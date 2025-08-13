onedio
7 Kez Yıldırım Çarpmasına Rağmen Hayatta Kalan Adam: Roy Cleveland Sullivan

Gökçe Cici
13.08.2025 - 09:18

Roy Sullivan, doğayla iç içe bir yaşam sürdü. Shenandoah Ulusal Parkı’nda yıllarca görev yaptı. Ancak kaderi onu yalnızca ormanlar ve dağlarla değil, gökyüzündeki şimşeklerle de tanıştırdı. 1942 ile 1977 yılları arasında tam yedi kez yıldırım çarptı. Her seferinde hayatta kalmayı başardı ve bu olağanüstü hikaye Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Gelin hikayesinin detaylarına daha yakından bakalım...

Roy Cleveland Sullivan, 1912’de Virginia Greene County’de doğdu.

On bir çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğuydu. Blue Ridge Dağlarında büyüdü, bu yüzden doğa onun için ikinci bir ev gibiydi. Lise eğitimi tamamlanmadı ancak Civilian Conservation Corps ile Shenandoah Ulusal Parkı’nın kurulmasında çalıştı. 1936’dan itibaren burada park bekçisi olarak görev yaptı. Doğada geçirdiği bu uzun yıllar, onu yıldırımlara diğer insanlardan daha açık bir konuma getirdi.

İlk yıldırım çarpması 1942’de Millers Head’deki yangın gözetleme kulesinde oldu.

Kuleye tekrar tekrar yıldırım düşerken dışarı kaçtı ve birkaç metre ileride yıldırım vurdu. Sağ bacağında yanık izi oluştu, ayakkabısında delik açıldı. İkincisi 1969’da dağ yolunda aracını sürerken yaşandı. Açık camdan giren yıldırım saçlarını tutuşturdu, bilincini kaybetti. Araç uçurum kenarında durdu.

Üçüncü olay 1970’te bahçesinde çalışırken yakındaki trafonun isabet almasıyla oldu. Akım üzerine atladı, sol omzunda yanık oluştu. Dördüncü yıldırım, 1972’de nöbet kulübesindeyken isabet etti, saçları yandı.

Beşincisi 1973’te yaklaşan buluttan kaçarken yaşandı. Vücudunun sol tarafından geçti, ayakkabısını yerinden fırlattı. Altıncısı 1976’da yine kaçmaya çalışırken vurdu, bileği incindi, saçları yandı. Sonuncusu 1977’de balık tutarken geldi. Saçları yandı, göğsü ve karnı zarar gördü.

Hikayesi yalnızca yıldırımlarla sınırlı değildi.

Shenandoah Ulusal Parkı’nda görev yaptığı yıllar boyunca doğayla iç içe yaşadı ve onu sık sık vahşi hayvanlarla karşı karşıya getirdi. Özellikle ayılarla... Sullivan, hayatı boyunca tam 22 kez ayı kovalamak zorunda kaldığını anlattı.

Son yıldırım çarpmasının hemen ardından yaşadığı olay, bunun en çarpıcı örneklerinden biriydi. 1977’de bir gölette balık tutarken yıldırım isabet etti, saçları alev aldı, göğsü ve karnı yandı. Daha acısı dinmeden oltasındaki alabalığı kapmaya çalışan bir ayı ortaya çıktı. Sullivan, eline aldığı sopayla ayıya karşı koydu ve balığını kurtardı...

Roy Sullivan’ın başına gelenler istatistiksel olarak neredeyse imkansızdı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre bir insanın yılda yıldırım çarpmasına uğrama ihtimali yaklaşık 1/1,2 milyon. Ortalama bir ömür boyunca bu oran 1/15.300’e düşer. Sullivan’ın mesleği olan park bekçiliği, riskini biraz artırsa da yedi kez yıldırım isabet etmesi hala olağanüstü bir durumdu. Her çarpmada ciddi yaralar aldı, saçları defalarca yandı, ayakkabıları parçalandı ve vücudu yanık izleriyle doldu. Buna rağmen her seferinde hayata tutundu. 

Başarısı ona Guinness Rekorlar Kitabı’nda “hayatta en çok yıldırım çarpan kişi” ünvanını kazandırdı. Hatta gerçekte sekiz kez yıldırım çarpmış olabileceği düşünülüyor.

28 Eylül 1983’te, karşılıksız bir aşk yüzünden yaşadığı derin depresyonun ardından kendi hayatına son verdi. 72 yaşında aramızdan ayrılan Sullivan, ardında insan iradesinin sınırlarını zorlayan bir hikaye bıraktı.

