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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 09:38

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 20.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Mumlar Sonuna Kadar Yanar - Sandor Marai

Mumlar Sonuna Kadar Yanar - Sandor Marai

Dostluk, kıskançlık, ihanet ve insan doğası üzerine uzun süre unutulmayacak bir meditasyon.

Fiyatı 111 TL.

Mumlar Sonuna Kadar Yanar

'Uzun zamandır okuduğum en güzel kitap. Yazarın en iyi kitabı bence. Öyle ya da böyle, insan ruhunun sığ ve derin yanlarını, aydınlık ve gölgelerini bu kadar iyi anlatan usta işi bu kitabı mutlaka okuyun. Nefis!'

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Açlık Oyunları 5 - Hasatta Gündoğumu

Açlık Oyunları 5 - Hasatta Gündoğumu

Sevdiğin her şeyi kaybetmeye hazırsan, uğruna savaşacak ne kalır?

Fiyatı 259 TL.

Açlık Oyunları 5 - Hasatta Gündoğumu

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Dansa Davet - Jean Teule

Dansa Davet - Jean Teule

Dansa Davet, 1518 yılında görülen, dünyanın en ilginç toplumsal histeri vakalarından birinin hikâyesini anlatıyor. Strasbourg'da açlık ve sefaletin, insanları cinayete sürükleyen bir yokluğun hüküm sürdüğü zamanlarda, ıstırabından aklını yitiren bir kadın, aniden sokaklarda dans etmeye başlar. Kısa bir süre içinde ona katılanların sayısı gitgide artar ve 'Dans Vebası' tüm şehri esir alır. 

Fiyatı 87 TL.

Dansa Davet - Jean Teule

'1518 Strazburg garip bir olay yaşandı. Kitlesel olarak yapılan bu olayın tarihte eşi yok. Din tüccarlarının sömürüsüne değişik bir tepki bu şiddetle tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

El Kızı - Orhan Kemal

El Kızı - Orhan Kemal

Orhan Kemal'in ev içi yaşamlara ilişkin yazdığı en yetkin kitaplardan biri olan El Kızı, toplumun aile içindeki yansıyışını da mükemmel biçimde ele alıyor. 

Fiyatı 261 TL.

El Kızı - Orhan Kemal

'En merak ettiğim romanlardan birisiydi ne ara başladım ve bitti bilmiyorum okurken hem sinir krizleri geçireceğiniz hem çok üzüleceğiniz bir kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kilitli Kapı - Freida McFadden

Kilitli Kapı - Freida McFadden

On bir yaşındaki Nora Davis odasında ödevlerini yaparken babasının bodrumda kadınları öldürdüğünden bihaberdi. Ta ki polisler gelene kadar. 

Fiyatı 186 TL.

Kilitli Kapı - Freida McFadden

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

İstanbul'un Vefa semtinde ayakta kalan son ahşap konaklardan biri; Canfeda Konağı, namı diğer Uğursuz Konak. Konağa hapsolmuş genç bir kadın; Halide. Yıllardır konaktan uzakta hayatlar süren kardeşleri; Cihangir, Zeliha ve Nihal. Annelerinin ölümünün ardından, konağın satışı için son kez bir araya gelen kardeşlerin talihsiz alınyazılarının gizemini çözecek sadece bir geceleri var. Geçmişle yüzleşirken, konağın senelerdir kilitli tutulan odasının kapısı aralanınca, ailenin günahları ve suçlarıyla konağın sakladığı sırlar ortaya dökülür.

Fiyatı 205 TL.

Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

'Tarık Tufan’ın kalemi gerçekten çok iyi  Akıcı, sade ve edebi bir roman.'

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Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu

Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu

Ulusların Düşüşü, tarih boyunca ulusların, özellikle de birbirine benzeyen ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasında neden büyük farklılıklar olduğuna dair bir tartışma yürütüyor. 

Fiyatı 277 TL.

Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu

'Dünyanın en zor dönemlerini çok akıcı ve kolay bir dille anlatan bir kitap. Özellikle Fransız ve İngiltere bölümleri günümüz Türkiye’sini anımsatan bölümler var.'

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Yörüngede - Samantha Harvey

Yörüngede - Samantha Harvey

Samantha Harvey kendisine 2024 Booker Ödülü'nü kazandıran, görkemi şiirselliğine eş bu romanında okuru Dünya'nın, yaşamın ve insanlığın mucizesine tanık olmaya ve hayran kalmaya davet ediyor.

Fiyatı 104 TL.

Yörüngede - Samantha Harvey

'Uzun zamandır okuduğum en güzel romanlardan biri.'

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Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 179 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

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Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Çoğu kütüphaneci gibi Sayuri de raflarındaki tüm kitapları okumuş. Ama onu bilge kütüphaneci yapan şey bu değil; Sayuri kendisine kitap danışanların ruhlarını okuyabiliyor. Verdiği her sürpriz kitap tavsiyesiyle insanlara yeni dünyaların kapılarını aralıyor, onları nazikçe hayattaki amaçlarına doğru yönlendiriyor.

Fiyatı 150  TL.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

'Son dönemde okuduğum en güzel kitaplardan biriydi.'

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Fiyatı 105 TL.

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kişisel gelişim ve bilim kategorisinin hoş bir karışımı. Burada gerçekten vakti olmayanlar için sinir bilim mottosuna uygun; hafif insanı yormadan, ana fikri dolandırmadan küçük ama dolu bir kitap yazılmış. Kolay okunuyor, güzel tespitler var. Sadece bilim kategorisi için okuyanlara biraz hafif kalabilir ama kitabın mottosu da vakti olmayanlar için sinirbilim, burada yazarı hoş görmek lazım.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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