Yaptığı Gösterilerle Atatürk'ü Bile Şaşkına Çeviren Sihirbaz: Zati Sungur

1898 yılında Bursa’da dünyaya gelen Zati Sungur, küçük yaşlardan itibaren gösterilere ilgi duymaya başladı. Henüz ilkokuldayken arkadaşlarına minik sihirbazlık numaraları yapıyor, onları hayrete düşürüyordu. Ancak ailesi muhafazakar bir çevreden geldiği için bu merak zamanla bastırıldı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1914’te Denizcilik Makine Mektebi’ne birincilikle kabul edildi.

Bu eğitim onu Almanya’ya staja gönderilme şansı kazandırdı. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkeye dönüş mümkün olmayınca Berlin’de mahsur kaldı. Parası az, çaresi yoktu ama sihirbazlığa olan tutkusu hep canlı kaldı. Köln’de vinç operatörlüğü yaparken geceleri gösteriler hazırlıyor, pansiyonlarda sergiliyor, her izlediği profesyonel gösteriyi not ediyor, teknik ekipman sipariş ederek kendini geliştiriyordu.