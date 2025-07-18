Kuzey Kore'de Satılmasının Yasak Olduğuna İnanamayacağınız Şeyler

iPhone, iPad veya MacBook gibi Apple’a ait hiçbir cihazın Kuzey Kore’de satışı yok. Ülkede yüksek teknoloji ürünlerinin ithalatı tamamen yasaklı durumda. Apple cihazları, yalnızca 'burjuva lüksü' olarak tanımlanıyor ve halktan uzak tutuluyor. Ülke, bunun yerine kendi geliştirdiği 'Arirang' adlı Android işletim sistemli telefonları kullanıyor. Bu cihazlar yalnızca devlet kontrolündeki uygulamalarla çalışıyor ve internet bağlantıları kapalı. Hatta devlet televizyonları bile, Apple ürünlerini bir tehdit unsuru olarak sunuyor.

Küresel bir içecek devi olan Coca-Cola, Kuzey Kore’de resmi olarak satılamıyor. ABD menşeli olduğu için yasaklı ürünler arasında. Her ne kadar Pyongyang’daki bazı lüks marketlerde Çin menşeli benzer içecekler satılsa da, Coca-Cola markası resmen yasak.