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82 Yıllık Hayatında Hiç Kadın Görmeden Ölen Rahip: Mihailo Tolotos

82 Yıllık Hayatında Hiç Kadın Görmeden Ölen Rahip: Mihailo Tolotos

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 12:12

Bazı insanlar bir ömür boyunca hiç uçağa binmeden yaşar. Kimileri denizi bile hiç görmeden hayatını tamamlar. Ancak bir insanın hayatı boyunca hiç kadın görmemesi neredeyse imkansız gibi değil mi? Yine de Mihailo Tolotos, bu sıra dışı yaşamı gerçekten sürdürdü. Onun hayatı, modern dünyanın dışında tamamen farklı bir düzende geçti.

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Mihailo Tolotos’un hikayesi, 1856 yılında Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde başladı.

Mihailo Tolotos’un hikayesi, 1856 yılında Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde başladı.

Doğumundan sadece dört saat sonra annesini kaybeden Tolotos, ailesi tarafından da sahiplenilmeyince Athos Dağı’ndaki bir manastırın kapısına bırakıldı. Katı kurallarıyla bilinen bu manastırda keşişler tarafından büyütüldü. Manastırın en önemli kuralı, “Avaton Yasası” adı verilen ve bölgeye kadınların girmesini tamamen yasaklayan gelenekti. 

Hatta dişi hayvanların bile girişine izin verilmiyordu, sadece fareleri avlamak için birkaç dişi kedi tutuluyordu. Bu nedenle Mihailo, çocukluğundan itibaren hiç kadınla karşılaşmadı. Arabaları, fotoğrafları, hatta dış dünyadaki teknolojik gelişmeleri bile hiç görmeden yaşadı. Onun tek bildiği şey, manastır hayatının sadeliği ve dini disiplinin şekillendirdiği bir yaşam tarzıydı.

Tolotos’un bu hayatı seçip seçmediği ya da sadece başka bir alternatif bilmediği hala bilinmiyor.

Tolotos’un bu hayatı seçip seçmediği ya da sadece başka bir alternatif bilmediği hala bilinmiyor.

Dış dünya hakkında soru sorması bile yasaktı, bu nedenle hayatı boyunca manastırın ötesinde ne olduğunu merak edip etmediği bile meçhul. Bazılarına göre onu dışarı çıkmaktan alıkoyan şey inanç değil, bilinmeyene dair korkuydu.

 Yıllar boyunca birçok erkek ziyaretçiyle karşılaşsa da onların dış dünyadan ne getirdiklerini sorması teknik olarak yasaktı. Bu yüzden dünya gelişirken, Tolotos’un dünyası aynı kaldı. Ne radyo, ne çamaşır makinesi, ne de fotoğraf gibi icatları hiç görmeden, sadece ruhani arınmayı hedefleyerek yaşadı.

1938 yılında hayatını kaybettiğinde 82 yaşındaydı.

1938 yılında hayatını kaybettiğinde 82 yaşındaydı.

Manastır keşişleri onun için özel bir cenaze töreni düzenledi çünkü o, bugüne kadar hiç kadın görmeden ölen tek kişi olarak anılıyordu. Diğer tüm keşişler hayatlarının bir noktasında kadınlarla temas etmişti  kimileri anneleriyle, kimileri ise manastıra katılmadan önceki ilişkileriyle. Tolotos’un hikayesi, Connecticut’ta yayımlanan Hartford Courant gazetesinde yer aldı ancak haberin kaynağı belirtilmemişti. 

Bu da hikayenin doğruluğunu zamanla tartışmalı hale getirdi. Bazı kişiler, hikayenin tamamen manastır tarafından gençleri ruhani yaşama teşvik etmek için uydurulduğunu savundu. Diğerleri ise Tolotos’un gerçekten yaşadığını ama bebekken süt emebilmesi için en az bir kadının varlığına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “hiç kadın görmedi” iddiasına şüpheyle yaklaşıyor. Peki sizin yorumunuz ne? Bekliyoruz...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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