1964 Yılından Beri Gizemi Hala Çözülemeyen Fotoğraf: Solway Uzay Adamı

Templeton, fotoğrafı Kodak’ın yeni çıkardığı Kodacolor filmle çekmişti. Film Kodak tarafından incelendi, herhangi bir oynama ya da sahtecilik izine rastlanmadı. Bazı uzmanlar, figürün Templeton’ın eşi Annie olduğunu öne sürdü. Aynı gün çekilen diğer bir karede Annie’nin açık mavi, kolsuz bir elbise giydiği görülüyordu.

Fotoğraftaki figürde görülen beyaz alanlar da aslında Annie’nin elbisesinin güneş ışığında pozlanmış hali olabilir. Üstelik Templeton’ın kullandığı Pentacon F modeli kamera, vizörden sadece %70’lik alanı gösterdiği için arkadaki kişiyi görmemiş olması muhtemeldi.