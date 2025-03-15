Köpekler Neden Yürüyüş Yaparken Birden Yere Yatıp Bir Daha Kalkmaz?

Bazen yürürken patilerine batan bir cam parçası ya da sivri bir taş, onların aniden yere çökmesine sebep olabilir. Hafif bir burkulma ya da tırnaklarının zarar görmesi bile yürümekten kaçınmalarına neden olabilir. Eğer köpeğiniz normalde hareketliyken aniden duruyorsa ve patilerini yalıyor ya da kaldırıyorsa, bunun sebebi bir sakatlık olabilir.

Dikkatlice bacaklarını ve pati altlarını kontrol etmek, herhangi bir kesik ya da yara olup olmadığını anlamak için iyi bir yöntemdir. Eğer bir yara fark ederseniz, veterinerinize danışarak doğru müdahaleyi yapmanız önemli.