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Uzaya Gönderilen Şempanzenin Yürek Burkan Hikayesi: NASA'nın Kahramanı Ham

Uzaya Gönderilen Şempanzenin Yürek Burkan Hikayesi: NASA'nın Kahramanı Ham

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 11:34

1961 yılında uzaya gönderilen Ham isimli şempanze, insanlık tarihinde unutulmaz bir yere sahip. Amerika’nın ilk astronotunu uzaya göndermeden önce yapılan bu test uçuşu, büyük bir risk barındırıyordu. Ham’in başarıyla geri dönmesi ise onu bir anda kahraman yaptı. Ancak uzay yolculuğu kadar sonrasında yaşadığı hayat ne yazık ki aynı parlaklıkta değildi. Ham’in hikayesi aslında teknolojiye feda edilen hayatların simgesi olarak hafızalara kazındı.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Ham, 1957 yılında Kamerun’unda doğdu ve henüz iki yaşındayken Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’ne getirildi.

Ham, 1957 yılında Kamerun’unda doğdu ve henüz iki yaşındayken Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’ne getirildi.

NASA'nın insanlı uzay görevlerine hazırlık sürecinde, onun gibi akıllı ve hızlı öğrenen hayvanlar eğitilerek teste tabi tutuluyordu. 31 Ocak 1961'de Ham, Cape Canaveral'dan Mercury-Redstone roketiyle fırlatıldı. Planlanan uçuşta 185 km yüksekliğe çıkması ve saatte yaklaşık 708 km hız yapması bekleniyordu. Ancak teknik sorunlar nedeniyle bu rakamlar aşıldı; Ham 253 km yüksekliğe ulaştı ve saatte yaklaşık 9.426 km hız yaptı.

Roket, hedeflenen noktadan oldukça uzakta ve zorlu bir inişle Atlantik Okyanusu'na düştü. Buna rağmen Ham, yaklaşık 6,6 dakika süren yerçekimsiz ortamda kaldı ve eğitildiği tüm görevleri başarıyla tamamladı. Dönüşünde yapılan kontrollerde biraz yorgun ve susuz olduğu tespit edilse de genel sağlık durumu iyiydi.

Ham’in başarısı, Amerika'nın ilk insan astronotu Alan Shepard’ın yolunu açtı ve bu tarihi uçuş sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

Ham’in başarısı, Amerika'nın ilk insan astronotu Alan Shepard’ın yolunu açtı ve bu tarihi uçuş sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

Ancak Ham için işler çok da iyi gitmedi. İki yıl sonra, 1963'te Washington Hayvanat Bahçesi’ne yerleştirilen Ham burada oldukça yalnız bir yaşam sürdü. Yıllar sonra, 1980’de North Carolina Zooloji Parkı’na taşındı ve 1983'te hayatını kaybetti. Ham’in yaşamının son 17 yılı, neredeyse tamamen tek başına ve bir tür sergi nesnesi olarak geçti. 

Ölümünün ardından iskeleti Silahlı Kuvvetler Patoloji Enstitüsü’ne gönderildi, diğer kalıntıları ise Alamogordo’daki Uluslararası Uzay Onur Salonu’nun dışında toprağa verildi.

Ham’den önce ve sonra pek çok hayvan da uzaya gönderildi.

Ham’den önce ve sonra pek çok hayvan da uzaya gönderildi.

İlk olarak 1948’de Albert I isimli bir rhesus maymunu uzaya çıkarıldı ancak uçuş sırasında hayatını kaybetti. Ardından gelen Albert II, III ve IV de farklı kazalar sonucu sağ dönemediler. Sovyetler ise Laika gibi köpekleri uzaya gönderdi, Laika'nın hikayesi de Ham gibi oldukça hüzünlü çünkü uçuşunun ilk birkaç saatinde hayatını kaybetti. 

Hatta Fransa bile Félicette isimli bir kediyi 1963 yılında uzaya yolladı. Ham’in ve diğer hayvanların bu görevlerde yer alması, insanlık için önemli adımlar attırdı ama onların yaşadığı zorlukları düşündüğümüzde işin duygusal boyutunu da göz ardı etmek mümkün değil. NASA'nın da belirttiği gibi, bu hayvanlar insanlık için büyük fedakarlıklarda bulundu ve uzay araştırmalarının temel taşlarını oluşturdular.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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