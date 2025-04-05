Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Zeminlerin tükendiği, sözcüklerin hızla eskidiği ve kavramların yetersiz kaldığı bu çağda, karanlıkta koşan insanlardan farkımız yok. Hangi yöne gidiyoruz, ne zaman bir duvara çarpacağız, haberimiz yok. Gerçeğe ulaşmak bu kadar zor olunca, doğru yolu bulmak da imkansızlaşıyor.

Selçuk Şirin, bu karanlıkta hepimize bir mum ışığı olması umuduyla elinizdeki kitabı kaleme aldı.

Fiyatı 144 TL.

Bir Mutluluk Reçetesi: Çağı Anlamak İçin Yazılar

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