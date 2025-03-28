Kutuya Girdiler, Uzaya Çıktılar, Kopyalandılar: Bilime Adlarını Altın Harflerle Yazdırmış 5 Kedi

Evet, bilim ve kedi denince Schrödinger’in kedisinden bahsetmeden olmaz. Gerçek bir kedi değil ama yıllardır herkesin zihninde bir yerlerde yaşıyor. Kuantum fiziğinin 'en garip' düşünce deneylerinden biri olan bu hikayede, hayali bir kedi zehirli bir mekanizmayla aynı kutuya kapatılıyor.

Dışarıdan bakıldığında kedi hem ölü hem diri kabul ediliyor... Ta ki kutu açılana kadar. Schrödinger bu örneği kuantum mekaniğini tiye almak için verdi ama yıllardır kedisi başrolde. İlginçtir ki bu kedinin tek gerçeği, hiç var olmaması!