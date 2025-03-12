onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kediler Neden Evde Tırmalama Tahtaları Yokmuş Gibi Mobilyaları Tırmalar?

Kediler Neden Evde Tırmalama Tahtaları Yokmuş Gibi Mobilyaları Tırmalar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 18:19

Evin dört bir yanına tırmalama tahtaları yerleştirdiniz, hatta en pahalısından aldınız ama kediniz hala gidip koltuğunuzu mıknatıs gibi çekiyorsa… Tebrikler, kedi sahibi olmanın gerçeklerine hoş geldiniz!  Onca alternatif varken neden ille de kanepe, perde ya da en sevdiğiniz sandalye? İşin aslı, kediniz bu hareketi sadece inat olsun diye yapmıyor. Tırmalamak onlar için bir hobi değil, tamamen içgüdüsel bir ihtiyaç. Peki bu tırmalama krizlerine son vermek mümkün mü yoksa mobilyalarınızı çoktan kaderine mi terk etmelisiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kedilerin tırnakları insan tırnakları gibi uzar ancak bizimkilerden farklı olarak katmanlar halinde dökülür.

Kedilerin tırnakları insan tırnakları gibi uzar ancak bizimkilerden farklı olarak katmanlar halinde dökülür.

Tırmalamak, eski tırnak katmanlarını dökmelerine ve alttan çıkan yeni, keskin tırnaklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur. Özellikle sert yüzeylerde tırmalamak, bu süreci hızlandırır.

Eğer kediniz tırmalama tahtasındansa koltuğunuzun köşesini tercih ediyorsa, muhtemelen tırtıklı ve sert bir yüzeye ihtiyacı vardır. Yani tırmalama tahtasının dokusu onun ihtiyacını tam olarak karşılamıyor olabilir!

Kaslarını esnetmek için de yapıyor olabilirler.

Kaslarını esnetmek için de yapıyor olabilirler.

Kediler günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Uyandıktan sonra ise kaslarını esnetmeye ihtiyaç duyarlar ve tırmalama bu iş için birebirdir. Kediler tırmalarken arka ayaklarının üzerine kalkar, ön patilerini ileri doğru uzatır, sırtlarını geriye doğru büker ve kaslarını gevşetirler. Bu hareket, onların kan dolaşımını hızlandırarak uyanmalarına yardımcı olur.

Koltuğunuzun kenarlarını veya halılarınızı seçmelerinin sebebi de bu olabilir. Daha sağlam ve uzun yüzeye tırmanarak tam esneme hareketi yapmaları gerekiyor!

Kediler doğaları gereği bölgeci canlılardır ve kendilerine ait alanları belirlemek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlardan biri de tırmalamak!

Kediler doğaları gereği bölgeci canlılardır ve kendilerine ait alanları belirlemek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlardan biri de tırmalamak!

Patilerinin altında bulunan koku bezleri sayesinde tırmaladıkları yerlere kendi kokularını bırakırlar. Böylece, yaşadıkları ortamı sahiplenirler ve diğer hayvanlara (hatta bazen insanlara) 'Burası benim bölgem!' mesajını verirler.

Eğer evde birden fazla kedi varsa ve bazı mobilyaların daha fazla tırmalandığını fark ediyorsanız, bu bir bölge savaşı olabilir. Kediniz, diğer kedilere alanını belli etmek için daha fazla tırmalama davranışı gösterebilir.

Can sıkıntılarını da unutmamak lazım...

Can sıkıntılarını da unutmamak lazım...

Evet, kediler de sıkılabilir! Ve sıkıldıklarında bunu mobilyalarınızı tırmalayarak gidermeye çalışabilirler. Özellikle yeterince oyun oynamayan, enerjisini atamayan veya uzun süre yalnız kalan kediler, tırmalama davranışını sıkıntılarını atmak için bir araç olarak kullanabilirler.

Bunun çözümü, doğru bir tırmalama tahtası seçmek ve kedinize yeterince oyun zamanı ayırmaktır. Eğer tırmalama tahtasını sıkıcı buluyorsa, daha ilgi çekici bir model deneyebilir ya da tırmalama bölgesine kedi otu serpebilirsiniz!

Kediniz tırmalarken size bakıyorsa ve özellikle göz göze geldiğinizde tırmalama hızını artırıyorsa, aslında size bir mesaj veriyor olabilir!

Kediniz tırmalarken size bakıyorsa ve özellikle göz göze geldiğinizde tırmalama hızını artırıyorsa, aslında size bir mesaj veriyor olabilir!

Bazı kediler, sahiplerinin dikkatini çekmek için bu davranışı kullanır. Eğer her tırmaladığında ona tepki veriyorsanız, kediniz bu hareketin istediği ilgiyi çekmesini sağladığını öğrenmiş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki nasıl bıraktırırız bu alışkanlığı?

Peki nasıl bıraktırırız bu alışkanlığı?

  • Kedinizin yatay mı yoksa dikey mi tırmalamayı sevdiğini gözlemleyerek buna uygun bir tahta alın.

  • Kedinizin en çok tırmaladığı yerlerin yakınına koyun ki mobilyalar yerine tahtayı kullanmaya alışsın.

  • Bazı kediler kedi otuna karşı hassastır ve kokusu onları çeker. Tırmalama tahtasına biraz kedi otu serpiştirmek, kedinizi cezbetmek için etkili bir yöntem olabilir.

  • Kedinizin tırmaladığı alanları koruyucu kılıflarla kapatabilir ya da kedilerin hoşlanmadığı kokular içeren spreyler sıkabilirsiniz.

  • Eğer sıkıntıdan dolayı tırmalıyorsa, oyun sürelerini artırarak enerjisini başka bir yöne yönlendirebilirsiniz.

Kediniz size aslında "Benim ihtiyaçlarımı karşılamıyorsun!" diyor olabilir.

Kediniz size aslında "Benim ihtiyaçlarımı karşılamıyorsun!" diyor olabilir.

Onu anlamaya çalışarak hem evinizi hem de mobilyalarınızı kurtarabilirsiniz! 🐾

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın