32 Erkekle Aynı Adada 7 Yıl Mahsur Kalan Kadın: Kazuko Higa
Bu hikaye ilk okuduğunuzda tamamen uydurma gibi gelebilir. Ancak Kazuko Higa’nın yaşadıkları gerçek ve oldukça çarpıcı. II. Dünya Savaşı’nın ardından 32 erkek ve bir kadın yıllarca ıssız bir adada mahsur kaldı. Zamanla kıskançlık, güç savaşı ve ölüm bu küçük grubu esir aldı. Anatahan Adası’nda yaşananlar, insanoğlunun en ilkel içgüdülerini gözler önüne serdi.
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Kazuko Higa, eşi Shoichi Higa ile birlikte Pasifik Okyanusu’ndaki Anatahan Adası’na gelmişti.
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Anatahan Adası'nda kıskançlık, ölüm ve kontrol mücadelesi yıllarca sürdü.
1945 yılında Japonya teslim olmuştu ama Anatahan’daki Japonlar, savaşın bittiğine bir türlü inanmadı.
Kazuko Higa, Japonya’ya döndüğünde basının ilgi odağı oldu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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