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1964 Yılından Beri Gizemi Hala Çözülemeyen Fotoğraf: Solway Uzay Adamı

1964 Yılından Beri Gizemi Hala Çözülemeyen Fotoğraf: Solway Uzay Adamı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 18:50

Bir gün çocuğunuzun masum bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Fotoğraf basıldığında ise arkasında uzay kıyafeti giymiş bir figür görüyorsunuz. 1964 yılında yaşanan tam olarak buydu. Jim Templeton, kızının fotoğrafını çektiği sırada kimsenin orada olmadığını söylüyordu. Ancak fotoğrafta, kadraja girmiş bir “uzay adamı” vardı. Bu fotoğraf yıllar içinde uluslararası bir fenomene dönüştü. Hala da çözülmüş değil.

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Solway Uzay Adamı ilk ne zaman ve nasıl fark edildi?

Solway Uzay Adamı ilk ne zaman ve nasıl fark edildi?

Jim Templeton, 23 Mayıs 1964’te İngiltere’nin Cumbria bölgesindeki Burgh Marsh’ta ailesiyle vakit geçiriyordu. Yanında taşıdığı SLR kamerasıyla kızı Elizabeth’in üç farklı pozunu çekti. Filmi yıkattığında ise orta karede, kızının arkasında görülen beyaz giysili, kask takıyor gibi duran bir figür karşısına çıktı.

Templeton, o an orada yalnız olduklarını ve böyle bir figür görmediğini söyledi. Fotoğraf, kısa sürede yerel basına yansıdı ve 12 Haziran 1964’te Cumberland News’ün manşetinde “Solway Spaceman” (Solway Uzay Adamı) başlığıyla yayımlandı. Fotoğraf, zamanla tüm dünyada konuşulur hale geldi.

Fotoğraf sahte miydi yoksa gerçekten biri mi vardı?

Fotoğraf sahte miydi yoksa gerçekten biri mi vardı?

Templeton, fotoğrafı Kodak’ın yeni çıkardığı Kodacolor filmle çekmişti. Film Kodak tarafından incelendi, herhangi bir oynama ya da sahtecilik izine rastlanmadı. Bazı uzmanlar, figürün Templeton’ın eşi Annie olduğunu öne sürdü. Aynı gün çekilen diğer bir karede Annie’nin açık mavi, kolsuz bir elbise giydiği görülüyordu.

Fotoğraftaki figürde görülen beyaz alanlar da aslında Annie’nin elbisesinin güneş ışığında pozlanmış hali olabilir. Üstelik Templeton’ın kullandığı Pentacon F modeli kamera, vizörden sadece %70’lik alanı gösterdiği için arkadaki kişiyi görmemiş olması muhtemeldi.

Yazar ve fotoğraf uzmanı James A. Conrad, fotoğrafın ardındaki gizemi çözmeye çalıştı.

Yazar ve fotoğraf uzmanı James A. Conrad, fotoğrafın ardındaki gizemi çözmeye çalıştı.

Yıllarca süren araştırmalara rağmen kesin bir sonuca ulaşılamadı. Conrad, Templeton ailesinin dürüst olduğuna inandığını ve fotoğraftaki figürün o sırada orada görünür şekilde bulunmadığını düşündüğünü ifade etti. Ancak internet forumlarında yapılan analizler, figürün büyük olasılıkla Annie Templeton olduğunu ve kameranın kör noktasında kalarak yanlış algıya yol açtığını ortaya koydu.

Yani teknik bir tesadüf, yıllardır süren bir gizemin temelini oluşturmuş olabilir. Jim Templeton 2011 yılında hayatını kaybettiğinde, hala bu görüntünün ne olduğunu bilmediğini söylüyordu. Bu da Solway Uzay Adamı’nı gizemini koruyan fotoğraflar arasında tutmaya yetti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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