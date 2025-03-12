Kediler Neden Evde Tırmalama Tahtaları Yokmuş Gibi Mobilyaları Tırmalar?
Kediler Neden Evde Tırmalama Tahtaları Yokmuş Gibi Mobilyaları Tırmalar?
Evin dört bir yanına tırmalama tahtaları yerleştirdiniz, hatta en pahalısından aldınız ama kediniz hala gidip koltuğunuzu mıknatıs gibi çekiyorsa… Tebrikler, kedi sahibi olmanın gerçeklerine hoş geldiniz! Onca alternatif varken neden ille de kanepe, perde ya da en sevdiğiniz sandalye? İşin aslı, kediniz bu hareketi sadece inat olsun diye yapmıyor. Tırmalamak onlar için bir hobi değil, tamamen içgüdüsel bir ihtiyaç. Peki bu tırmalama krizlerine son vermek mümkün mü yoksa mobilyalarınızı çoktan kaderine mi terk etmelisiniz?
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Kedilerin tırnakları insan tırnakları gibi uzar ancak bizimkilerden farklı olarak katmanlar halinde dökülür.
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Kaslarını esnetmek için de yapıyor olabilirler.
Kediler doğaları gereği bölgeci canlılardır ve kendilerine ait alanları belirlemek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlardan biri de tırmalamak!
Can sıkıntılarını da unutmamak lazım...
Kediniz tırmalarken size bakıyorsa ve özellikle göz göze geldiğinizde tırmalama hızını artırıyorsa, aslında size bir mesaj veriyor olabilir!
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Peki nasıl bıraktırırız bu alışkanlığı?
Kediniz size aslında "Benim ihtiyaçlarımı karşılamıyorsun!" diyor olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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