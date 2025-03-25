"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Evde bir evcil hayvan fikri ortaya atıldığında “Asla olmaz!”, “Ben onun tüylerini temizlemem!” ya da klasik “O gelirse ben giderim!” cümleleriyle duvar ören ebeveynler… Ancak o sevimli patili dost bir şekilde eve girdikten sonra her şey değişiyor. Bir bakmışsınız koltuk köşelerine yataklar seriliyor, onlara özel konuşma dili bile geliştirilmiş!
Şimdiden söyleyelim bu içeriğimizde, önce karşı çıkan ama sonra evcil hayvanların en büyük hayranı haline gelen ebeveynlerin tatlı ve komik halleriyle karşılaşacaksınız. Kalp eritme garantilidir!
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1. Aynen aynen kesinlikle yatağa çıkmayacak! 😹
2. "Babam kesinlikle kedi istemiyordu, şimdi şu haline bakın!" Hep öyle olur zaten...
3. "Ben daha çok köpek insanıyım diyordu" 😻
4. "14 yıl önce kız kardeşim ve ben, her zaman kedilerden nefret ettiğini söyleyen babamıza bir yavru kedi aldık. O zamandan beri ayrılmaz bir ikili oldular."
5. Göbüş açılıp beraber uyunuyorsa bu iş tamamdır! 😹
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6. Bayıldık bu görüntüye 😻
7. Fuları bile alınmış! 😹
8. Şu koca oğlana bir bakın! 😹
9. Hep istemiyorum deyip de şöyle uyumaları yok mu! Bayılıyorsunuz işte kabul edin...
10. Keyif de yapıldığına göre artık ayrılamaz bir ikili olduklarını söyleyebiliriz! 😹
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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