Neden Sarman Kedilerin Çoğu Erkek Calico Kedilerin Çoğu Dişi Olur?
Neden Sarman Kedilerin Çoğu Erkek Calico Kedilerin Çoğu Dişi Olur?
Kedi sahipleri ve hayvanseverler arasında uzun zamandır dolaşan bir inanış var. Turuncu kediler genellikle erkektir, calico kediler ise dişi. Peki, bu gerçekten doğru mu yoksa sadece bir efsane mi? Genetik bilimi, kedi tüy renkleri ve cinsiyet arasındaki bağlantıyı açıkça ortaya koyuyor. Kedilerin kürk renkleri rastgele belirlenmiyor; bu renkler, doğrudan X ve Y kromozomlarıyla ilişkilendiriliyor. Bu yüzden turuncu ve calico kedilerde belli bir cinsiyet eğilimi görmek oldukça yaygın. Gelin, konuya derinlemesine inelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kedinin turuncu renge sahip olması, genetik olarak X kromozomunda taşınan bir özellik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durum, turuncu erkek kedilerin sayısının turuncu dişi kedilere kıyasla çok daha fazla olmasına neden olur.
Calico kediler, turuncu, siyah ve beyaz renkleri bir arada bulunduran eşsiz bir desenle tanınır.
Peki erkek calico kediler de var mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
erkek olursa doğuştan kısır olduğu söyleniyordu