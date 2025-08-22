Tekrar Uyanma Umuduyla 1967’de Dondurulan İlk İnsan: James Bedford

UCLA Biyoteknoloji Laboratuvarı Başkanı Dr. John Lyman bu girişimi aşırı safça diye nitelendirdi. Hücrelerin donarken parçalanacağını ve geri dönüşün imkansız olduğunu savundu. Oregon Üniversitesi’nden Dr. Stanley Jacob da “Bugünkü yöntemlerle bu mümkün değil” diyerek eleştirilerini dile getirdi. Bedford’un bakım süreci de sorunsuz değildi.

1970’lerde kapsüllerinin bakımı yetersizdi; 1976’da oğlu Norman, babasının bedenini bir U-Haul kamyonuna yükleyip başka bir merkeze taşımak zorunda kaldı. Aile bireyleri, bu sıra dışı hikayeye zaman zaman ilginç biçimde dahil oldu; örneğin gelini Cecilia, kapsülle poz verirken görüntülendi.