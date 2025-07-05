Amerikalılar Neden Taharet Musluğu Kullanmıyor?

Taharet musluğu ilk kez 1700’lü yıllarda Fransa’da ortaya çıktı. Ancak İngilizler, Fransızlara olan geleneksel düşmanlıkları nedeniyle bu yeniliğe mesafeli yaklaştı. Amerika ise büyük ölçüde İngiliz göçmenler tarafından kurulduğu için Fransız icadı olan bu ürüne hiçbir zaman sıcak bakmadı. Yani ilk başta taharet musluğunun Amerikan kültürüne girememesi aslında tarihsel bir mesafe ve kültürel aktarımdaki bir kopukluktan kaynaklanıyor olabilir.

Bir diğer yaygın teori ise II. Dünya Savaşı dönemine dayanıyor. O yıllarda Amerika’dan Avrupa’ya giden askerler, Fransa’da genellikle taharet musluklarını genelevlerde gördü. Bu da birçok Amerikan askerinin bideleri ahlaksızlıkla ilişkilendirmesine yol açtı. Savaş sonrası Amerika’ya dönen askerler, taharet musluğunu olumsuz bir imajla anımsadığı için bu ürünün Amerikan evlerine yayılmasına ciddi bir psikolojik engel oluşturmuş olabilir.