Yalnızca 170 Bin Kişi Biliyor: Dünyanın En Zor Dili Navahoca ile Tanışın

Navahoca tonal bir dil olduğu için kelimelerin anlamı, sesin tonuna göre değişiyor. Dilde yüksek, alçak, yükselen ve düşen olmak üzere dört ton bulunuyor. Aynı yazılan bir kelime, ton farklılığıyla bambaşka bir anlama gelebiliyor. Örneğin kısa-uzun sesli ayrımı bile anlamı tamamen değiştiriyor.

Bunun yanında 33 ünsüz ve 12 ünlü bulunuyor; bazı ünlüler burun yoluyla, bazı ünsüzler ise dilin belirli bir noktaya yerleştirilmesiyle çıkarılıyor. İngilizce ya da Fransızca konuşanlar için bu sesleri üretmek, ağız ve dil kaslarını baştan eğitmek anlamına geliyor.