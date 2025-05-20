82 Yıllık Hayatında Hiç Kadın Görmeden Ölen Rahip: Mihailo Tolotos
Bazı insanlar bir ömür boyunca hiç uçağa binmeden yaşar. Kimileri denizi bile hiç görmeden hayatını tamamlar. Ancak bir insanın hayatı boyunca hiç kadın görmemesi neredeyse imkansız gibi değil mi? Yine de Mihailo Tolotos, bu sıra dışı yaşamı gerçekten sürdürdü. Onun hayatı, modern dünyanın dışında tamamen farklı bir düzende geçti.
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Mihailo Tolotos’un hikayesi, 1856 yılında Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde başladı.
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Tolotos’un bu hayatı seçip seçmediği ya da sadece başka bir alternatif bilmediği hala bilinmiyor.
1938 yılında hayatını kaybettiğinde 82 yaşındaydı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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