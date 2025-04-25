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Samsung Akıllı Saatten İç Mekan Güvenlik Kamerasına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Samsung Akıllı Saatten İç Mekan Güvenlik Kamerasına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 10:25

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 25.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

45 W yüksek kapasiteli ve 2.0 süper hızlı şarj özellikli 20.000 mAh Powerbank, kendisi de dahil olmak üzere uygun üçüncü taraf ve Samsung cihazlarınızı pilleri azaldığında hızlıca şarj etmenize olanak tanır. 

Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

'20.000 mAh kapasiteye sahip, 45W çıkış verebilen ve 3 tane Type C portu olan güncel bir powerbank. Bu özellikleri aynen ya da yakın olarak bünyesinde barındıran başka powerbank şu anda ben göremedim. Tek ve görece büyük bir powerbank alayım, gerekirse çantama atıp telefonuma hafta içi boyunca şarj desteği sağlasın, gerekirse bilgisayar şarj edeyim diyenler için ideal.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6" IPS Tablet

Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6" IPS Tablet

Bu haftanın en çok satan tableti karşınızda!

Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6' IPS Tablet

'Oyun için alınmaz. Film izlemek ve günlük işlemler için çok ideal. Fiyatına göre mükemmel bir cihaz. Ses kalitesi çok iyi. '

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Watch FE Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch FE Akıllı Saat

Karşınızda bu haftanın en çok satın alınan akıllı saatlerinden birisi.

Bu akıllı saat, günlük kombinlerinize, sokak stilinize veya spor kıyafetlerinize mükemmel uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlayacak.

Galaxy Watch FE, uyku alışkanlıklarınızı analiz ederek güvenli ve konforlu bir şekilde dinlenmenize de yardımcı olur.

Samsung Galaxy Watch FE Akıllı Saat

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Soundcore Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık

Soundcore Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık

Bu haftanın en çok satan bluetooth kulaklıklarından biri karşınızda!

Bu kulaklıkta 5 seviyede gürültü engelleme, 2 şeffaflık modu veya seyahatin belirli modlarına uygun 4 gürültü engelleme modu arasından seçim yapabilirsiniz.

Kulak içi ve dış gürültü sensörleri ve bir yapay zeka algoritması ile her zaman ve her yerde maksimum sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Soundcore Anker Liberty Bluetooth Kulaklık

'Genel anlamda güzel. Mikrofon performansını ayrıca beğendim. En iyisi mi kesinlikle hayır. Fiyatının karşılığını veriyor mu kesinlikle evet.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Trust 23422 BUDDI Çocuklar İçin Kulak İçi Kulaklık

Trust 23422 BUDDI Çocuklar İçin Kulak İçi Kulaklık

Ebeveynlerin, çocukları için tercihi de bu kulaklık olmuş.

Trust 23422 BUDDI Çocuklar İçin Kulaklık

'Bu fiyata gayet iyi bir ses kalitesi var.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Lihan X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı

Lihan X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı

12 V/24 V sizin ve arkadaşlarınız için pratik şarj cihazı sunar. 1 A USB bağlantısı USB MP3 müzik okumak için geliştirilmiştir ve her ikisi de şarj etmek için kullanılabilir. 

Lihan X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı

'Gayet güzel ve kaliteli hiç cızırtı yok ve konuşma da güzel, tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Mi Mini Elektrikli Süpürge

Xiaomi Mi Mini Elektrikli Süpürge

Oldukça pratik, taşınabilir mini boyu ile kısa anlık temizliklerde çok başarılı, kurtarıcı bir süpürge.

 Xiaomi Mi Elektrikli Süpürge Mini

'Küçük pratik, batarya seviyesi gayet yeterli, çekiş gücü amacına uygun, temizliği çok kolay, şarj süresi oldukça kısa.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Karşınızda haftanın en çok satan elektrik süpürgesi.

PowerCyclone ve TriActive başlık teknolojisine sahip yeni Philips PowerPro City elektrikli süpürge yüksek performanslı temizlik sonuçları verir. Toz haznesi, hijyenik boşaltma için tasarlanmıştır. Alerji filtresi, ince tozun %99,90'ından fazlasını yakalar.

Philips Powerpro City Torbasız Elektrikli Süpürge

'Alalı 10 ay olmuş. Sorunsuz çalışıyor ve işimizi görüyor. Toz torbasız olması ve yıkanabilir filtresi büyük artı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Minik boyutu ile çok sevilen bir şarj aleti.

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

'Hızlı şarjı harika. Küçük olması çantada yer kaplamaması açısından büyük avantaj. Isınma problemi hiç yaşamadım. Kesinlikle tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Akıllı Kamera C200

Xiaomi Akıllı Kamera C200

Haftanın en çok satan güvenlik kamerası da karşınızda!

Xiaomi Akıllı Kamera C200

'Bu fiyata göre görüntü kalitesi güzel, 360 derece dönebiliyor olması da gayet iyi. Belki biraz daha yukarı aşağı hareket açısı geniş olsa iyi olabilirmiş ama büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Mikrofon ve hoparlör iş görür düzeyde, gece görüşü başarılı ve mobil uygulaması da gayet işlevsel. Wifi'ye görece uzak bir konumda bulunmasına rağmen kesilme vs yaşanmıyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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