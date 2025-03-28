Kutuya Girdiler, Uzaya Çıktılar, Kopyalandılar: Bilime Adlarını Altın Harflerle Yazdırmış 5 Kedi
Kutuya Girdiler, Uzaya Çıktılar, Kopyalandılar: Bilime Adlarını Altın Harflerle Yazdırmış 5 Kedi
Bilimle özdeşleşen hayvanlar denince çoğu zaman akla ilk olarak fareler ya da Pavlov’un köpeği gelir. Ama bazı kediler, bu sessiz ve cool halleriyle bilim sahnesine adeta patilerinin izini bıraktı. Kimisi fizik tarihine geçti, kimisi klonlandı, kimisi ise karanlıkta bildiğin parladı. Şöhret peşinde koşmadılar ama tarihe geçtiler. Şimdi o koltuğa kıvrılıp uyuyan kedin, bir gün bilimsel bir devrimin parçası olabilir, kim bilir? Gelin adlarını nasıl bilim tarihine altın harflerle yazdırmış beraber bakalım!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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