Kuzey Kore'de Kot Pantolon Giymek Neden Suç Sayılıyor?

Yasak, yıllar süren ideolojik ayrışmanın ve propaganda düzeninin bir sonucu. 1940’ların sonlarında Kore ikiye bölündüğünde, Kuzey komünist rejimi benimsedi ve Sovyetler ile Çin’in etkisine girdi. Güney ise ABD’nin desteklediği kapitalist sisteme yöneldi. Bu politik ayrışma zamanla kültürel boyuta da taşındı. ABD ile özdeşleşen her şey, Kuzey için tehdit kategorisine alındı.

Kot pantolon da tam bu noktada devreye girdi. Özellikle Soğuk Savaş döneminde, denim kumaş sadece bir stil değil, Batı’daki bireysellik, özgürlük ve başkaldırı kültürünün simgesi hâline geldi. Kuzey Kore’de bu, doğrudan sisteme meydan okumak anlamına geliyor. Rejim, halkın sadece davranışlarını değil; nasıl göründüğünü, ne giydiğini ve neye benzediğini de kontrol etmek istiyor. Çünkü kontrol edilmeyen her detay, Batı etkisine açık bir kapı olarak görülüyor.