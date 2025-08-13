7 Kez Yıldırım Çarpmasına Rağmen Hayatta Kalan Adam: Roy Cleveland Sullivan
Roy Sullivan, doğayla iç içe bir yaşam sürdü. Shenandoah Ulusal Parkı’nda yıllarca görev yaptı. Ancak kaderi onu yalnızca ormanlar ve dağlarla değil, gökyüzündeki şimşeklerle de tanıştırdı. 1942 ile 1977 yılları arasında tam yedi kez yıldırım çarptı. Her seferinde hayatta kalmayı başardı ve bu olağanüstü hikaye Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Gelin hikayesinin detaylarına daha yakından bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roy Cleveland Sullivan, 1912’de Virginia Greene County’de doğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yıldırım çarpması 1942’de Millers Head’deki yangın gözetleme kulesinde oldu.
Hikayesi yalnızca yıldırımlarla sınırlı değildi.
Roy Sullivan’ın başına gelenler istatistiksel olarak neredeyse imkansızdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın