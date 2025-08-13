Yalnızca 170 Bin Kişi Biliyor: Dünyanın En Zor Dili Navahoca ile Tanışın
Arizona ve New Mexico’da konuşulan Navahoca, köklü bir kültürün taşıyıcısı. “Diné Bizaad” yani “halkın dili” olarak bilinen bu dil, Athabaskan dil ailesine mensup ve yapısı itibarıyla dünyanın en zor öğrenilen dillerinden biri olarak kabul ediliyor. 2017 verilerine göre yaklaşık 170.000 akıcı konuşanı bulunan Navajo, benzersiz ses sistemi, karmaşık gramer yapısı ve kültürel bağlamı ile diğer dillerden ayrılıyor. Ancak bu zenginlik, dili öğrenmek isteyenler için büyük bir sınav anlamına geliyor.
Telaffuzu ve ses sistemi dünyanın en zorluları arasında yer alıyor.
Gramer yapısı kuralları alt üst ediyor.
Navahocada isimler canlılık derecesine göre sıralanıyor.
