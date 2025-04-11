Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Bu kitap, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan yetiştiği Selanik kentine, ailesine, askerlik yaşamına, özel hayatına, Milli Mücadele'ye; İnönü Muharebelerine, Büyük Taarruz'a, Cumhuriyet'in kuruluşuna, Lozan ve Montreux'ye, çok partili hayata geçiş dönemine, devrimlere, Atatürk'ün kitap sevgisine, çocuklarla ilişkisine ve ölümüne kadar yaşamının her yönüyle inceliyor.

Bunların yanında İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Halide Edip Adıvar, Ayşe Afet İnan, Celal Bayar, Börekçizade Rifat Hoca gibi siyasetten sanata, edebiyata, askerliğe, musikiye kadar etrafındaki isimlerle ilişkilerini de ele alıyor.

Fiyatı 65 TL.

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası

'Akıp giden bir dili var, yatmadan bir inceleyeyim diye elime alıp, 140. Sayfaya geldim, gece olmuş 3.00, sabah iş var diye yattım yoksa tek seferde okunur. Resimleri, belgesel havası katmış. İlber Ortaylı'nın eğlenceli bir anlatımı var ancak yaşıma göre çok fazla eski kelime vardı, bakmam gerekti anlamak için, ama yeni kelimeler öğrenmek de aslında hoşuma gitti. Bir de harp okuluna gitmiştir deyip geçmiyor, o okulun çıkışını, gelişmesi vs anlatıyor, hiç boşluk bırakmıyor yani. İlk İlber Ortaylı kitabımdı, diğer kitaplarını da okumaya karar verdim bu kitap sayesinde.'

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