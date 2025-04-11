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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 07:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 10.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

Bu kitap, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan yetiştiği Selanik kentine, ailesine, askerlik yaşamına, özel hayatına, Milli Mücadele'ye; İnönü Muharebelerine, Büyük Taarruz'a, Cumhuriyet'in kuruluşuna, Lozan ve Montreux'ye, çok partili hayata geçiş dönemine, devrimlere, Atatürk'ün kitap sevgisine, çocuklarla ilişkisine ve ölümüne kadar yaşamının her yönüyle inceliyor. 

Bunların yanında İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Halide Edip Adıvar, Ayşe Afet İnan, Celal Bayar, Börekçizade Rifat Hoca gibi siyasetten sanata, edebiyata, askerliğe, musikiye kadar etrafındaki isimlerle ilişkilerini de ele alıyor.

Fiyatı 65 TL.

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası

'Akıp giden bir dili var, yatmadan bir inceleyeyim diye elime alıp, 140. Sayfaya geldim, gece olmuş 3.00, sabah iş var diye yattım yoksa tek seferde okunur. Resimleri, belgesel havası katmış. İlber Ortaylı'nın eğlenceli bir anlatımı var ancak yaşıma göre çok fazla eski kelime vardı, bakmam gerekti anlamak için, ama yeni kelimeler öğrenmek de aslında hoşuma gitti. Bir de harp okuluna gitmiştir deyip geçmiyor, o okulun çıkışını, gelişmesi vs anlatıyor, hiç boşluk bırakmıyor yani. İlk İlber Ortaylı kitabımdı, diğer kitaplarını da okumaya karar verdim bu kitap sayesinde.'

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Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

Kaderini memleketine bağlamış, ölümden yaşam doğuran insanları anlatan Kırmızı Buğday, Arap Ali, Adnan Bey, Gani Dayı, Teğmen Cemil, Dünya, Maya gibi unutulmaz karakterlerle hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor.Ahmet Büke'den yine çok ses getirecek, bu toprakların hikayesini anlatan bir roman Kırmızı Buğday.

Fiyatı 252 TL.

Kırmızı Buğday - Ahmet Büke

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İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

Bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın 'kapana kısılmışlığını' gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, 'insanın içindeki şeytan'a keskin bir bakış.

Fiyatı 30 TL.

İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

'Aşırı aşırı güzel bir kitap. Sabahattin Ali'nin zaten her eserinin okunması gerekiyor bence bunu da kesinlikle tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Atatürk'ün Hatıraları: 1914-1919

Atatürk'ün Hatıraları: 1914-1919

Falih Rıfkı Atay'ın notları, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıkmasına kadar sürer. 19 Mayıs 1919'dan sonrasını da Atatürk 'Nutuk'unda anlatmıştır....,

'Atatürk'ün Hatıraları' adını pek haklı olarak taşıyan bu eser 19 Mayıs 1919'dan önceki boşluğu doldurmakta Kurtuluş Savaşı ile onu başaranın türlü olaylar içinde nasıl yetiştiğini anlatmaktadır.

Fiyatı 69 TL.

Atatürk'ün Hatıraları: 1914-1919

'Kitabı aldıktan ancak 6 ay sonra okuyabildim. Ama keşke çok daha evvel okusaydım dediğim bir kitap. Okurken hayran kaldım. Kitap doğrudan ATATÜRK'ün ağzından yazıldığı için nasıl bir karaktere sahip olduğunu çok daha iyi anladım. Çok şaşırdığım, ilk kez duyduğum olayları okudum. Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka okunmalı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asker ile Denizci - Claire Kilroy

Asker ile Denizci - Claire Kilroy

Claire Kilroy sıra dışı romanı Asker ile Denizci’de yeni doğan bebeğine duyduğu şiddetli sevginin kimlik duygusundaki sarsıcı değişimle çatıştığı unutulmaz bir kadın karakter yaratıyor. Evliliğinde de sorunlar yaşayan, yalnızlaşıp bebekli hayata hapsolduğunu hisseden kadın aşk, otonomi, birliktelik ve sorumluluk gibi meseleleri uzun uzun irdelemeye başlar. Karşısına çıkan eski bir arkadaşı ise, ikilemlerinin daha da derinleşmesine sebep olur. Sağlıklı düşünemediğini hisseden genç annenin emin olduğu tek şey, oğluna duyduğu ölçüsüz sevginin kendisini bildiği dünyadan koparıp bilinmez, riskli bir geleceğe hızla sürüklediğidir. 

