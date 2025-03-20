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Neden Sarman Kedilerin Çoğu Erkek Calico Kedilerin Çoğu Dişi Olur?

Neden Sarman Kedilerin Çoğu Erkek Calico Kedilerin Çoğu Dişi Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 13:59

Kedi sahipleri ve hayvanseverler arasında uzun zamandır dolaşan bir inanış var. Turuncu kediler genellikle erkektir, calico kediler ise dişi. Peki, bu gerçekten doğru mu yoksa sadece bir efsane mi? Genetik bilimi, kedi tüy renkleri ve cinsiyet arasındaki bağlantıyı açıkça ortaya koyuyor. Kedilerin kürk renkleri rastgele belirlenmiyor; bu renkler, doğrudan X ve Y kromozomlarıyla ilişkilendiriliyor. Bu yüzden turuncu ve calico kedilerde belli bir cinsiyet eğilimi görmek oldukça yaygın. Gelin, konuya derinlemesine inelim!

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Bir kedinin turuncu renge sahip olması, genetik olarak X kromozomunda taşınan bir özellik.

Kedilerde cinsiyeti belirleyen kromozom kombinasyonları, tıpkı insanlarda olduğu gibi çalışır: Dişiler XX, erkekler ise XY kromozomuna sahiptir.

Turuncu renk geni de X kromozomunda taşındığı için, bir dişinin turuncu olması için her iki X kromozomunun da bu geni taşıması gerekir. Ancak erkek kediler sadece bir X kromozomuna sahip olduklarından, eğer bu kromozom turuncu genini taşıyorsa otomatik olarak turuncu kürke sahip olurlar.

Bu durum, turuncu erkek kedilerin sayısının turuncu dişi kedilere kıyasla çok daha fazla olmasına neden olur.

Genetik uzmanları, tüm turuncu kedilerin yaklaşık %81’inin erkek olduğunu belirtiyor. Dişi bir kedinin turuncu olması için hem annesinin hem de babasının turuncu olması gerekir, bu da olasılıkları büyük ölçüde azaltır.

Calico kediler, turuncu, siyah ve beyaz renkleri bir arada bulunduran eşsiz bir desenle tanınır.

Bu üç renk kombinasyonunu elde etmek için bir kedinin iki X kromozomuna sahip olması gerekir çünkü siyah ve turuncu renk genleri X kromozomunda taşınır ve aynı anda bir araya geldiklerinde calico deseni ortaya çıkar.

Erkek kediler genellikle sadece bir X kromozomu taşıdığından ve dolayısıyla ya turuncu ya da siyah renk alabileceklerinden, calico olmaları genetik olarak neredeyse imkansızdır. İşte bu yüzden calico kedilerin %99,9’u dişidir.

Peki erkek calico kediler de var mı?

Evet ancak son derece nadirler! Erkek bir kedinin calico olabilmesi için genetik bir anormallik veya mutasyon geçirmesi gerekir. 

Bu bilgiler ışığında gördüğünüz her turuncu kedinin erkek, her calico kedinin dişi olduğunu düşünmek çoğu zaman doğru olacaktır. Ancak doğanın her zaman kesin kurallar çerçevesinde hareket etmediğini ve istisnaların her zaman mümkün olabileceğini unutmayın!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Osman Elmallı

erkek olursa doğuştan kısır olduğu söyleniyordu