En Büyük Fobileri: Kediler Elektrikli Süpürgeden Neden Delicesine Korkar?
En Büyük Fobileri: Kediler Elektrikli Süpürgeden Neden Delicesine Korkar?
Evde süpürgeyi açtığınız anda kediniz bir anda kayboluyorsa yalnız değilsiniz. Pek çok kedi, süpürgeyi gördüğünde panikle kaçıyor. Gürültü, titreşim ve hareketi onları tedirgin edebiliyor. Ancak bazı kediler bu korkuyu daha yoğun yaşıyor. Peki, bu durumun altında yatan sebepler neler?
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Kedilerin süpürge korkusunun nedeni tek bir sebebe dayanmıyor.
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Kedilerin süpürgeye karşı geliştirdiği korkunun en önemli nedenlerinden biri, yavruluk döneminde yeterince sosyalleşmemiş olmalarıdır.
Bu korkunun genetik yatkınlıkla da ilgisi olabilir. Bazı kediler doğuştan daha temkinli ve korkak bir yapıya sahiptir.
Süpürgenin çıkardığı ani ve yüksek sesler de bu içgüdüyü harekete geçirerek kaçmalarına neden olur.
Bunun yanı sıra her kedinin kendine özgü bir kişiliği vardır.
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Son olarak süpürgenin çıkardığı aşırı gürültü ve titreşim, kediler için oldukça rahatsız edici olabilir.
Kedinizin bu korkusu bir sorun teşkil eder mi?
Kedinizin süpürgeye alışmasını istiyorsanız, onu yavaş yavaş bu cihaza maruz bırakabilir veya daha sessiz bir model tercih edebilirsiniz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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