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Kuzey Kore'de Satılmasının Yasak Olduğuna İnanamayacağınız Şeyler

Kuzey Kore'de Satılmasının Yasak Olduğuna İnanamayacağınız Şeyler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 23:19

Kuzey Kore’de hayat, dünyanın geri kalanından oldukça farklı kurallar ve yasaklarla şekilleniyor. Ülkede günlük yaşama dair birçok şeyin satışı ve kullanımı tamamen yasak. Batı kültürünü yansıtan ürünler, teknolojik cihazlar ve dini semboller bu yasaklar arasında yer alıyor. İşte dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore’de satılamayan şaşırtıcı ürünler...

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Apple Ürünleri

Apple Ürünleri

iPhone, iPad veya MacBook gibi Apple’a ait hiçbir cihazın Kuzey Kore’de satışı yok. Ülkede yüksek teknoloji ürünlerinin ithalatı tamamen yasaklı durumda. Apple cihazları, yalnızca 'burjuva lüksü' olarak tanımlanıyor ve halktan uzak tutuluyor. Ülke, bunun yerine kendi geliştirdiği 'Arirang' adlı Android işletim sistemli telefonları kullanıyor. Bu cihazlar yalnızca devlet kontrolündeki uygulamalarla çalışıyor ve internet bağlantıları kapalı. Hatta devlet televizyonları bile, Apple ürünlerini bir tehdit unsuru olarak sunuyor.

Coca-Cola

Küresel bir içecek devi olan Coca-Cola, Kuzey Kore’de resmi olarak satılamıyor. ABD menşeli olduğu için yasaklı ürünler arasında. Her ne kadar Pyongyang’daki bazı lüks marketlerde Çin menşeli benzer içecekler satılsa da, Coca-Cola markası resmen yasak.

Prezervatif

Prezervatif

Kuzey Kore'de cinsel sağlık ürünlerine erişim büyük ölçüde yasaklı. Prezervatifin ne olduğunu bilmeyen çok sayıda insan var. Ne satışı ne de dağıtımı yapılabiliyor. Ülkede doğum kontrol yöntemlerine dair bir eğitim bulunmadığı gibi, bu ürünlerin kullanımı da teşvik edilmiyor.

Kot Pantolon

Kot pantolon Kuzey Kore’de yalnızca bir kıyafet değil; rejime göre batı kültürünün sembolü. Özellikle mavi kot pantolon, 'Amerikan emperyalizmi'ni temsil ettiği düşünülerek yasaklanmış durumda. Batı tarzı giyim ürünlerinin ülke içinde satışı, giyilmesi ve ithalatı sıkı şekilde yasak. Sınır bölgelerinde Çin'den gelen bazı ürünlerin kara borsada satıldığı söylense de resmi olarak satın almak mümkün değil.

Kot pantolon konusuna aşağıdaki içeriğimizde değinmiştik 👇🏻

Batı Menşeli Tasarım Ayakkabılar

Batı Menşeli Tasarım Ayakkabılar

Gucci, Prada, Manolo Blahnik gibi tasarım ayakkabılar Kuzey Kore’de satın alınamaz. Yüksek fiyatlı lüks ürünler, 'sınıf ayrımını teşvik eden kapitalist semboller' olarak görülüyor. Pyongyang dışındaki bölgelerde bu ürünlere ulaşmak neredeyse imkansız.

Yılbaşı Ağaçları ve Süslemeleri

Noel kutlamalarının yasak olması nedeniyle, Noel ağaçları ve süslemeleri de Kuzey Kore’de satılamıyor. Ülke resmen ateist olduğu için tüm dini sembollere karşı sert tutum sergiliyor. Özellikle 24 Aralık’ta, Kim Jong-un’un büyükannesinin doğum günü anılıyor.

Starbucks Ürünleri

Starbucks Ürünleri

Kahve zincirlerinin dünyadaki yaygınlığına rağmen, Kuzey Kore’de Starbucks gibi global markaların ürünlerini bulmak mümkün değil. Starbucks’a ait kahveler, kupalar veya diğer ticari ürünlerin satışı yasak. Pyongyang’daki bazı kafelerde Starbucks benzeri içecekler sunulsa da sadece benzetme düzeyinde kalıyor. Markanın isminin dahi geçmesi hoş karşılanmıyor.

Wi-Fi Modemleri

Kuzey Kore'de Wi-Fi kullanımı yalnızca devlet kurumlarına tanınmış bir ayrıcalık. Halka açık internet veya kablosuz modemlerin satışı tamamen yasak. Turistlerin bile kendi cihazlarını Wi-Fi'ye bağlamaları mümkün değil. Ülkede kullanılan “Mirae” adlı yerel intranet sistemine yalnızca belirli yazılımlar üzerinden bağlanılabiliyor.

Yabancı Film DVD’leri

Yabancı Film DVD’leri

Yabancı yapım filmler, özellikle Güney Kore dizileri ve Hollywood içerikleri, ülke genelinde kesin şekilde yasaklanmış durumda. Bu yüzden bu içeriklere ait DVD, CD veya dijital formatta hiçbir ürün satılamıyor. Bu ürünlere sahip olmak veya satmak, ciddi cezalarla sonuçlanabiliyor. Kara borsada kaçak yollarla bu içeriklerin yayılması söz konusu olsa da yakalananlara ağır cezalar uygulanıyor.

Spor Arabalar

Yüksek vergiler, lüks tüketim yasağı ve ithalat kısıtlamaları nedeniyle spor arabaların satışı yasak. Kuzey Kore’de Mercedes, BMW veya Audi gibi markalara ait araçlar yalnızca propaganda filmlerinde yer alıyor. Halkın satın alması mümkün değil. Kim Jong-un’un özel kullanımı dışında, bu tür araçlar sokaklarda görülmüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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