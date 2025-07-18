Kuzey Kore'de Satılmasının Yasak Olduğuna İnanamayacağınız Şeyler
Kuzey Kore’de hayat, dünyanın geri kalanından oldukça farklı kurallar ve yasaklarla şekilleniyor. Ülkede günlük yaşama dair birçok şeyin satışı ve kullanımı tamamen yasak. Batı kültürünü yansıtan ürünler, teknolojik cihazlar ve dini semboller bu yasaklar arasında yer alıyor. İşte dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore’de satılamayan şaşırtıcı ürünler...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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