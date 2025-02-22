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En Büyük Fobileri: Kediler Elektrikli Süpürgeden Neden Delicesine Korkar?

En Büyük Fobileri: Kediler Elektrikli Süpürgeden Neden Delicesine Korkar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 10:31

Evde süpürgeyi açtığınız anda kediniz bir anda kayboluyorsa yalnız değilsiniz. Pek çok kedi, süpürgeyi gördüğünde panikle kaçıyor. Gürültü, titreşim ve hareketi onları tedirgin edebiliyor. Ancak bazı kediler bu korkuyu daha yoğun yaşıyor. Peki, bu durumun altında yatan sebepler neler?

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Kedilerin süpürge korkusunun nedeni tek bir sebebe dayanmıyor.

Kedilerin süpürge korkusunun nedeni tek bir sebebe dayanmıyor.

Bazı kediler genetik olarak daha ürkek olabilirken, bazıları yavruluk döneminde yeterince süpürgeye maruz kalmadıkları için korkabilir. Ayrıca daha önce kötü bir deneyim yaşamış kediler, süpürgeyi büyük bir tehdit olarak görebilir.

Kedilerin süpürgeye karşı geliştirdiği korkunun en önemli nedenlerinden biri, yavruluk döneminde yeterince sosyalleşmemiş olmalarıdır.

Kedilerin süpürgeye karşı geliştirdiği korkunun en önemli nedenlerinden biri, yavruluk döneminde yeterince sosyalleşmemiş olmalarıdır.

Küçük yaşta farklı seslere, nesnelere ve durumlara alışmayan kediler, büyüdüklerinde bu tür şeyleri tehdit olarak görebilir. 

Eğer bir kedi süpürgeyi yavruyken hiç görmediyse veya gördüğünde korktuysa, yetişkinliğinde de onu tehlikeli bir şey olarak algılaması muhtemeldir.

Bu korkunun genetik yatkınlıkla da ilgisi olabilir. Bazı kediler doğuştan daha temkinli ve korkak bir yapıya sahiptir.

Bu korkunun genetik yatkınlıkla da ilgisi olabilir. Bazı kediler doğuştan daha temkinli ve korkak bir yapıya sahiptir.

Gürültüye aşırı duyarlı olan bu kediler, herhangi bir yüksek ses duyduklarında içgüdüsel olarak saklanma eğilimi gösterirler.

Süpürgenin çıkardığı ani ve yüksek sesler de bu içgüdüyü harekete geçirerek kaçmalarına neden olur.

Süpürgenin çıkardığı ani ve yüksek sesler de bu içgüdüyü harekete geçirerek kaçmalarına neden olur.

Önceki kötü deneyimler de süpürge korkusunu pekiştirebilir. Eğer bir kedi süpürgeyle ilk karşılaşmasında aşırı korkmuşsa veya süpürgeyle yanlışlıkla ürkütülmüşse, bu olayı hafızasına kazıyabilir.

Bunun yanı sıra her kedinin kendine özgü bir kişiliği vardır.

Bunun yanı sıra her kedinin kendine özgü bir kişiliği vardır.

Bazı kediler daha girişken ve meraklıyken, bazıları doğaları gereği daha ürkek ve çekingen olabilir. Örneğin gök gürültüsü, havai fişek veya yüksek seslerden rahatsız olan bir kedi, büyük ihtimalle süpürgeden de korkacaktır.

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Son olarak süpürgenin çıkardığı aşırı gürültü ve titreşim, kediler için oldukça rahatsız edici olabilir.

Son olarak süpürgenin çıkardığı aşırı gürültü ve titreşim, kediler için oldukça rahatsız edici olabilir.

Kediler insanlardan çok daha hassas bir işitme duyusuna sahiptir ve bu tür ani yüksek sesler onları ciddi şekilde strese sokabilir. Bazı süpürgeler diğerlerinden daha gürültülüdür ve kedinin verdiği tepkinin şiddetini belirleyebilir.

Kedinizin bu korkusu bir sorun teşkil eder mi?

Kedinizin bu korkusu bir sorun teşkil eder mi?

Eğer kediniz süpürgeyi her gördüğünde saklanıyor, titriyor veya aşırı miyavlıyorsa, bu ciddi bir stres belirtisi olabilir. Uzun süreli stres, kedinin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kortizol seviyelerini artırabilir.

Kedinizin süpürgeye alışmasını istiyorsanız, onu yavaş yavaş bu cihaza maruz bırakabilir veya daha sessiz bir model tercih edebilirsiniz.

Kedinizin süpürgeye alışmasını istiyorsanız, onu yavaş yavaş bu cihaza maruz bırakabilir veya daha sessiz bir model tercih edebilirsiniz.

Ancak bazı kediler süpürgeyi her zaman tehdit olarak görebilir ve buna saygı duymak en iyi seçenek olabilir!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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