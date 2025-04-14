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Samsung Dikey Süpürgeden Akıllı Ampule: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Samsung Dikey Süpürgeden Akıllı Ampule: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 11:39

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Lambert yoğuşmalı kombiden Adidas spor ayakkabıya, Philips erkek bakım setinden Solo tuvalet kağıdına. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 14.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Wiz 100W Renkli Ambiyans E27 Akıllı Ampul

Wiz 100W Renkli Ambiyans E27 Akıllı Ampul

Google Home ve Alexa uyumlu akıllı ampul, haftanın çok satanları arasında.

Üstelik şu anda %30 indirimde!

Wiz 100W Renkli Ambiyans E27 Akıllı Ampul

'Kendi uygulaması ile süper uyumlu çalışıyor. Yanına birde google asist eklerseniz ufff. Sesinizle tüm evi aydınlatabilirsiniz alın aldırın.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Helsinki Machine CM-1964BT Şarjlı Nostaljik Radyo

Helsinki Machine CM-1964BT Şarjlı Nostaljik Radyo

Modern teknolojinin tüm imkanlarını sizinle buluşturan bu dekoratif özel ürün, günlük yaşamınızı daha keyifli hale getirecek!

Helsinki Machine CM-1964BT Şarjlı Nostaljik Radyo

'Hediye aldım çok beğenildi. Radyosunu, USB bellek kısmını ve Bluetooth kısmını denedik hepsi sıkıntısız çalışıyor. Sesi yeterli şarj %60 dolu geldi full doldurduk ne kadar dayanır bilmiyorum deneyimleyip göreceğiz.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Lambert Lpy Compact 24 Yoğuşmalı Kombi

Lambert Lpy Compact 24 Yoğuşmalı Kombi

Evinizi kolay ve güvenilir bir şekilde ısıtmak ve bu esnada faturanızı da korumak istiyorsanız Baymak’ın Lambert LPY Compact yoğuşmalı hermetik kombisi tam size göre.

Sessiz çalışma özelliği ve yüksek performansıyla öne çıkan kombi, haftanın yıldızları arasında.

Lambert Lpy Compact 24 Yoğuşmalı Kombi

'Tam bir fiyat performans ürünü. Eski kombi ardından ilaç gibi geldi. Sessiz, performansı çok iyi tasarruflu.'Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Kiwi KSI 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

Kiwi KSI 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

Kullanıcılar tarafından pratikliği ve hızlı sonuçlarıyla övülen dikey ütü, haftanın yıldızları arasında.

Kiwi KSI 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

'Malum markalara 2 katı ücret ödemeye hiç gerek yokmuş. Çok arada kalmıştım iyi ki bunu almışım. Ne kadar ütüde yapsan askıya asınca yine kırışıyordu. Ürünü normal kumaşta da kot kumaşında da denedim normal ütüden çok bir farkı yok.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Şarjlı Dikey Süpürge

Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Şarjlı Dikey Süpürge

0.8 litre toz haznesi, 200W emiş gücü ve 60 dk. çalışma süresi ile çok beğenilen dikey süpürge, haftanın yıldızları arasında.

Samsung Jet 75E Şarjlı Dikey Süpürge

'Emiş gücü, hepa filtre oluşu, fazla başlık sayısı sebebiyle almaya karar verdim. 2-3 haftadır kullanıyorum. Çok çok memnun kaldım. Büyük süpürgeyi hiç açmadım daha.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Adidas Performance FY9612 Spor Ayakkabı

Adidas Performance FY9612 Spor Ayakkabı

41-46 arası numarası bulunan Adidas spor ayakkabı, haftanın yıldızları arasında.

Adidas Performance FY9612 Spor Ayakkabı

'Ayakkabı çok iyi rahat ve hafif .'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li

Her evin ihtiyacı olan Solo tuvalet kağıdı, haftanın yıldızları arasında.

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li

'Kaliteli ve yumuşak dokulu. fiyatı da uygun.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Ayarlanabilir hassas düzeltici tarağı sayesinde 5 kat daha keskin hatlar yaratarak tarzınızı mükemmelleştirebileceğiniz erkek bakım seti, haftanın çok satanları arasında.

Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

'Yani sırf şu vücut başlığı için bile alınır valla. Hem cildi pürüzsüz yapıyor hem de hiçbir şekilde kanatma yapmıyor. Çok güzel cihaz.'

Çok satan diğer ürünler de burada.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

1.18 litre hacimli Stanley termos bardak, haftanın yıldızları arasında.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

'Kalitesine söylenecek bir şey yok, özellikle sıcak yaz günlerinde tam bir kurtarıcı.'

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Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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