Yaptığı Gösterilerle Atatürk'ü Bile Şaşkına Çeviren Sihirbaz: Zati Sungur
Bir sihirbaz düşünün, yaptığı gösteriyle Atatürk’ü bile ayağa kaldırıyor. Seyirciler gösteriden çıkarken hala ne olduğunu çözmeye çalışıyor. O dönem hokkabazlıkla karıştırılan illüzyonu sahne sanatı haline getiriyor. Sahneye çıktığında, sadece şaşırtmıyor, büyülüyor. Evet Zati Sungur'dan bahsediyoruz! Peki onu böylesine özel yapan neydi? Gelin 'Sihirbazlar Kralı'nın geçmişine yakından bakalım...
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Peki Zati Sungur kimdir?
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1920’de ilk kez Köln’de profesyonel olarak sahneye çıkan Zati Sungur, kısa sürede dikkat çekti.
Gösterilerin ünü kısa sürede Atatürk’e kadar ulaştı.
1960’lı yıllarda sahnelere veda etse de illüzyon onun için asla bitmedi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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