Fiyatı 138 TL.

Asker ile Denizci - Claire Kilroy

'“Yeryüzünde yaşayan her kadın bu kitapla özdeşlik kuracaktır. Her erkek de bu ıslahtan öğrenmesi gerekeni öğrenecektir.'

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Vahşetin Çağrısı - Jack London

Vahşetin Çağrısı - Jack London

Amerikan edebiyatının en büyük ustalarından biri olan Jack London’ın neredeyse tüm dillere çevrilmiş olan romanı Vahşetin Çağrısı'nda baş kahramanımız Buck adında bir köpek.

Tabi siz okurken o köpeği bir insan olarak da yorumlayabilirsiniz...

Fiyatı 33 TL.

Vahşetin Çağrısı - Jack London

'Amazon her zamanki gibi ucuz ve hızlı kitap getirmeyi başarıyor. Bu ekonomide en iyi kitap alınabilecek yer. Kitaba gelirsek, çok akıcı ve 1-2 günde bitirebileceğiniz bir kitap.'

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Hükümdar - Niccolo Machiavelli

Hükümdar - Niccolo Machiavelli

Machiavelli,  en ünlü yapıtı olan Hükümdar'da temel düşüncesi ülkesinin işgalden kurtulması ve tek egemenlik altında toplanmasıdır. Bu düşünce etrafında güçlü bir iktidarın nasıl oluşturulabileceği ve ne şekilde sürdürüleceğini ele alır.

Egemenlik, askeri güç, ruhban sınıf, bağımsızlık, devlet-birey-özgürlük ilişkilerini irdeleyen politik bir başyapıt olarak dikkati çeken Hükümdar, aynı zamanda 'İtalya'yı barbarların elinden kurtarmaya çağrı'dır. 

Fiyatı 32 TL.

Hükümdar - Niccolo Machiavelli

'5 sefer okuyun sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam edin.'

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Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla  'modern bir klasik'e dönüşen bir eser.

Fiyatı 125 TL.

Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

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Kızıl Veba - Jack London

Kızıl Veba - Jack London

Jack London, 1912 yılında İngiltere'de London Magazine'de yayımlanmaya başlayan Kızıl Veba yapıtıyla 'kıyamet sonrası' edebiyatın öncüleri arasına girmiştir. Nüfustaki, bilim ve teknikteki, ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır. Yapıtı milyonlarca insanın doldurduğu şehirlerin ve kırların ıssızlığa teslim oluşundaki hızı bütün çarpıcılığıyla ortaya koyar.

Fiyatı 31 TL.

Ciltli almak isterseniz o da 126 TL.

Kızıl Veba - Jack London

'Jack London sanki müneccim gibi. Her kitabında olduğu gibi bu kitapta da geleceği anlatmış.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

'Bu roman hem karanlığın hem de aydınlığın, umudun romanıdır.' -Yaşar Kemal-

Benzersiz bir kitap bu! Daha önce bu romana benzeyen, aynı değere sahip olan ve sürekli, beklenmeyen sürprizler taşıyan bir kitap okumadığımı belirtiyorum. Yeni bir okura demek isterdim ki; evet, oku ve şaşır!

Fiyatı 276 TL.

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

'İnanılmaz bir kurgu, mükemmel bir anlatım. Elinizden bırakamıyorsunuz.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası

Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce karşı direnenlere... Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de doğru adımı atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca yazarlar ve filozoflar kendilerine şu soruyu sormuşlardır; bizden öncekilerin başarılarından ya da hatalarından ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yıllık süre içinde güç hakkındaki çeşitli yazıları hep aynı konuları işlemiş, gücün özünü tanımlayarak nasıl arttırılacağını ve yönetileceğini veya nasıl yok edileceğini tarif etmiştir. Gücün 48 Yasası zihinlerden sonsuza dek silinmeyecektir.

Fiyatı 272 TL.

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası

'Gerçekten iktidar kitabı bize gerçek hayatı ve nasıl çevre edinmemizi düşmanlarımızı kullanmayı ve daha birçok konu başlığını bizlere öğreten harika bir kitap Bu kitap sayesinde çevrenizi daha iyi tanıyacaksınız ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çok beğendim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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