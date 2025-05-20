82 Yıllık Hayatında Hiç Kadın Görmeden Ölen Rahip: Mihailo Tolotos

Doğumundan sadece dört saat sonra annesini kaybeden Tolotos, ailesi tarafından da sahiplenilmeyince Athos Dağı’ndaki bir manastırın kapısına bırakıldı. Katı kurallarıyla bilinen bu manastırda keşişler tarafından büyütüldü. Manastırın en önemli kuralı, “Avaton Yasası” adı verilen ve bölgeye kadınların girmesini tamamen yasaklayan gelenekti.

Hatta dişi hayvanların bile girişine izin verilmiyordu, sadece fareleri avlamak için birkaç dişi kedi tutuluyordu. Bu nedenle Mihailo, çocukluğundan itibaren hiç kadınla karşılaşmadı. Arabaları, fotoğrafları, hatta dış dünyadaki teknolojik gelişmeleri bile hiç görmeden yaşadı. Onun tek bildiği şey, manastır hayatının sadeliği ve dini disiplinin şekillendirdiği bir yaşam tarzıydı.