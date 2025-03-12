Kediler Neden Evde Tırmalama Tahtaları Yokmuş Gibi Mobilyaları Tırmalar?

Kediler günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Uyandıktan sonra ise kaslarını esnetmeye ihtiyaç duyarlar ve tırmalama bu iş için birebirdir. Kediler tırmalarken arka ayaklarının üzerine kalkar, ön patilerini ileri doğru uzatır, sırtlarını geriye doğru büker ve kaslarını gevşetirler. Bu hareket, onların kan dolaşımını hızlandırarak uyanmalarına yardımcı olur.

Koltuğunuzun kenarlarını veya halılarınızı seçmelerinin sebebi de bu olabilir. Daha sağlam ve uzun yüzeye tırmanarak tam esneme hareketi yapmaları gerekiyor!