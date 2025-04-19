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Philips Tam Otomatik Kahve Makinesinden Apple EarPods'a: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Philips Tam Otomatik Kahve Makinesinden Apple EarPods'a: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 10:38

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 19.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Luxell Ex 23 Ecoray Infrared Isıtıcı

Luxell Ex 23 Ecoray Infrared Isıtıcı

Elektrikli ısıtıcılar içinde en çok satan model. Evet soğuklar bitti ama seneye yatırım için hala harika bir seçenek.

Luxell Ex 23 Ecoray Infrared Isıtıcı

'Beklediğimden daha dayanıklı çıktı tüm kışı bununla geçirdik tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Sıcak ya da buzlu kahvelerin tadını evde çıkarmak isteyenlerin tercihi Philips 5500 serisi olmuş.

Hem kahvesi harika, hem de temizliği çok kolay.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

'Süt sıcaklığı, kahve sıcaklığı hepsini ayarlıyorsunuz. İlk etapta kızıma iced latte, eşime ise cappuccino ve americano yaptık. Bayıldılar. Kahve çekme ayarı, şu bu, bir sürü seçeneğiniz var.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Belkin USB-C Taşınabilir Powerbank

Belkin USB-C Taşınabilir Powerbank

10.000 mAh powerbank, akıllı telefonunuz için 40 ekstra saat pil ömrü sağlar.

Belkin USB-C Taşınabilir Powerbank

'Vadettiği hızı veriyor. Bundan daha önemlisi şarj ederken de, şarj olurken de ısınması çok düşük güvenlik için bu önemli bir özellik. Muadillerinden daha küçük ve hafif çok başarılı bir ürün. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Soundcore by Anker Boom 2 Bluetooth Hoparlör

Soundcore by Anker Boom 2 Bluetooth Hoparlör

Taşınabilir bluetooth hoparlörler arasında en çok satan model karşınızda.

Boom 2 dış mekan hoparlörü tek bir şarjla 24 saat boyunca ritimleri çalmaya devam eder ve dahili güç bankası ile nerede olursanız olun telefonunuzu şarj edebilmenizi sağlar.

Soundcore by Anker Boom 2 Bluetooth Hoparlör

'Ses kalitesi iyi evin içinde full seste dinleyemezsiniz onu bilin çünkü güçlü bir sesi var kapalı alanda gayet iyi bir performans veriyor. Ses kalitesi çok iyi ve taşınabilir gayet hafif alabilecek olanlar bu fiyatta iken alsınlar düşünmeden.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)

Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)

Medya oynatıcılar arasında bu hafta en çok satın alınan ürün karşınızda.

Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)

'Next markasıyla çocukluğumda her evde bulunan uydu alıcılarıyla tanıştım. Köklü bir marka olmasına güvenerek aldım. Dün elime ulaştı ve ulaştığı andan itibaren kurulumunu yapıp aktif olarak kullanmaktayım. Kolay kurulumu, akıcı ara yüzü ve hızlı olması beni mutlu etti. Aynı klasmanda farklı TV Box ürünleri olsa da alternatif diğer markalara göre gerek marka bilinirliği gerek özellikleri gereği daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple EarPods (USB-C) Kulaklık

Apple EarPods (USB-C) Kulaklık

EarPods (USB-C), hemen kablo üzerinde yer alan yerleşik bir kumandaya da sahip. Bu kumandayla ses seviyesini ayarlayabilir, şarkı çalabilir, video oynatabilir ve gelen aramaları yanıtlayabilir veya sonlandırabilirsiniz.

Apple EarPods (USB-C) Kulaklık

'Tüm cihazlarınız usb-c uyumlu ise harika bir ürün. Şarj derdinden ve gereksiz sinyallerden kurtuldum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Joyroom Apple Watch Serisi Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı

Joyroom Apple Watch Serisi Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı

Zayıf bir pilin gününüzü kısıtlamasına izin vermeyin! Joyroom taşınabilir kablosuz şarj cihazı, 2000 mAh kapasitesiyle Apple Watch'unuzu 3 – 4 kez veya Apple Watch Ultra cihazınızı 2 kez tamamen şarj edebilir. 

Joyroom Apple Watch Serisi Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple Watch Series 10 Akıllı Saat

Apple Watch Series 10 Akıllı Saat

Daha büyük ekran, daha ince ve hafif tasarıma sahip Apple marka akıllı saat, haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Apple Watch Series 10 Akıllı Saat

'Rahatsızlığı olanların kullanması gereken bir ürün el yıkamanızdan egzersize sağlık tan işlevselliğe her şey çok iyi... Yaşam koçunuz olacak.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Lenovo Tab M11 8GB 128GB 11 İnç WUXGA Tablet

Lenovo Tab M11 8GB 128GB 11 İnç WUXGA Tablet

11 inç ekranda 1080p yüksek çözünürlüklü görüntü sunan Lenovo tablet, geniş ekranı ve çoklu hoparlör sistemi ile kullanıcılara görsel ve işitsel bir deneyim sunuyor.

Kılıf ve kalemi de yanında geliyor.

Lenovo Tab M11 8GB 128GB 11 İnç WUXGA Tablet

'Uygun fiyata aldığım tatmin eden güzel bir tablet. PC modu var şarjı uzun gidiyor. 4 çıkışlı ses var.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

Karşınızda ıslak-kuru elektrikli süpürgeler içerisinde en çok satan model.

Sadece bir süpürge ile üç farklı işlem yapabilirsiniz. Islak başlığı ile silin ve sıvıları çekin, kuru süpürme başlığı ile yumuşak zeminlerinizi süpürün, aksesuarlar ile kolayca el tipi kullanıma dönüştürün!

Evcil hayvan sahipleri için de ideal bir ürün.

Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

'Başlıkların hepsi kendinden motorlu olduğu için düşük mod çok iyi paspas yapıp süpürüyor. Sulu bırakıyor diyenler varmış kesinlikle bırakmıyor evi Vileda ile silseniz daha ıslak kalıyor. Düşük modda bile süper parkeyi silip çekiyor sadece ileri geri giderken hızlı hamleler yapmamak gerekiyor. Koltuk başlığı çok güzel alıyor temiz olan yerden bile bir sürü pislik çıkardı, evde kedim var koltuğu 5 dakikada mis gibi yapıyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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