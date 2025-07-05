Amerikalılar Neden Taharet Musluğu Kullanmıyor?
Dünyanın büyük bir bölümünde taharet musluğu günlük yaşamın doğal bir parçası. Ancak Amerika’da bu durum oldukça farklı. Hatta çoğu Amerikalı bide ile tanıştığında ne işe yaradığını bile anlamıyor. Bu durum yalnızca alışkanlıkla mı ilgili, yoksa tarihsel bir nedeni mi var? Yapılan araştırmalar aslında oldukça ilginç sebepler ortaya koyuyor.
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Taharet musluğunun Amerika’ya girmemesinin kökeni Fransa ve savaşlara dayanıyor olabilir.
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Amerikan banyolarının yapısı ve algılar, taharet musluğunun yayılmasını zorlaştırdı.
Aslında Amerika’da denemeleri yapıldı ama başarılı olamadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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amerikalı kicini yikamiyormu🙄🤣🤣
Bizene yav milletin ne kullandığından yada kullanmadığından
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