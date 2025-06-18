1964 Yılından Beri Gizemi Hala Çözülemeyen Fotoğraf: Solway Uzay Adamı
Bir gün çocuğunuzun masum bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Fotoğraf basıldığında ise arkasında uzay kıyafeti giymiş bir figür görüyorsunuz. 1964 yılında yaşanan tam olarak buydu. Jim Templeton, kızının fotoğrafını çektiği sırada kimsenin orada olmadığını söylüyordu. Ancak fotoğrafta, kadraja girmiş bir “uzay adamı” vardı. Bu fotoğraf yıllar içinde uluslararası bir fenomene dönüştü. Hala da çözülmüş değil.
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Solway Uzay Adamı ilk ne zaman ve nasıl fark edildi?
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Fotoğraf sahte miydi yoksa gerçekten biri mi vardı?
Yazar ve fotoğraf uzmanı James A. Conrad, fotoğrafın ardındaki gizemi çözmeye çalıştı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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