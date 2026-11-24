35 Yıldır Havaalanında Sıkışıp Kalmıştı: Saddam'ın Uçağı Satılıyor
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Körfez Savaşı sırasında Tunus'a gönderilen iki Boeing 747, yaklaşık 35 yıldır aynı havalimanında park halinde bekliyor. Irak Havayolları şimdi bu iki dev yolcu uçağı için yeniden satış süreci başlattı. Uçaklardan birinin, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde devlet uçağı olarak kullanıldığı belirtiliyor.
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Irak Havayolları, Tunus'ta park halindeki iki Boeing 747 için yeniden satış sürecini başlattı.
Alıcılar bir uçağa ya da ikisine birden teklif verebilecek, teminat olarak uçak başına 180 bin dolar yatıracak.
Uçaklar, yaptırımlar ve hukuki anlaşmazlıklar yüzünden 35 yıldır Tunus'tan ayrılamadı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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