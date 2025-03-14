Sanki Ruhumuza Bakıyorlar: Köpekler Neden Üzgün Gibi Bakışlar Atar?
Sanki Ruhumuza Bakıyorlar: Köpekler Neden Üzgün Gibi Bakışlar Atar?
Hepimiz o klasik 'üzgün köpek bakışı'nı biliriz, değil mi? Köpeğiniz size sanki kalbi kırılmış gibi bakar ve siz de dayanamaz, ona ilgi gösterirsiniz. Ancak bilim insanlarına göre, bu masum bakışların ardında oldukça ilginç bir evrimsel hikaye yatıyor. Çünkü bu bakışlar aslında insanları etkilemek için geliştirilmiş bir iletişim şekli! Yani köpeğiniz üzgün olduğu için değil, sizinle daha iyi bağ kurabilmek için böyle bakıyor olabilir. Peki, bu duygusal bakışların sırrı ne?
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Portsmouth Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, köpekler insanların onları izlediğini fark ettiğinde yüz ifadelerini bilinçli olarak değiştiriyor.
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Deney sırasında köpeklerin yüz ifadeleri kamerayla kaydedildi ve analiz edildi.
İnsanlar ve köpekler yaklaşık 30.000 yıldır birlikte yaşıyor.
Yani "beni sev" bakışı, evrim sürecinde insanların ilgisini çekmek için gelişmiş olabilir!
Bilim insanlarına göre, köpekler bu ifadeyi bilinçli olarak kontrol edebiliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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