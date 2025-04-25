Samsung Akıllı Saatten İç Mekan Güvenlik Kamerasına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 25.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank
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Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6" IPS Tablet
Samsung Galaxy Watch FE Akıllı Saat
Soundcore Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık
Trust 23422 BUDDI Çocuklar İçin Kulak İçi Kulaklık
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Lihan X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı
Xiaomi Mi Mini Elektrikli Süpürge
Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge
Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti
Xiaomi Akıllı Kamera C200
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