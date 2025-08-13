7 Kez Yıldırım Çarpmasına Rağmen Hayatta Kalan Adam: Roy Cleveland Sullivan

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre bir insanın yılda yıldırım çarpmasına uğrama ihtimali yaklaşık 1/1,2 milyon. Ortalama bir ömür boyunca bu oran 1/15.300’e düşer. Sullivan’ın mesleği olan park bekçiliği, riskini biraz artırsa da yedi kez yıldırım isabet etmesi hala olağanüstü bir durumdu. Her çarpmada ciddi yaralar aldı, saçları defalarca yandı, ayakkabıları parçalandı ve vücudu yanık izleriyle doldu. Buna rağmen her seferinde hayata tutundu.

Başarısı ona Guinness Rekorlar Kitabı’nda “hayatta en çok yıldırım çarpan kişi” ünvanını kazandırdı. Hatta gerçekte sekiz kez yıldırım çarpmış olabileceği düşünülüyor.

28 Eylül 1983’te, karşılıksız bir aşk yüzünden yaşadığı derin depresyonun ardından kendi hayatına son verdi. 72 yaşında aramızdan ayrılan Sullivan, ardında insan iradesinin sınırlarını zorlayan bir hikaye bıraktı.