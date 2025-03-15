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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 13:22

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 14.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yörüngede - Samantha Harvey

Yörüngede - Samantha Harvey

Samantha Harvey kendisine 2024 Booker Ödülü'nü kazandıran, görkemi şiirselliğine eş bu romanında okuru Dünya'nın, yaşamın ve insanlığın mucizesine tanık olmaya ve hayran kalmaya davet ediyor.

Fiyatı 250 TL.

Yörüngede - Samantha Harvey

'Uzun zamandır okuduğum en güzel romanlardan biri.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Tarihimizde Garip Vakalar - Reşad Ekrem Koçu

Tarihimizde Garip Vakalar - Reşad Ekrem Koçu

Osmanlı tarihi kimi eğlenceli, kimi dokunaklı nice garip vakalarla dolu: Dalkavukların hayli ayrıntılı fiyat tarifesinden 'Maymun fuhşa alet olur' diye biçare hayvanları astırarak idam ettiren 'Maymunkeş' Abdülkerim Efendi'ye, Kaşıkçı Elması'ndan bahriyelilerin maaşlarının gemi enkazı olarak ödenmesine, başına içi saman, talaş, hasır parçaları veya ziftli paçavra dolu bir kap koyup tutuşturarak padişaha 'ateş istidası' veren dertlilerden devlet memurlarının yazlık evlerine gidiş tarihlerini düzenleyen 'yalıya çıkma nizamı'na, mezarında başı kesilen şehzadeye varıncaya kadar pek çok garip vaka.

Reşad Ekrem Koçu'nun bilgilendirirken eğlendirmeyi de ihmal etmeyen usta kaleminden.

Fiyatı 101 TL.

Tarihimizde Garip Vakalar - Reşad Ekrem Koçu

'Çok teşekkür ederim, şimdi okuyorum. İlginç olaylarla dolu bir tarihimiz varmış.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Altı Bardakta Dünya Tarihi - Tom Standage

Altı Bardakta Dünya Tarihi - Tom Standage

“Nasıl ki, arkeologlar kullanılan malzemeler temelinde tarihi taş çağı, bronz çağı, demir çağı vb dönemlere ayırıyorlarsa, dünya tarihini farklı içkilerin egemen olduğu dönemlere ayırmak da mümkün.” Ve Tom Standage tam olarak bunu yapıyor: bira çağı, şarap çağı, damıtık içkiler çağı, kahve çağı, çay çağı, kola çağı.

Elinizdeki bardağın -ya da kadehin- içindeki sıvı yukarıdakilerden hangisi olursa olsun bu kitabı okuduktan sonra ona bir daha eskisi gibi bakamayacaksınız.

Fiyatı 149 TL.

Altı Bardakta Dünya Tarihi - Tom Standage

'Bu kitabından sonra diğer kitabını da alıp okudum. Akıcı bir anlatım doyurucu bilgiler mevcut. Okuması keyifli bir kitaptı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Hiçbir şey, pes etmeyen ufacık bir umuttan daha güçlü değildir.

Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi.

Fiyatı 140 TL.

Rahatlama Kitabı - Matt Haig

'Her bir bölüm ayrı bir ufuk açıyor. Hayata Matt Haig gözünden bakmak isteyenler için ideal.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 245 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Mickey 7 - Edward Ashton

Mickey 7 - Edward Ashton

Mickey 7, kimlik üzerine düşündüren güçlü bir roman.

Fiyatı 110 TL.

Mickey 7 - Edward Ashton

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Fiyatı 100 TL.

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Bizi son 4-5 yılda isteksiz ve keyifsiz yapan covid aşıları değil, hepinizi az çok o pis ağlarına düşüren sosyal medya ve online platformlar aslında. Kitabı bir günde bitirdim. Harika bir anlatımla bahsettiğim probleme ve çözümlerine çok keyifli bir dille ışık tutuyor. Umarım herkes kendine bir pay çıkarır ve dopamin demlemeyi öğrenerek daha mutlu yaşamlar sürer.'

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Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla bir 'modern klasik'e dönüşen bir eser.

Fiyatı 119 TL.

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Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

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Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

Yaşamaya değer bir hayat istiyor ancak nasıl olacağını tam bilemiyoruz. Peki, yaptıklarımız uzun dönemli bilimsel araştırmaların bulgularıyla ne kadar örtüşüyor?

Bu kitap, okura eşlik ederek hayatını değerlendirme fırsatını ona vermeyi amaçlıyor. Acar Baltaş, bilimsel araştırmalardan yararlanarak genel geçer kabulleri sorgularken uzun yaşam hakkındaki doğruları ve bireyi mutluluğa götüren ilkeleri geniş bir perspektifle ele alıyor.

Fiyatı 179 TL.

Üstelik bu kitap, 5 al 4 öde kampanyasındaki kitaplardan biri!

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

'Kitabın bilge bir kişinin kaleminden çıktığı belli. Hayat hakkında öneriler veren güzel bir psikoloji eseri.'

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Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Agota Kristof'tan savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyler ürpertici bir üçleme.

Fiyatı 112 TL.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

'3.kitabın sonunda ters köşe oldum. Baskı sayısını görünce anlamalıydım zaten çok iyi yazılmış güçlü sağlam bir eser. Yapı Kredi 3 kitabı birleştirerek müthiş iş yapmış.'

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Sınır Var Sinir Yok - Saniye Bencik Kangal

Sınır Var Sinir Yok - Saniye Bencik Kangal

Akademisyen Anne Saniye Bencik Kangal, kendi hayatından ve Gözübüyük Ailesi'nden çarpıcı örneklerle, çocuk gelişiminin inceliklerini ve sınırların önemini anlatıyor. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarıyla uyumlu sınırlar koymak, onlara anlayışla rehberlik etmek ve krizleri sakince aşmak için adım adım bir yol haritası çiziyor.

Fiyatı 146 TL.

Sınır Var Sinir Yok - Saniye Bencik Kangal

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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