Neden Sarman Kedilerin Çoğu Erkek Calico Kedilerin Çoğu Dişi Olur?

Evet ancak son derece nadirler! Erkek bir kedinin calico olabilmesi için genetik bir anormallik veya mutasyon geçirmesi gerekir.

Bu bilgiler ışığında gördüğünüz her turuncu kedinin erkek, her calico kedinin dişi olduğunu düşünmek çoğu zaman doğru olacaktır. Ancak doğanın her zaman kesin kurallar çerçevesinde hareket etmediğini ve istisnaların her zaman mümkün olabileceğini unutmayın!