Kurtlar Nasıl Oldu da En Sadık Dostlarımız Olan Köpeklere Dönüştü?

Araştırmacılar; köpek fosillerini incelerken kafatası şekli, diş yapısı ve çene uzunluğu gibi morfolojik özellikleri analiz ediyor. Köpeklerin atalarını belirlemek için de modern köpekler, kurtlar ve eski köpek fosilleri karşılaştırılıyor.

Bilim insanlarının incelediği en eski evcil köpek fosili, 14.000 yıl öncesine ait Bonn-Oberkassel Köpeği olarak biliniyor. Ancak köpeklerin evrimi, bu tarihten çok daha eskilere dayanıyor olabilir.