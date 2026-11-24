Satışa çıkarılan uçaklar 1982 yapımı Boeing 747-200 ve 747SP modelleri. İkisi de Tunus'un güneybatısındaki Tozeur-Nefta Uluslararası Havalimanı'nda duruyor. Aerospace Global News'in aktardığına göre Irak Havayolları, uçak başına 900 bin dolar, yani toplamda 1,8 milyon dolar (yaklaşık 91 milyon Türk Lirası) istiyor.

Şirket aynı uçakları 2023'te de satmaya çalışmış, o dönem her birinin değerini 494 bin dolar olarak belirlemişti. Ancak alıcı çıkmamıştı. Üç yıl sonra değerleme yüzde 82 artırıldı. Uçaklarda Pratt & Whitney JT9D-7F motorları kullanılıyor.

Fotoğraf: Kadano