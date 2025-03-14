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Sony Playstation'dan Roborock Q5 Robot Süpürgeye: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Sony Playstation'dan Roborock Q5 Robot Süpürgeye: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 08:14

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Stanley termostan kedi kumuna, Roborock Q5 robot süpürgeden Karaca kahve makinesine. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 13.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Roborock Q5 Pro Siyah Robot Süpürge

Roborock Q5 Pro Siyah Robot Süpürge

Roborock'un en yeni DuoRoller Fırça teknolojisini uygulayan ve 5500Pa olağanüstü emiş gücü sayesinde Q5 Pro, farklı zemin türlerindeki kiri etkili bir şekilde temizler ve halılarda daha derin temizlik sağlayarak tüy toplama oranını artırırken daha az dolaşmayı da sağlar. Evcil hayvan aileleri için ideal bir seçimdir.

Roborock Q5 Pro Siyah Robot Süpürge

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Taotronics TT-BH1122-BLCK Bt 5.4 Kablosuz Kulakiçi Bluetooth Kulaklık

Taotronics TT-BH1122-BLCK Bt 5.4 Kablosuz Kulakiçi Bluetooth Kulaklık

Üç farklı boyutta kulak ucuyla birlikte gelen kulaklıklarımız çoğu insanın kulak

kanallarına uygundur. Benzersiz kulak içi tasarımıyla güvenli ve

konforlu olan kulaklıkların takılması rahattır ve tek kulaklık

başlığının ağırlığı 2,98 g'dan azdır.

Taotronics Kablosuz Kulakiçi Bluetooth Kulaklık

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Stanley Termos The Legendary Classic Bottle

Stanley Termos The Legendary Classic Bottle

1.9 litre hacmindeki termos, haftanın yıldızları arasında.

Stanley Termos The Legendary Classic Bottle

'Termosa kaynar su koyup 8 saat beklettim açtığımda halen kaynardı çok teşekkür ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Penelope Dove Soft Kaz Tüyü Yastık

Penelope Dove Soft Kaz Tüyü Yastık

Bu yastığın üst dolgusu %70 oranında Class 1 özellikli gıdık kaz tüyü barındırır. Gıdık kaz tüyü yastığa hacim ve yumuşaklık verir. %30 sırt kaz tüyü ise yatarken başın altında yükseklik yaratması ve sırt üstü yatışa uygun bir hal almasını sağlar. 

Penelope Dove Soft Kaz Tüyü Yastık (50x70)

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Mi Cat 20 Litre Lavanta Kokulu Kedi Kumu

Mi Cat 20 Litre Lavanta Kokulu Kedi Kumu

Bu organik kedi kumu içerisinde tamamen doğal bentonit kullanıldığı için zararlı madde içermez.

Tozsuzdur ve kötü kokuları hapseder.

Mi Cat 20 Litre Lavanta Kokulu Kedi Kumu

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Sony Playstation 5 Slim Digital Edition

Sony Playstation 5 Slim Digital Edition

İthalatçı garantili PS5 oyun konsolu, haftanın yıldızlarından...

Kullanıcılar sorunsuz teslim aldıklarını belirtmişler.

Sony Playstation 5 Slim Digital Edition

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Under Armour Ua Charged Surge 4 Koşu Ayakkabısı

Under Armour Ua Charged Surge 4 Koşu Ayakkabısı

40-46 arası numarası bulunan erkek koşu ayakkabısı haftanın yıldızlarından...

Under Armour Ua Charged Surge 4 Koşu Ayakkabısı

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Çocukların favorisi olan oyun hamuru, haftanın yıldızları arasında!

Üstelik indirimde!

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

Otomatik ısı ayarı, kahvenizi en doğru ısıda bol köpüklü pişirmek üzere tasarlanan kahve makinesi, Mutfak kategorisinde en çok satın alınan ürün.

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

Adidas Racer TR23 Kadın Spor Ayakkabı

Adidas Racer TR23 Kadın Spor Ayakkabı

36-40 arası numarası bulunan Adidas marka kadın spor ayakkabı, haftanın yıldızları arasında.

Adidas Racer TR23 Kadın Spor Ayakkabı

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

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Under Armour Çanta

Under Armour Çanta

Fermuarlı büyük bir ana bölmeye ve eşyalarınızı düzenli saklamanız için iç ceplere sahip olan Under Armour çanta, haftanın yıldızlarından.

Under Armour Çanta

Haftanın çok satan diğer ürünleri de burada.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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