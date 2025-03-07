onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 08:57

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peri Gazozu - Ercan Kesal

Peri Gazozu - Ercan Kesal

Türkiye'nin ipin ucundaki yakın tarihinin gölgesi. Kalbi avucunda birinin gözüyle.

Fiyat 232 TL.

Peri Gazozu - Ercan Kesal

'Çok sevdim. Uzun zamandır bitmesini istemeden okuduğum ilk kitap. Hem hatıralar hem de kuvvetli bir kalem. Doyumsuz.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Agota Kristof'tan savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyler ürpertici bir üçleme.

Fiyatı 112 TL.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

'3.kitabın sonunda ters köşe oldum. Baskı sayısını görünce anlamalıydım zaten çok iyi yazılmış güçlü sağlam bir eser. Yapı Kredi 3 kitabı birleştirerek müthiş iş yapmış.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 155 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gürültü: İnsan Yargısında Hata

Gürültü: İnsan Yargısında Hata

Aynı şehirdeki iki doktorun aynı hastalara farklı teşhisler koyduğunu ya da aynı mahkemedeki iki hâkimin aynı suçları işleyen kişilere farklı cezalar verdiğini düşünün. Şimdi aynı doktorun ve aynı hâkimin, sabah veya öğleden sonra ya da çarşamba yerine pazartesi olmasına yahut henüz öğle yemeği yememesine bağlı olarak farklı kararlar verdiğini hayal edin. İşte bu aynı olması gereken yargılardaki değişkenlik, gürültü örnekleridir.

Gürültü kitabında Daniel Kahneman, Olivier Sibony ve Cass R. Sunstein; tıp, hukuk, halk sağlığı, ekonomik tahmin, adli tıp, çocuk koruma, yaratıcı strateji, performans incelemesi ve işe alma dâhil olmak üzere birçok alanda gürültünün nasıl hatalar ürettiğini gösteriyor.

Fiyatı 325 TL.

Gürültü: İnsan Yargısında Hata

'Nobel ekonomi ödüllü Kahneman'ın yazarları arasında olduğu, hata yönetimi alanında referans olacak, konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacak bir eser.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

İntihar Dükkanı - Jean Teule

Nesillerdir müşterilerinin son anlarında kullandıkları malzemeleri temin eden bu aile şirketine, bir gün sizin de yolunuz düşebilir.

Tabii dengeleri değiştiren bir sürpriz sizden önce bu karanlığı aydınlatmazsa...

Fiyatı 111 TL.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

'Kaç defa okuduğumu bilmiyorum. Her okuduğumda farklı bir yorumlama yapıyor ve şaşırıyorum.

Herkesin kesinlikle okuması gerektiğini düşünüyorum. Sonuna inanamayacaksınız :)'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir

Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir

Esir Şehrin İnsanları, yazarının 'yürekli bir yalnızlığı göze alarak' yakın tarihin en önemli olaylarını çok yönlü̈ bir bakışla, tarihsel gerçekliği içinde ele aldığı ilk 'şehir romanı'dır. 'Esir Şehir' üçlemesinin ilk kitabı olan bu roman, dağılan imparatorluğun ve insanlarının eş zamanlı çözülmesini derin ve sarsıcı yüzleşmelerle okura sunuyor.

Fiyatı 137 TL.

Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir

'3 kitaptan oluşan serinin ilk kitabı. Harika.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Çoğu kütüphaneci gibi Sayuri de raflarındaki tüm kitapları okumuş. Ama onu bilge kütüphaneci yapan şey bu değil; Sayuri kendisine kitap danışanların ruhlarını okuyabiliyor. Verdiği her sürpriz kitap tavsiyesiyle insanlara yeni dünyaların kapılarını aralıyor, onları nazikçe hayattaki amaçlarına doğru yönlendiriyor.

Fiyatı 148 TL.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

'Son dönemde okuduğum en güzel kitaplardan biriydi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

Yaşamaya değer bir hayat istiyor ancak nasıl olacağını tam bilemiyoruz. Peki, yaptıklarımız uzun dönemli bilimsel araştırmaların bulgularıyla ne kadar örtüşüyor?

Bu kitap, okura eşlik ederek hayatını değerlendirme fırsatını ona vermeyi amaçlıyor. Acar Baltaş, bilimsel araştırmalardan yararlanarak genel geçer kabulleri sorgularken uzun yaşam hakkındaki doğruları ve bireyi mutluluğa götüren ilkeleri geniş bir perspektifle ele alıyor.

Fiyatı 179 TL.

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

'Kitabın bilge bir kişinin kaleminden çıktığı belli. Hayat hakkında öneriler veren güzel bir psikoloji eseri.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Malma İstasyonu - Alex Schulman

Malma İstasyonu - Alex Schulman

Bir tren, enfes bir yaz manzarasında hızla ilerliyor. Yolcular arasında evliliklerinde kriz yaşayan bir çift, bekar bir baba ve küçük kızı ile annesinin geride bıraktığı gizemin cevabını arayan bir kadın var. Hepsi Malma İstasyonu'na gidiyorlar ve ne onlar ne de okur kaderlerinin nasıl iç içe geçtiğini, nasıl görünmez ağlarla birbirlerine düğümlendiklerini biliyor.

Fiyatı 184 TL.

Malma İstasyonu - Alex Schulman

'Geldiği gün bir çırpıda okudum. Akıcı ve etkileyici bir roman.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öngörülemeyen Bir Dünyada Yaşamak - Frederic Lenoir

Öngörülemeyen Bir Dünyada Yaşamak - Frederic Lenoir

Fransız düşünür Frederic Lenoir 'hayatta kalmaya ve olgunlaşmaya dair' bir kılavuz olarak tasarladığı bu kitabında pandemiden yola çıkarak daha genel bir soruna, kriz zamanlarında nasıl daha iyi yaşanabileceğine odaklanıyor. 

Fiyatı 52 TL.

Öngörülemeyen Bir Dünyada Yaşamak

'Çok faydalandım, kılavuz niteliğinde bir kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın