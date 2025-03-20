"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Evde bir evcil hayvan fikri ortaya atıldığında, en büyük direniş genellikle ebeveynlerden gelir. 'Asla eve hayvan giremez!', 'O gelirse ben giderim!' gibi kesin ve net ifadelerle başlayan bu hikayeler, çok geçmeden bambaşka bir yöne evrilir. Önce istemeyip sonra kedisine 'prensim' diyen, köpeğine özel yemekler yapan veya kanepede 'O rahat etsin, ben sandalyeye geçerim' noktasına gelen ebeveynleri hepimiz tanıyoruz! İşte evin yeni patronu karşısında pes eden ve gönüllü kölesi olan ebeveynlerin kaçınılmaz dönüşümleri 😹👇🏻
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1. Hep kedi köpek paylaşacak halimiz yok ya!
2. "Elimi bile sürmem" dedikten sonra yatakta beraber uyunduysa bu iş tamamdır!
3. Klasik sözümüzü söyleyelim o zaman: Büyücü memnun, büyülenen memnun! 😍
4. Evin favori insanı belli olmuş bile 😹
5. "İstemediği o köpek..."
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6. "Kedileri hiç sevmiyordu" Bayağı öyleymiş ya! 😹
7. Kalbimiz eridi bu kareye 😻
8. Patilerine masaj yaptığına eminim ama kanıtlayamam.
9. Şunun rahatlığına bakın 😹
10. "Kesinlikle koltuğa çıkmayacak!" Doğru evet ama kucağa çıkmayacak dememiş ki?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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