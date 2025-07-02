Masallardaki “Açıl Susam Açıl” Sözündeki Susamın Anlamı Ne?
“Açıl Susam Açıl” deyimini neredeyse bilmeyen yoktur. Ali Baba ve Kırk Haramiler masalından hafızalarımıza kazınan bu sihirli cümle hepimizi büyülemiştir. Ama bu cümlede neden “susam” geçiyor, hiç düşündünüz mü? Cevap masalın çok ötesinde, doğanın kendisinde saklı. Aslında susam bitkisinin bizzat kendi davranışı bu ifadenin kaynağı.
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Bu meşhur ifade, Ali Baba ve Kırk Haramiler hikayesiyle tanındı.
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Susam bitkisi, yapısı gereği olgunlaştığında tohum kapsüllerini büyük bir hızla açar.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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