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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 01:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 27.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

Ey Türk gençliği!

Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

Fiyatı 83 TL.

Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

'Kesinlikle her Türk evladının okuması gereken bir eser bununla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten :)'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

'Bir ulusun eğitime verdiği değerle nasıl medeni seviyelere çıkabileceğini anlatan, umut aşılayan bir kitap. Atatürk'ün bu kitabı önermiş olması halkın eğitilmesine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.'

Fiyatı 33 TL.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikayesi.

Fiyatı 186 TL.

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

'Eşsiz eserlerinden biri daha...'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Devlet - Platon

Devlet - Platon

Sokrates'in Savunması (Apologia) ile birlikte diyaloglarının en tanınmışı olan Devlet (Politeia)'te ise Platon, 'iyilik', 'eşitlik', 'güçlülük' ve 'haklılık' gibi 'insanlık durumları'nı irdeleyerek düşlediği en iyi devleti anlatmış, ve bu temel yapıt, ister yanında ister karşısında olsunlar, 2000 yılı aşkın süredir ortaya konan bütün devlet kuramı ya da toplum düzenlerinin başvuru kaynakları arasında yer almıştır.

Fiyatı 77 TL.

Devlet - Platon

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fularsız Felsefe

Fularsız Felsefe

Kötülük dolu bir dünyaya, fikriniz sorulmadan getirildiğiniz yetmiyormuş gibi, ne özgürlüğünüzden ne de gerçekliğinizden emin olabiliyorsunuz. 'Merak etmeyin, yalnız değilsiniz...' demek isterdim ama belki de sizden başka herkes sahte.

Fiyatı 159 TL.

Fularsız Felsefe

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Beyaz Leke 2 - Özgürlük (Ciltli)

Beyaz Leke 2 - Özgürlük (Ciltli)

Sene 2028.

Krallık'ın yönettiği ülkede sefalet artmış, işler çığırından çıkmaya başlamıştır. Eftalya Atalar ve Tugay Demir Çeviker, Krallık'ı yıkmak için planlar yapmaya başlar.

Direniş gitgide güçlenir ve Adnan Atalar'ın sırları bir bir açığa çıkar. BL örgütünün içinde bile geçmişin gölgeleri ve ihanetin izleri saklıdır.Tek istedikleri özgürlük, kaçamadıkları ise savaştır.

Fiyatı 298 TL.

Beyaz Leke 2 - Özgürlük (Ciltli)

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası

Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce karşı direnenlere... Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de doğru adımı atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca yazarlar ve filozoflar kendilerine şu soruyu sormuşlardır; bizden öncekilerin başarılarından ya da hatalarından ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yıllık süre içinde güç hakkındaki çeşitli yazıları hep aynı konuları işlemiş, gücün özünü tanımlayarak nasıl arttırılacağını ve yönetileceğini veya nasıl yok edileceğini tarif etmiştir. Gücün 48 Yasası zihinlerden sonsuza dek silinmeyecektir.

Fiyatı 272 TL.

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası

'Gerçekten iktidar kitabı bize gerçek hayatı ve nasıl çevre edinmemizi düşmanlarımızı kullanmayı ve daha birçok konu başlığını bizlere öğreten harika bir kitap Bu kitap sayesinde çevrenizi daha iyi tanıyacaksınız ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çok beğendim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Açlık Oyunları 5 - Hasatta Gündoğumu

Açlık Oyunları 5 - Hasatta Gündoğumu

Sevdiğin her şeyi kaybetmeye hazırsan, uğruna savaşacak ne kalır?

Açlık Oyunları 5 - Hasatta Gündoğumu

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 179 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla  'modern bir klasik'e dönüşen bir eser.

Fiyatı 125 TL.

Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Geçen haftanın çok okunan kitapları aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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