Kediler Neden Yaş Mamayı Taparcasına Seviyor?
Kediler Neden Yaş Mamayı Taparcasına Seviyor?
Kediniz yaş mama gördüğünde sanki dünyadaki en değerli ödülü almış gibi tepki veriyor mu? Bir anda gözleri parlıyor, kuyruk hafifçe titriyor ve sabırsızca patileriyle size yöneliyor olabilir. Eğer bu sahneyi her yaş mama açışınızda yaşıyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz! Kediler, yaş mamaya karşı inanılmaz bir düşkünlük gösteriyor. Gelin sebebine bakalım!😻
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Kediler, lezzet konusunda düşündüğümüzden çok daha seçici canlılardır.
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Her gün aynı yemeği yediğinizi düşünün. Sıkıcı olurdu, değil mi? Kediler de tam olarak böyle hissediyor!
Kediler doğal olarak az su içen hayvanlardır.
Peki ya hangisi daha sağlıklı? Yaş mama mı yoksa kuru mama mı? Bu konuda evcil hayvan sahipleri ikiye bölünmüş durumda.
Yaş mamalar, yüksek su içeriği sayesinde kedinizin hidrasyon seviyesini artırır demiştik.
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Ayrıca kuru mamalara kıyasla daha maliyetli olabilir.
Peki ya kuru mama ne durumda?
Ancak kuru mamaların nem oranı düşük olduğu için kedinizin yeterince su içmesi şart.
Yani sonuç nedir? Başta da söylemiştik, net bir cevabı yok.
Eğer kedinizin beslenme düzeni konusunda kararsızsanız, en sağlıklı seçeneği belirlemek için mutlaka veterinerinizden destek alabilirsiniz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Gökçe editörcüğüm kedileri seviyorum/z ama biraz fazla didiklemiyor musun onların hayatını 😻