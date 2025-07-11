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Kuzey Kore'de Kot Pantolon Giymek Neden Suç Sayılıyor?

Kuzey Kore'de Kot Pantolon Giymek Neden Suç Sayılıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 18:25

Dünyanın çoğu yerinde kot pantolon sıradan bir giysi. Rahat, pratik ve gündelik. Ama Kuzey Kore’de durum çok farklı. Bu ülkede kot giymek yalnızca yasak değil, bir tehdit unsuru olarak görülüyor. Sebebiyse sadece moda değil, çok daha derin.

Gelin sebeplerine bakalım...

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Kuzey Kore’de kot pantolon yasağı yalnızca bir giyim tercihiyle ilgili değil.

Kuzey Kore’de kot pantolon yasağı yalnızca bir giyim tercihiyle ilgili değil.

Yasak, yıllar süren ideolojik ayrışmanın ve propaganda düzeninin bir sonucu. 1940’ların sonlarında Kore ikiye bölündüğünde, Kuzey komünist rejimi benimsedi ve Sovyetler ile Çin’in etkisine girdi. Güney ise ABD’nin desteklediği kapitalist sisteme yöneldi. Bu politik ayrışma zamanla kültürel boyuta da taşındı. ABD ile özdeşleşen her şey, Kuzey için tehdit kategorisine alındı.

Kot pantolon da tam bu noktada devreye girdi. Özellikle Soğuk Savaş döneminde, denim kumaş sadece bir stil değil, Batı’daki bireysellik, özgürlük ve başkaldırı kültürünün simgesi hâline geldi. Kuzey Kore’de bu, doğrudan sisteme meydan okumak anlamına geliyor. Rejim, halkın sadece davranışlarını değil; nasıl göründüğünü, ne giydiğini ve neye benzediğini de kontrol etmek istiyor. Çünkü kontrol edilmeyen her detay, Batı etkisine açık bir kapı olarak görülüyor.

Kot pantolon, dünya genelinde gençlik hareketlerinin, özgürlük arayışlarının ve sokak direnişlerinin sembolü oldu

Kot pantolon, dünya genelinde gençlik hareketlerinin, özgürlük arayışlarının ve sokak direnişlerinin sembolü oldu

Tarihte kot pantolon sık sık başkaldırı sembolü olarak sahneye çıktı. 60'lı yılların karşı kültür hareketlerinden sivil direnişçilere kadar pek çok grup, kotu bilinçli olarak tercih etti. 

Kuzey Kore rejimi ise bu geçmişi bir tehdit olarak algılıyor. Bir vatandaşın bile sembolik bir giysiyle sisteme karşı duruş sergilemesi, rejimin gözünde kabul edilemez bir isyan anlamına geliyor.

Moda polisleri bile var!

Moda polisleri bile var!

Sokaklarda devriye gezen bu ekipler, kot giyenleri tespit edip cezalandırıyor. Ceza yalnızca para ya da uyarı değil; toplum önünde teşhir, baskı ve hatta hapis cezasına kadar varabiliyor. 

Moda polisleri ayrıca halka ideolojik giyim eğitimi de veriyor. Bu sistem sayesinde rejim, vatandaşların görünüşü üzerinden bile sadakatini ölçebiliyor. Kuzey Kore’de giyilen her şey; kimliğin, aidiyetin ve ideolojik bağlılığın bir yansıması...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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