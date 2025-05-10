Uzaya Gönderilen Şempanzenin Yürek Burkan Hikayesi: NASA'nın Kahramanı Ham

NASA'nın insanlı uzay görevlerine hazırlık sürecinde, onun gibi akıllı ve hızlı öğrenen hayvanlar eğitilerek teste tabi tutuluyordu. 31 Ocak 1961'de Ham, Cape Canaveral'dan Mercury-Redstone roketiyle fırlatıldı. Planlanan uçuşta 185 km yüksekliğe çıkması ve saatte yaklaşık 708 km hız yapması bekleniyordu. Ancak teknik sorunlar nedeniyle bu rakamlar aşıldı; Ham 253 km yüksekliğe ulaştı ve saatte yaklaşık 9.426 km hız yaptı.

Roket, hedeflenen noktadan oldukça uzakta ve zorlu bir inişle Atlantik Okyanusu'na düştü. Buna rağmen Ham, yaklaşık 6,6 dakika süren yerçekimsiz ortamda kaldı ve eğitildiği tüm görevleri başarıyla tamamladı. Dönüşünde yapılan kontrollerde biraz yorgun ve susuz olduğu tespit edilse de genel sağlık durumu iyiydi.