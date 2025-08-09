Güney Kore’ye Dair Duymamış Olabileceğiniz 10 İlginç Yasak

Güney Kore’de dövme sahibi olmak yasal ancak dövme yapmak için lisanslı bir tıp doktoru olmanız gerekiyor. Bu yüzden ülkedeki birçok dövme stüdyosu teknik olarak yasa dışı çalışıyor. Yine de son yıllarda denetimlerin gevşemesiyle dövmeler giderek yaygınlaşıyor.

Kamusal alanda sigara içmek zorlaştı

Bar, kafe, restoran ve birçok kapalı alanda sigara içmek tamamen yasak. Üstelik metro çıkışları, belirli sokaklar, mağaza önleri ve turistik bölgeler gibi açık alanlarda da kısıtlamalar var. Yasaklı bölgelerde sigara içmenin cezası ise oldukça yüksek.