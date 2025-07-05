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Amerikalılar Neden Taharet Musluğu Kullanmıyor?

Amerikalılar Neden Taharet Musluğu Kullanmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.07.2025 - 13:19

Dünyanın büyük bir bölümünde taharet musluğu günlük yaşamın doğal bir parçası. Ancak Amerika’da bu durum oldukça farklı. Hatta çoğu Amerikalı bide ile tanıştığında ne işe yaradığını bile anlamıyor. Bu durum yalnızca alışkanlıkla mı ilgili, yoksa tarihsel bir nedeni mi var? Yapılan araştırmalar aslında oldukça ilginç sebepler ortaya koyuyor.

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Taharet musluğunun Amerika’ya girmemesinin kökeni Fransa ve savaşlara dayanıyor olabilir.

Taharet musluğunun Amerika’ya girmemesinin kökeni Fransa ve savaşlara dayanıyor olabilir.

Taharet musluğu ilk kez 1700’lü yıllarda Fransa’da ortaya çıktı. Ancak İngilizler, Fransızlara olan geleneksel düşmanlıkları nedeniyle bu yeniliğe mesafeli yaklaştı. Amerika ise büyük ölçüde İngiliz göçmenler tarafından kurulduğu için Fransız icadı olan bu ürüne hiçbir zaman sıcak bakmadı. Yani ilk başta taharet musluğunun Amerikan kültürüne girememesi aslında tarihsel bir mesafe ve kültürel aktarımdaki bir kopukluktan kaynaklanıyor olabilir.

Bir diğer yaygın teori ise II. Dünya Savaşı dönemine dayanıyor. O yıllarda Amerika’dan Avrupa’ya giden askerler, Fransa’da genellikle taharet musluklarını genelevlerde gördü. Bu da birçok Amerikan askerinin bideleri ahlaksızlıkla ilişkilendirmesine yol açtı. Savaş sonrası Amerika’ya dönen askerler, taharet musluğunu olumsuz bir imajla anımsadığı için bu ürünün Amerikan evlerine yayılmasına ciddi bir psikolojik engel oluşturmuş olabilir.

Amerikan banyolarının yapısı ve algılar, taharet musluğunun yayılmasını zorlaştırdı.

Amerikan banyolarının yapısı ve algılar, taharet musluğunun yayılmasını zorlaştırdı.

Amerikan evlerinde banyolar genellikle küçük ve işlevsel olacak şekilde tasarlanıyor. Avrupa’da taharet musluğu için ayrı alanlar varken, Amerikan banyolarında bu alan çoğu zaman yok. Bu da taharet musluğunun mimari olarak baştan dışlanmasına neden olmuş olabilir. Yani bazı uzmanlara göre Amerika’da banyo alanları küçük yapıldığı için bide hiç düşünülmedi ya da bide kullanılmadığı için alan küçük tasarlandı.

Ayrıca kültürel algılar da önemli bir bariyer oluşturuyor. Avrupa ve Asya ülkelerinde insanlar bide olmadan tuvaleti tamamlanmamış kabul ediyor. Ancak Amerika’da çoğu insan taharet musluğunu kullanmayı hatta hijyenik bulmayı bile tuhaf karşılıyor. Pek çok Amerikalı, tuvalet kağıdı kullanmanın daha temiz olduğunu düşünüyor.

Aslında Amerika’da denemeleri yapıldı ama başarılı olamadı

Aslında Amerika’da denemeleri yapıldı ama başarılı olamadı

1960’lı yıllarda Arnold Cohen isimli bir Amerikalı “Mr. Bidet” lakabıyla bilinen bir model geliştirdi. Ancak satışlar beklenen ilgiyi görmedi çünkü o dönemde Amerikalıların yüzde 99’u bidet’i duymamış ya da hiç görmemişti. Cohen’in tasarımı daha sonra Japonya’daki Toto firması tarafından geliştirilerek “washlet” haline getirildi. Bu model bugün Japonya’da milyonlarca evde standart hale geldi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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nazifegurergil1957

amerikalı kicini yikamiyormu🙄🤣🤣

Fatih Kurt

Bizene yav milletin ne kullandığından yada kullanmadığından

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