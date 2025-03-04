Kediler Neden Yaş Mamayı Taparcasına Seviyor?

Tek başına ne yaş mama ne de kuru mama en sağlıklı seçenek değildir. En ideal beslenme şekli, her iki mama türünü de dengeli bir şekilde kullanmaktır. Örneğin sabahları yaş mama, gün içinde kuru mama verilerek hem kedinizin hidrasyonu desteklenebilir hem de diş sağlığı korunabilir.

Veterinerlerin önerisi de genellikle karma beslenme yönünde. Bu şekilde kediniz hem yaş mamanın sunduğu yüksek nem oranından faydalanabilir hem de kuru mamanın sağladığı diş temizliği avantajını kullanabilir.