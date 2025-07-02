32 Erkekle Aynı Adada 7 Yıl Mahsur Kalan Kadın: Kazuko Higa

Burada Japonya’ya ait bir hindistan cevizi plantasyonunda çalışıyorlardı. Ancak eşi, kız kardeşini bulmak için Saipan Adası’na gitmiş ve bir daha geri dönmemişti. Kazuko adada yalnız kalmıştı. 1944 yılında üç Japon savaş gemisi Amerikan uçakları tarafından batırıldığında, 31 Japon denizci yüzerek Anatahan Adası’na sığındı. O günden sonra adada yalnızca bir kadın ve 32 erkek kaldı.

İlk başta Kikuichiro Higa, Kazuko’yu korumak için onunla evlenmeyi teklif etti. Ancak işler hızla kontrolden çıktı. Kazuko zamanla ilgisini farklı erkeklere yönelttikçe, kıskançlık ve ölüm adanın bir parçası haline geldi.