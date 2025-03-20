"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evde bir evcil hayvan fikri ortaya atıldığında, en büyük direniş genellikle ebeveynlerden gelir. 'Asla eve hayvan giremez!', 'O gelirse ben giderim!' gibi kesin ve net ifadelerle başlayan bu hikayeler, çok geçmeden bambaşka bir yöne evrilir. Önce istemeyip sonra kedisine 'prensim' diyen, köpeğine özel yemekler yapan veya kanepede 'O rahat etsin, ben sandalyeye geçerim' noktasına gelen ebeveynleri hepimiz tanıyoruz! İşte evin yeni patronu karşısında pes eden ve gönüllü kölesi olan ebeveynlerin kaçınılmaz dönüşümleri 😹👇🏻

Kaynak 1, Kaynak 2