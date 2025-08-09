onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Güney Kore’ye Dair Duymamış Olabileceğiniz 10 İlginç Yasak

Güney Kore’ye Dair Duymamış Olabileceğiniz 10 İlginç Yasak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 17:30

Güney Kore, modern şehirleri, yüksek teknolojisi ve güçlü kültürel yapısıyla dikkat çeken bir ülke. Ancak günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz bazı kurallar ziyaretçileri şaşırtabilir. Dövmeden geç saatlere kadar ders çalışmaya, sokakta sigara içmekten çevrimiçi oyun oynamaya kadar birçok konuda katı yasaklar var. İşte Güney Kore’de bilmeyenleri hazırlıksız yakalayabilecek 10 ilginç yasak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dövme yapmak sadece doktorlara izinli

Güney Kore’de dövme sahibi olmak yasal ancak dövme yapmak için lisanslı bir tıp doktoru olmanız gerekiyor. Bu yüzden ülkedeki birçok dövme stüdyosu teknik olarak yasa dışı çalışıyor. Yine de son yıllarda denetimlerin gevşemesiyle dövmeler giderek yaygınlaşıyor.

Kamusal alanda sigara içmek zorlaştı

Bar, kafe, restoran ve birçok kapalı alanda sigara içmek tamamen yasak. Üstelik metro çıkışları, belirli sokaklar, mağaza önleri ve turistik bölgeler gibi açık alanlarda da kısıtlamalar var. Yasaklı bölgelerde sigara içmenin cezası ise oldukça yüksek.

Köpek eti yemek yasak

Köpek eti yemek yasak

Köpek eti tüketimi yasal olarak net bir şekilde geçtiğimiz yıllarda yasaklandı. Buna rağmen bazı restoranlarda hala servis ediliyor. Son yıllarda hayvan hakları ihlalleriyle ilgili tartışmalar artmış durumda.

Lobicilik tamamen yasak

Güney Kore’de hükümet nezdinde lobicilik yapmak yasa dışı. Politikacıların şirketlerden veya kurum dışı organizasyonlardan fon alması yasak. Bu tür girişimler rüşvet olarak değerlendiriliyor.

Şeffaf üstler ve müstehcen giyim kısıtlaması

Müstehcen giyinmeyi yasaklayan belirsiz bir yasa yürürlükte. Yasanın net sınırları olmaması, geçmişte mini etek yasağıyla karşılaştırılmasına neden oluyor. Bu durumun ifade özgürlüğüyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdiği biliniyor.

Sokak satıcılarına lisans şartı

Güney Kore’de sokakta yiyecek satan kişiler genelde sempati toplasa da lisanssız olarak çalışmak yasa dışı. 2011’den itibaren tamamen yasaklanan seyyar satıcılık, 2019’dan beri lisans alarak yapılabiliyor. Lisansın her yıl yenilenmesi gerekiyor.

Kumarhaneler Kore vatandaşlarına kapalı

Ülkede kumar oynamak Kore vatandaşları için neredeyse tamamen yasak. Tek yasal istisna, uzak bir bölgede bulunan Gangwon Land adlı küçük bir kumarhane. Yabancı turistler ise ülkedeki diğer tüm kumarhanelerden faydalanabiliyor.

“Cinderella Yasası” ile gece yarısı oyun yasağı

16 yaş altındaki çocuklar, gece yarısından sabah 6’ya kadar çevrimiçi oyunlara erişemiyor. Bu kural, aşırı oyun bağımlılığını önlemek amacıyla getirilmiş durumda.

Pornografi tamamen yasak

Pornografi tamamen yasak

Pornografik içerik üretmek, tüketmek veya dağıtmak Güney Kore’de yasak. İnternet üzerinden erişim sağlayan siteler devlet tarafından engelleniyor. Bu yasa, cinsel suçları azaltma amacıyla yürürlüğe girmiş olsa da etkinliği hala tartışılıyor.

Gece geç saatlerde özel ders verilemez

Öğrencilerin aşırı çalışmasını önlemek amacıyla, özel ders veren kurumların saat 22.00’den sonra faaliyet göstermesi yasak. Bu kural, Güney Kore’nin yoğun eğitim temposuna karşı alınmış önlemlerden biri olarak uygulanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın