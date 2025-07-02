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32 Erkekle Aynı Adada 7 Yıl Mahsur Kalan Kadın: Kazuko Higa

32 Erkekle Aynı Adada 7 Yıl Mahsur Kalan Kadın: Kazuko Higa

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 19:08

Bu hikaye ilk okuduğunuzda tamamen uydurma gibi gelebilir. Ancak Kazuko Higa’nın yaşadıkları gerçek ve oldukça çarpıcı. II. Dünya Savaşı’nın ardından 32 erkek ve bir kadın yıllarca ıssız bir adada mahsur kaldı. Zamanla kıskançlık, güç savaşı ve ölüm bu küçük grubu esir aldı. Anatahan Adası’nda yaşananlar, insanoğlunun en ilkel içgüdülerini gözler önüne serdi.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kazuko Higa, eşi Shoichi Higa ile birlikte Pasifik Okyanusu’ndaki Anatahan Adası’na gelmişti.

Kazuko Higa, eşi Shoichi Higa ile birlikte Pasifik Okyanusu’ndaki Anatahan Adası’na gelmişti.

Burada Japonya’ya ait bir hindistan cevizi plantasyonunda çalışıyorlardı. Ancak eşi, kız kardeşini bulmak için Saipan Adası’na gitmiş ve bir daha geri dönmemişti. Kazuko adada yalnız kalmıştı. 1944 yılında üç Japon savaş gemisi Amerikan uçakları tarafından batırıldığında, 31 Japon denizci yüzerek Anatahan Adası’na sığındı. O günden sonra adada yalnızca bir kadın ve 32 erkek kaldı.

İlk başta Kikuichiro Higa, Kazuko’yu korumak için onunla evlenmeyi teklif etti. Ancak işler hızla kontrolden çıktı. Kazuko zamanla ilgisini farklı erkeklere yönelttikçe, kıskançlık ve ölüm adanın bir parçası haline geldi.

Anatahan Adası'nda kıskançlık, ölüm ve kontrol mücadelesi yıllarca sürdü.

Anatahan Adası'nda kıskançlık, ölüm ve kontrol mücadelesi yıllarca sürdü.

Adada herkes Kazuko’nun ilgisini kazanmak için birbirine düşman oldu. Kazuko'nun ilk sahte eşi Kikuichiro kısa sürede öldürüldü. Ardından Kazuko bir başka adamla evlendi fakat o da 20 gün içinde esrarengiz bir şekilde boğularak öldü. Sonraki yıllarda Kazuko dört farklı erkekle daha “evlendi” ve hepsi benzer şekilde öldürüldü. Adada aşk, kıskançlık ve güç savaşı iç içe geçmişti.

Amerikan B-29 bombardıman uçağının adaya düşmesi, dengeyi tamamen değiştirdi. Uçaktan çıkarılan iki tabanca, erkekler arasındaki savaşta önemli bir silaha dönüştü. Artık mücadeleler daha ölümcül olmuştu. Toplamda 13 erkek hayatını kaybetti. Kazuko’nun bazen bu ölümleri kışkırttığı, bazen ise hayatta kalmak için bu durumları kendi lehine kullandığı iddia edildi.

1945 yılında Japonya teslim olmuştu ama Anatahan’daki Japonlar, savaşın bittiğine bir türlü inanmadı.

1945 yılında Japonya teslim olmuştu ama Anatahan’daki Japonlar, savaşın bittiğine bir türlü inanmadı.

Amerikan uçakları broşürler ve mektuplar bırakarak onları ikna etmeye çalıştı ama hepsi bunun bir Amerikan tuzağı olduğuna emindi. Adadaki erkekler yıllarca savaş hazırlıklarına devam etti ve kendi silahlarını üretmeye başladı.

1950 yılında Amerikalılar yiyecek yardım paketleri ve aile mektupları bırakmaya başladı. Bir yıl sonra nihayet Japon askerler teslim oldu. 32 kişiden sadece 19’u hayatta kalmıştı. O sırada Kazuko Higa çoktan adadan kaçmış ve bir Amerikan gemisine işaret vererek kurtulmuştu. Onu öldürmeyi planlayan erkekler, Kazuko’nun kaçışına engel olamamıştı.

Kazuko Higa, Japonya’ya döndüğünde basının ilgi odağı oldu.

Kazuko Higa, Japonya’ya döndüğünde basının ilgi odağı oldu.

Ona “Anatahan’ın Kraliçesi” lakabı verildi. Kısa bir süre ünlü oldu, röportajlar verdi, hatta kendi hikayesini tiyatrolarda anlattı. Ancak bu şöhret uzun sürmedi. Bir süre sonra Kazuko, garip bir şekilde ilk eşi Shoichi Higa’yla tekrar bir araya geldi ve yeniden evlendiler.

Kazuko’nun hayatı beklenmedik bir şekilde sona erdi. 1971 yılında 51 yaşında, çöp toplayıcısı olarak hayata veda etti. Hikayesi kitaplara ve filmlere konu oldu ama adada neler yaşandığının gerçek detayları, belki de sadece orada olanlar tarafından biliniyor. Anatahan Adası bugün artık boş bir volkanik ada.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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