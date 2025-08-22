Tekrar Uyanma Umuduyla 1967’de Dondurulan İlk İnsan: James Bedford
12 Ocak 1967’de terminal kanser nedeniyle yaşamını yitiren James Bedford, tarihe geçti. Çünkü ölümünden dakikalar sonra kriyojenik yöntemle dondurularak gelecekte yeniden hayata döndürülmeyi uman ilk insan oldu. O günden bugüne, yani 55 yılı aşkın bir süredir Bedford’un bedeni sıvı nitrojenle dolu metal bir kapsülün içinde korunuyor. Peki bu sıra dışı hikaye nasıl başladı ve yıllar içinde neler yaşandı?
1893’te Massachusetts’te doğan James Hiram Bedford, eğitim alanında çalışmalar yapmış bir profesördü.
Bedford 12 Ocak 1967’de, Kaliforniya’da komşularının evinde son nefesini verdi.
Bedford’un dondurulması kamuoyunda büyük yankı uyandırsa da bilim insanları şüpheyle yaklaştı.
Bedford’un bedeni 1991’den bu yana Arizona’daki Alcor Life Extension Foundation tesisinde muhafaza ediliyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
