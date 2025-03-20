Neden Sarman Kedilerin Çoğu Erkek Calico Kedilerin Çoğu Dişi Olur?

Bu üç renk kombinasyonunu elde etmek için bir kedinin iki X kromozomuna sahip olması gerekir çünkü siyah ve turuncu renk genleri X kromozomunda taşınır ve aynı anda bir araya geldiklerinde calico deseni ortaya çıkar.

Erkek kediler genellikle sadece bir X kromozomu taşıdığından ve dolayısıyla ya turuncu ya da siyah renk alabileceklerinden, calico olmaları genetik olarak neredeyse imkansızdır. İşte bu yüzden calico kedilerin %99,9’u dişidir.