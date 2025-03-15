Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım.

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim