklar ve doku renk değişimleri vardı ama genel olarak dondurulma koşulları korunmuştu. 

Bugün hala sıvı nitrojen dolu bir tankta ikinci hayatı bekliyor. Ailesinin diğer fertleri hayatını kaybetmiş olsa da Bedford, kriyojeniğin sembol ismi olarak tarihe geçti.

