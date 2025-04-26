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Beyazlatıcı Diş Macunundan Kedi Mamasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Beyazlatıcı Diş Macunundan Kedi Mamasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 06:09

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Dyson elektrikli süpürgeden kedi mamasına, Pattex süper yapıştırıcıdan Adidas spor ayakkabıya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 26.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Uniqamping Katlanabilir Alüminyum Masa

Uniqamping Katlanabilir Alüminyum Masa

56X46X40 ölçülerindeki katlanabilir kamp masası, hafif yapısı ve geniş kullanım alanı ile doğada tam ihtiyacınız olan şey!

Uniqamping Katlanabilir Alüminyum Masa

'Ürün hafif, pratik ve kullanışlı. Taşıma çantasının olması rahatlık sağlıyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Missclean 3'lü Profosyonel Mutfak Bezi

Missclean 3'lü Profosyonel Mutfak Bezi

Ölçüsü 40x40 olan bezler,  yüzeylerdeki tozu ve kiri içine hapsediyor ve ardında iz, tüy ve leke bırakmıyor. 

Missclean 3'lü Profosyonel Mutfak Bezi

'O kadar güzel ki ocağı pırıl pırıl yaptı.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Grundig KB 422600 Kişisel Blender

Grundig KB 422600 Kişisel Blender

Güçlü motoru ve sessiz çalışmasıyla beğenilen ürün, buz kırma özelliği ve dört bıçaklı tasarımı ile, içecek hazırlamada fark yaratıyor.

Grundig KB 422600 Kişisel Blender

'Sessizliği güzel aşırı bir sesi yok malzeme kalitesi gayet iyi fiyatına göre iyi bir ürün fiyatı da mağazaya göre yarı fiyatına geldi. Kişisel kullanım için oldukça pratik. Buz kırma işlemini yapıyor. Biraz büyük buz attım içine bir kaç tane sıkıntı çıkarmadı. '

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge, güçlü çekim gücü ve kullanışlı aparatları ile dikkat çeken bir ürün.

Toz torbası süpürge, filtre bakımı olmadan derinlemesine temizlik yapmak isteyenler için ideal.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

'Süpürge çok iyi her parçasını denedik. Çekiş gücü çok iyi. Kargo erken geldi.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

Uygun fiyatlı kedi maması haftanın çok satanları arasında.

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

'Bahçemizde kedi yavruladı. Ne versek yiyor ama ben yine de hem onları hem bütün kedileri düşünmek istedim. İşe giderken kedilerin olduğu yerlere bırakıyorum. Sizler de hayvanları düşünün. Onların da yemeye beslenmeye ihtiyaçları var.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Adidas Court Platform Kadın Spor Ayakkabı

Adidas Court Platform Kadın Spor Ayakkabı

36-40 arası numarası olan şık Adidas ayakkabı haftanın yıldızları arasında.

Adidas Court Platform Kadın Spor Ayakkabı

'Eşime aldım kalıplar tam oldu kalite iyi.'

Çok satan ürünlerin hepsini görmek istersen de buraya tıklayabilirsin.

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

Tek bir damlası bile yeten bu hızlı yapıştırıcı, siyanoakrilat teknolojisiyle dayanıklı yapıştırma garantisi veriyor.

Paketten 3 adet mini boy yapıştırıcı çıkıyor. 

Pattex Süper Yapıştırıcı Mini Trio

'1 gr olması süper açılıp kurumadan saklamak için çok iyi düşünülmüş.'

Çok satan ürünlerin hepsini görmek istersen de buraya tıklayabilirsin.

Taktikal Led USB Şarjlı Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Taktikal Led USB Şarjlı Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Yapı market kategorisinde bu hafta en çok satın alınan ürün bu mini boy el feneri olmuş.

Taktikal Led USB Şarjlı Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

'Ürün çok hızlı elime ulaştı ve güzel paketlenmişti, teşekkürler. Yalnız şarjı hızlı bitiyor gibi geldi, bunun haricinde aydınlatması çok güzel. Şarja takılıyken de çalışıyor.'

Çok satan ürünlerin hepsini görmek istersen de buraya tıklayabilirsin.

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

Uzun dönem kullanıma uygun  derecede yumuşak bir diş macunu olan ürün, 1 ay içerisinde 2 tona kadar diş rengini açıyor.

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

'Bu gün teslim aldım dişleri beyazlatma konusunda olumlu sonuçları olduğunu duymuştum hemen kullandım, tadı günlük ağız bakım sularına benziyor.'

Çok satan ürünlerin hepsini görmek istersen de buraya tıklayabilirsin.

Apple 10. Nesil 10.9" iPad

Apple 10. Nesil 10.9" iPad

True Tone özelliğine sahip etkileyici 10.9 inç Liquid Retina ekrana ve 12 MP geniş arka kameraya sahip olan iPad haftanın yıldızları arasında.

Apple 10. Nesil 10.9' iPad

'Günlük okul hayatı için mükemmel.

İster not alın, ister sunum hazırlayın, hatta ders sırasında güncel kalın; iPad bunların hepsini yapabilir. 10.9 inçlik olanlar tam ideal, çok büyük değil ama sürekli kaydırmak zorunda kalacak kadar da küçük değil. Ve dürüst olmak gerekirse ekran kalitesi gerçekten muhteşem. Net, keskin ve harika renklerle, hatta matematik bile eğlenceli... neredeyse. 😄📊'

Çok satan ürünlerin hepsini görmek istersen de buraya tıklayabilirsin.

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Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant

Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant

kadınlara özel geliştirilmiş formülü sayesinde terleme kaynaklı ıslaklığa ve ter kokusuna karşı maksimum koruma sunan Rexona stick deodorant havaların ısınması ile eş zamanlı olarak yine yeniden listemizde yerini aldı.

Etkisi tam 48 saate kadar sürüyor ve bu sebeple de çok seviliyor.

Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant

'Keşfettiğim ilk günden beri vazgeçilmez oldu. Kullanıyorum ve tedirgin hissetmeden yaz kış rahat ediyorum.'

Çok satan ürünlerin hepsini görmek istersen de buraya tıklayabilirsin.

Solo Yüzey Temizleme Mendili

Solo Yüzey Temizleme Mendili

Son haftaların favorisi Solo yine karşımızda!

Ekstra büyük ekstra kalın yapısı ve deterjan katkılı özel formülüyle yeni Solo Temizlikte Ultra Güç Sedir Ağacı & Yasemin Esintisi Yüzey Temizlik Havlusu yağa, kirece ve lekelere karşı ultra etkili bir ürün. 

Tüm yüzeylerde kullanılabilir ve çok pratik. Ayrıca iz bırakmaması ve ekstra parlaklık sağlaması da artısı.

Solo Yüzey Temizleme Mendili

'Çok kaliteli, Sleepy de kullanmıştım ama Solo kalite olarak çok daha iyi.'

Çok satan ürünlerin hepsini görmek istersen de buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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