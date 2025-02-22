En Büyük Fobileri: Kediler Elektrikli Süpürgeden Neden Delicesine Korkar?

Küçük yaşta farklı seslere, nesnelere ve durumlara alışmayan kediler, büyüdüklerinde bu tür şeyleri tehdit olarak görebilir.

Eğer bir kedi süpürgeyi yavruyken hiç görmediyse veya gördüğünde korktuysa, yetişkinliğinde de onu tehlikeli bir şey olarak algılaması muhtemeldir.