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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 15:16

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bir Mutluluk Reçetesi: Çağı Anlamak İçin Yazılar

Bir Mutluluk Reçetesi: Çağı Anlamak İçin Yazılar

Zeminlerin tükendiği, sözcüklerin hızla eskidiği ve kavramların yetersiz kaldığı bu çağda, karanlıkta koşan insanlardan farkımız yok. Hangi yöne gidiyoruz, ne zaman bir duvara çarpacağız, haberimiz yok. Gerçeğe ulaşmak bu kadar zor olunca, doğru yolu bulmak da imkansızlaşıyor.

Selçuk Şirin, bu karanlıkta hepimize bir mum ışığı olması umuduyla elinizdeki kitabı kaleme aldı. 

Fiyatı 144 TL.

Bir Mutluluk Reçetesi: Çağı Anlamak İçin Yazılar

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Prens - Niccolo Machiavelli

Prens - Niccolo Machiavelli

Prens, kimilerince 'şeytanın kitabı' olarak nitelendi, kimilerince de gerçekçi siyaset kuramının bir başyapıtı olarak. Ama kesin olan bir şey var ki, devlet yönetme sanatının en temel kaynaklarından birini oluşturdu. Yapıt, özlü anlatımı, etkileyici imgeleri ve gerek çağdaşları gerek sonraki kuşaklarca harfi harfine yorumlanan kimi özdeyişlerinin pervasızlığıyla çok daha büyük ün kazandı.

Yalnızca siyasal içeriğiyle değil, edebi üslubuyla da klasik edebiyatın ölümsüz metinleri arasına giren bu benzersiz eseri, yazar ve kitap üstüne kapsamlı bir inceleme ve açıklayıcı notlar eşliğinde sunuyoruz.

Fiyatı 69 TL.

Prens - Niccolo Machiavelli

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Simyacı - Paulo Coelho

Simyacı - Paulo Coelho

Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap. 

Bir büyük Doğu klasiği olan Mevlana'nın ünlü Mesnevi'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir 'klasik' yapıt haline geldi.

Fiyatı 148 TL.

Simyacı - Paulo Coelho

'Çevremde çok okunduğu için uzun zamandır merak ediyordum. 2 günde bitirdim. Yine okuyacaksınız, kitaplığınızda hep olmalı.'

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Gökçen 4 - Masallar ve Sonları (Ciltli)

Gökçen 4 - Masallar ve Sonları (Ciltli)

Derler ki mutlu sonlar masallar, mutsuz sonlar hikayeler içindir. Masallarla büyüyen küçük Kepçük ve Pamuk, artık kendi hikayelerinin içinde Murathan ve Gökçen olarak hayatlarına devam etmekte ve her geçen gün daha büyük bir aşkla birbirlerine bağlanmaktadırlar.

Peki hikayeler de masallar gibi mutlu sonla biter miydi? Yoksa her bir masal mutlu sonla bittiği varsayılan belirsizlikler miydi?

Fiyatı 233 TL.

Gökçen 4 - Masallar ve Sonları (Ciltli)

'Sağlam ve hızlı geldi. Serinin son kitabıydı, kaliteliydi. Özellikle sonu mükemmel bitti. Asla unutamayacağım, dönüp dönüp okuyacağım bir seri.'

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At Şu Adımı - Ahmet Şerif İzgören

At Şu Adımı - Ahmet Şerif İzgören

At Şu Adımı, hayal ettiğimiz gibi yaşamanın, kişisel hedeflere ulaşmanın, kararlılıkla hareket etmenin ve diğer kum taneleriyle bir olup okyanus yaratmanın çok basit formülünü anlatıyor. Atın adımınızı ve ne iş yapıyorsanız onu sevgiyle, tüm bilginizi ve emeğinizi koyarak, iyi bir planlamayla yapın.

Fiyatı 96 TL.

At Şu Adımı - Ahmet Şerif İzgören

'2 günde bitirdim kitabı bence çok akıcı ve yine kendine has tarzıyla anlatmış olduğu yaşamdan hikayeler barındırıyor, bence yazı tipi daha iyi seçilmeliydi ama genel olarak güzel.'

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Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

'Bir ulusun eğitime verdiği değerle nasıl medeni seviyelere çıkabileceğini anlatan, umut aşılayan bir kitap. Atatürk'ün bu kitabı önermiş olması halkın eğitilmesine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.'

Fiyatı 33 TL.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

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Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla  'modern bir klasik'e dönüşen bir eser.

Fiyatı 125 TL.

Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

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Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

'Bu roman hem karanlığın hem de aydınlığın, umudun romanıdır.' -Yaşar Kemal-

Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Zülfü Livaneli'nin 'istediğimi yapmaya en çok yaklaştığım kitap' dediği 1997 Balkan Edebiyat Ödüllü ilk romanı Engereğin Gözü, küçük yaşta hadım edilip Haremağası yapılmış zenci bir kölenin, Habeş Süleyman'ın gözünden iktidar - birey ilişkisini anlatıyor.

25. yıl baskısıyla yeniden okurlarıyla buluşan Engereğin Gözü, bir dönem romanı olmanın ötesinde, insan psikolojisinin derinliklerine; dün, bugün ve yarının saraylarına, en gizli sırları bile aydınlatacak gerçeklikte ışık tutan bir Zülfü Livaneli klasiği.

Fiyatı 273 TL.

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

'İnanılmaz bir kurgu, mükemmel bir anlatım. Elinizden bırakamıyorsunuz.'

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Fiyatı 111 TL.

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Bizi son 4-5 yılda isteksiz ve keyifsiz yapan covid aşıları değil, hepinizi az çok o pis ağlarına düşüren sosyal medya ve online platformlar aslında. Kitabı bir günde bitirdim. Harika bir anlatımla bahsettiğim probleme ve çözümlerine çok keyifli bir dille ışık tutuyor. Umarım herkes kendine bir pay çıkarır ve dopamin demlemeyi öğrenerek daha mutlu yaşamlar sürer.'

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İntihar Dükkanı - Jean Teule

İntihar Dükkanı - Jean Teule

Hayatın yüküne dayanamayanlar son alışverişlerini yapıyorlar.

Zehirler, ipler, tıraş bıçakları ya da daha ilginç intihar yöntemi paketleri... Nesillerdir müşterilerinin son anlarında kullandıkları malzemeleri temin eden bu aile şirketine, bir gün sizin de yolunuz düşebilir.

Tabii dengeleri değiştiren bir sürpriz sizden önce bu karanlığı aydınlatmazsa...

Fiyatı 113 TL.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

'İlginç ve eğlenceli 2 saatte bitti akıcı bir dilde yazılmış.'

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Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

Yaşamaya değer bir hayat istiyor ancak nasıl olacağını tam bilemiyoruz. Peki, yaptıklarımız uzun dönemli bilimsel araştırmaların bulgularıyla ne kadar örtüşüyor?

Bu kitap, okura eşlik ederek hayatını değerlendirme fırsatını ona vermeyi amaçlıyor. Acar Baltaş, bilimsel araştırmalardan yararlanarak genel geçer kabulleri sorgularken uzun yaşam hakkındaki doğruları ve bireyi mutluluğa götüren ilkeleri geniş bir perspektifle ele alıyor.

Fiyatı 162 TL.

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

'Kitabın bilge bir kişinin kaleminden çıktığı belli. Hayat hakkında öneriler veren güzel bir psikoloji eseri.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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