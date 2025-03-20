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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 18:10

Evde bir evcil hayvan fikri ortaya atıldığında, en büyük direniş genellikle ebeveynlerden gelir. 'Asla eve hayvan giremez!', 'O gelirse ben giderim!' gibi kesin ve net ifadelerle başlayan bu hikayeler, çok geçmeden bambaşka bir yöne evrilir. Önce istemeyip sonra kedisine 'prensim' diyen, köpeğine özel yemekler yapan veya kanepede 'O rahat etsin, ben sandalyeye geçerim' noktasına gelen ebeveynleri hepimiz tanıyoruz! İşte evin yeni patronu karşısında pes eden ve gönüllü kölesi olan ebeveynlerin kaçınılmaz dönüşümleri 😹👇🏻

Kaynak 1, Kaynak 2

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin! 👇🏻😻

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1. Hep kedi köpek paylaşacak halimiz yok ya!

1. Hep kedi köpek paylaşacak halimiz yok ya!

2. "Elimi bile sürmem" dedikten sonra yatakta beraber uyunduysa bu iş tamamdır!

2. "Elimi bile sürmem" dedikten sonra yatakta beraber uyunduysa bu iş tamamdır!

3. Klasik sözümüzü söyleyelim o zaman: Büyücü memnun, büyülenen memnun! 😍

3. Klasik sözümüzü söyleyelim o zaman: Büyücü memnun, büyülenen memnun! 😍

4. Evin favori insanı belli olmuş bile 😹

4. Evin favori insanı belli olmuş bile 😹

5. "İstemediği o köpek..."

5. "İstemediği o köpek..."
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6. "Kedileri hiç sevmiyordu" Bayağı öyleymiş ya! 😹

6. "Kedileri hiç sevmiyordu" Bayağı öyleymiş ya! 😹

7. Kalbimiz eridi bu kareye 😻

7. Kalbimiz eridi bu kareye 😻

8. Patilerine masaj yaptığına eminim ama kanıtlayamam.

8. Patilerine masaj yaptığına eminim ama kanıtlayamam.

9. Şunun rahatlığına bakın 😹

9. Şunun rahatlığına bakın 😹

10. "Kesinlikle koltuğa çıkmayacak!" Doğru evet ama kucağa çıkmayacak dememiş ki?

10. "Kesinlikle koltuğa çıkmayacak!" Doğru evet ama kucağa çıkmayacak dememiş ki?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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