Masallardaki “Açıl Susam Açıl” Sözündeki Susamın Anlamı Ne?

Hikayenin ilk yazılı versiyonu, Antoine Galland tarafından 1700’lü yıllarda Fransızcaya çevrildiğinde bu şekilde kalıplaştı. Ancak asıl ilginç olan, bu ifadenin rastgele seçilmemiş olması. Susam bitkisinin doğasında yer alan bir özellik, sihirli cümlenin arkasındaki mantığı açıklıyor.

Susam, yeterince olgunlaştığında kapsülünün aniden açılmasıyla bilinir. Yani bir susam kabuğu olgunlaştığında “açıl” komutunu bekliyormuş gibi kendiliğinden pat diye açılır ve içindeki tohumlar her yere dağılır.