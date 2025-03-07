Köpekler Neden Başka Oyuncakları Yokmuşçasına Ayakkabılarla Oynar?

Özellikle diş çıkaran yavru köpekler, diş etlerindeki kaşıntıyı gidermek için sert nesneleri çiğnemeye daha meyillidir. Yetişkin köpekler için de çiğneme, çene kaslarını güçlendiren ve streslerini azaltan bir aktivitedir.

Ayakkabılar ise bu ihtiyacı karşılamak için mükemmel bir dokuya sahiptir. Deri botlar, spor ayakkabılar ve sert tabanlı sandaletler… Her biri farklı bir ağız hissiyatı sunduğundan, köpeğiniz için ilginç bir çiğneme deneyimi sağlar. Özellikle bazı köpekler, belirli malzemelere karşı daha fazla ilgi gösterebilir.