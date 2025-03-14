Sanki Ruhumuza Bakıyorlar: Köpekler Neden Üzgün Gibi Bakışlar Atar?

Ancak bu durum köpeklerin gerçekten üzgün olmadığı anlamına gelmez. Köpekler, bizim yüz ifadelerimizden ve vücut dilimizden duygularımızı okuyabildikleri gibi, biz de onların bakışlarını yanlış yorumluyor olabiliriz.

İnsanların, bebeklere karşı gösterdiği içgüdüsel şefkatle de bağlantılı olabilir. Büyük gözler, yuvarlak yüz hatları ve masum bakışlar, bizde bakım ve koruma içgüdüsünü tetikleyen unsurlardır. İşte köpeklerin iç kaşlarını kaldırarak yüzlerini daha bebeksi ve duygu yüklü hale getirmesi de tam olarak buna dayanıyor.